Каким образом «незамерзайка» может испортить фары автомобиля

Факты о том, что отдельные морозостойкие жидкости, заливаемые в бачок автомобильного стеклоомывателя, способны навредить головной светотехнике машины, неоднократно подтверждались исследованиями, проводившимися, в том числе, и экспертами портала «АвтоВзгляд». Речь в данном случае идет о современных блок-фарах, подавляющее большинство которых изготавливается из поликарбонатного стекла. Этот тип прозрачного технического пластика легче обычного стекла, однако по механической прочности не уступает последнему. При этом он обладает отменной стойкостью к воздействию многих агрессивных сред — углеводородов, солевых растворов, различных масел, кислот и т. п.

В то же время, при сочетании определенных видов химического и физического воздействия, структура поликарбонатного пластика может разрушиться. Это могут быть, например, повышенная (относительно наружного воздуха) температура (что характерно для включенных фар) и периодическое воздействие некоторых органических растворителей. А такие растворители во многих отечественных незамерзайках присутствуют по умолчанию, причем иногда в значительных количествах.