Почему после ремонта начинает ржаветь оцинковка кузова машины

Напомним, что первый этап этих практических исследований, организованных порталом «АвтоВзгляд» при поддержке сайта«АвтоПарад», завершился еще осенью прошлого года. Тогда для теста было приобретено пять профессиональных аэрозолей от разных производителей. Это американский Runway, произведенный в Китае, немецкий Wurth, а также три российских состава брендов Kudo, Vixen и «Цинконол».

Для оценки свойств защитных покрытий, создаваемых этими образцами, использовались пять небольших контрольных пластин из углеродистой стали (фото ниже), которые перед обработкой были тщательно очищены, обезжирены и высушены.

Методика сравнительных испытаний первого этапа включала ряд последовательных действий. Сначала каждую пластину покрывали двумя слоями «аэрозольного» цинка и потом высушивали в течение суток на открытом воздухе. Затем в защитном покрытии делали крестообразный надрез до металла, после чего помещали в банку, заполненную коррозионно-агрессивной жидкостью.

Роль последней выполнял насыщенный раствор соли, в который добавляли окисляющий компонент. В такой среде пластины отстаивались две недели, после чего эксперты их извлекали из раствора и визуально оценивали состояние защитного покрытия.