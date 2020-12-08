Каким образом «незамерзайка» может испортить фары автомобиля

Факты о том, что отдельные морозостойкие жидкости, заливаемые в бачок автомобильного стеклоомывателя, способны навредить головной светотехнике машины, неоднократно подтверждались исследованиями, проводившимися, в том числе, и экспертами портала «АвтоВзгляд». Речь в данном случае идет о современных блок-фарах, подавляющее большинство которых изготавливается из поликарбонатного стекла. Этот тип прозрачного технического пластика легче обычного стекла, однако по механической прочности не уступает последнему. При этом он обладает отменной стойкостью к воздействию многих агрессивных сред — углеводородов, солевых растворов, различных масел, кислот и т. п.
В то же время, при сочетании определенных видов химического и физического воздействия, структура поликарбонатного пластика может разрушиться. Это могут быть, например, повышенная (относительно наружного воздуха) температура (что характерно для включенных фар) и периодическое воздействие некоторых органических растворителей. А такие растворители во многих отечественных незамерзайках присутствуют по умолчанию, причем иногда в значительных количествах.
Очевидно, что применение подобных морозостойких жидкостей в автомобильных омывателях фар существенно повышает риск появление трещин и сколов на поверхности из поликарбоната. В лучшем случае это приводят к помутнению фары, в худшем — выводит ее из строя, причем нередко вместе с лампами.
После чего хозяину машины не остается ничего иного, как менять весь плафон в сборе. Во что это обойдется по нынешним меркам, даже не стоит говорить. Достаточно отметить, что цена иной современной светодиодной блок-фары, устанавливаемой на машинах премиум-сегмента, может достигать нескольких тысяч долларов.
Именно поэтому, понимая серьезность проблемы, в ряде европейских стран автомобильные стеклоомывающие жидкости в обязательном порядке проходят тест «на поликарбонаты». В ходе исследований их проверяют на совместимость с поликарбонатным стеклом. Например, в Германии такие испытания проходят по специальной методике, предложенной «Немецким союзом автомобильного надзора» (DEKRA)
Что касается России, то у нас подобные испытания морозостойких жидкостей не являются обязательными. А что вы хотите — в нашей стране не являются обязательными ни испытания по проверке основных эксплуатационных показателей (например, температуры замерзания и вязкости), ни тесты на наличие такого опасного спиртового компонента, как метанол. Последний, напомним, вообще запрещен к использованию в продуктах массового потребления, каковыми, в частности, являются незамерзающие жидкости для чистки автостекол. Что касается производителей автохимии, то им, по понятным причинам, такой расклад только на руку.
Справедливости ради отметим, что среди российских предприятий все же есть несколько фирм, которые самостоятельно заказывают тесты на поликарбонаты. В частности, дистрибьюторы немецкой автохимии Liqui Moly регулярно отдают свои продукты в независимые лаборатории для подтверждения их качества. При этом исследованиям подвергается весь зимний ассортимент «стеклоомываек», в котором представлены концентрат и готовые жидкости с различной температурой замерзания.
О качестве и эксплуатационной безопасности этих незамерзающих жидкостей лучше всего свидетельствует тот факт, что концерн Volkswagen, оценив результаты испытаний на поликарбонаты, одобрил продукты для применения в своих автомобилях.
В числе «незамерзаек», которые уверенно прошли тест на поликарбонаты и уже доступны российским автомобилистам, стоит выделить составы под названием Antifrost Scheiben-Frostschutz с цифровыми символами −20 С и −27С. Как можно догадаться, последние две цифры в обозначениях соответствуют температуре начала кристаллизации на морозе.
Данные продукты, как, впрочем, и другие фирменные жидкости Liqui Moly, изготавливаются по особой рецептуре под контролем российских представителей компании с использованием оригинальных компонентов, поставляемых из Германии.