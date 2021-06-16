Почему после ремонта начинает ржаветь оцинковка кузова машины

Напомним, что первый этап этих практических исследований, организованных порталом «АвтоВзгляд» при поддержке сайта«АвтоПарад», завершился еще осенью прошлого года. Тогда для теста было приобретено пять профессиональных аэрозолей от разных производителей. Это американский Runway, произведенный в Китае, немецкий Wurth, а также три российских состава брендов Kudo, Vixen и «Цинконол».
Для оценки свойств защитных покрытий, создаваемых этими образцами, использовались пять небольших контрольных пластин из углеродистой стали (фото ниже), которые перед обработкой были тщательно очищены, обезжирены и высушены.
Методика сравнительных испытаний первого этапа включала ряд последовательных действий. Сначала каждую пластину покрывали двумя слоями «аэрозольного» цинка и потом высушивали в течение суток на открытом воздухе. Затем в защитном покрытии делали крестообразный надрез до металла, после чего помещали в банку, заполненную коррозионно-агрессивной жидкостью.
Роль последней выполнял насыщенный раствор соли, в который добавляли окисляющий компонент. В такой среде пластины отстаивались две недели, после чего эксперты их извлекали из раствора и визуально оценивали состояние защитного покрытия.
Превалирующими критериями оценки итогов испытаний служили коррозионная и адгезионная стойкость нанесенного покрытия. В частности, качественная «оцинковка» не должна иметь следов ржавчины в области надреза. Кроме того, на самой пластине недопустимы какие-либо отслоения защитного покрытия.
Менее значимым, хотя и достаточно важным, стал также ценовой критерий, который определялся стоимостью затрат, приведенных к 100 граммам конкретного продукта. Отмеченные критерии позволили экспертам четко позиционировать каждый образец в рейтинге проверенных цинконаполненных аэрозолей.
Итог первого этапа тестирования таков: из пяти испытанных видов защитных покрытий только два смогли достойно выдержать двухнедельное пребывание в агрессивном растворе. Это образцы металла, обработанные российским составом Vixen (он занял 1-е место), а также немецким спреем Wurth (2-е место). На контрольных пластинах, обработанных этими аэрозолями, не выявлено ни следов коррозии, ни отслоений цинкового грунта.
Что касается антикоррозионных свойств остальных трех продуктов (аэрозольных оцинковок Kudo, Runway и «Цинконол»), то первый этап они завершили с большими издержками. Основным недостатком стало отслоение защитного покрытия. Причем наиболее сильно данный дефект проявился у отечественного «Цинконола» — мелкие вздутия его цинкового слоя отмечены практически по всей поверхности контрольной пластины.
Как видим, уже на первом этапе тестирования препаратов удалось выявить лидеров и аутсайдеров. Однако эксперты решили усложнить сравнительные испытания, многократно увеличив время тестовых исследований. Для этого все контрольные образцы были на несколько месяцев оставлены под гаражным навесом на открытом воздухе.
Тем самым, в частности, имитировались реальные условия уличной эксплуатации окрашенного гаражного или кузовного «железа». В итоге этот, уже второй по счету, этап тестирования продлился более полугода — с октября прошлого по май нынешнего года включительно.
Что стало с контрольными образцами после долгого отстаивания на открытом воздухе, вы можете видеть на приведенных иллюстрациях. Для сопоставления результатов здесь приводятся и фотографии тех же образцов, которые были сделаны после первого этапа испытаний. Такая визуальная сравнительная оценка наглядно демонстрирует возможности каждого проверенного аэрозоля. А сами итоги второго этапа еще раз подтверждают: если металл был обработан качественным цинконаполненным грунтом, это надежно защитит его от коррозии.
По оценкам специалистов, такое цинковое покрытие обладает высокой атмосферо- и химостойкостью, устойчивостью к резким температурным колебаниям и стойкостью к механическим и ударным нагрузкам. Все эти качества наглядно продемонстрировал и наш длительный тест.
Можно видеть, что даже при наличии царапин на окрашенных цинкованных покрытиях, нанесенных «лидирующими» составами Vixen и Wurth, они не ржавеют. А ведь эти пластины за долгие месяцы тестирования испытали на себе и 30-градусные морозы, и аномальную майскую жару нынешнего года, и резкие перепады влажности!
Совсем иная картина наблюдается, если металл был обработан, скажем так, не совсем удачной цинковой грунтовкой. По крайней мере, данный факт наглядно подтверждается результатами длительных испытаний металлических пластин (фото выше), которые окрашивались аэрозолями «Цинконол», Kudo и Runway. Что позволяет сделать вполне однозначный вывод: стойкость оцинкованного металла в экстремальных условиях во многом зависит от того, каким аэрозолем вы пользовались.
Конечно, все представленные здесь результаты справедливы лишь в рамках выбранной методики тестирования. Тем не менее, в общем и целом итоги теста дают представление о реальных свойствах конкретного цинконаполненного аэрозоля. Надеемся, что эти сведения помогут автовладельцам исключить ошибки при выборе нужного продукта, приобретаемого для ремонта своей машины.