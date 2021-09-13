«Комтранс-2021»: антивирусные фильтры, вечные батареи, нестареющее масло для грузовиков

Развивая идею, озвученную в нашем первом — транспортно-тематическом — обзоре минувшего «грузового» автосалона', следует отметить еще одну очевидную особенность нынешней выставки, а именно ее явную «электрофицированность». Этой техники тут было более чем в избытке.

Достаточно вспомнить гибкий электробус-гармошку КамАЗ-6292, челнинский же троллейбус КамАЗ-62825 с частичным автономным ходом, электробус City Max 12 от «Волгобас», или же, скажем, электрическую «Газель e-NN». А на одном стенде даже был замечен импортный электроскутер для перевозки пиццы… Правда, все это лишь пока экзотика для нашей страны, а посему публика с не меньшим интересом изучала и более приземленные экспозиции «Комтранса», где тоже было что посмотреть.

Заведут любой мотор

Так, специалистов и водителей всегда привлекают разделы, посвященные бортовым источникам питания. Для профессиональных перевозчиков эта тематика никогда не теряет своей актуальности, ведь в грузовиках очень важна надежность используемых батарей, особенно когда тяжелая машина эксплуатируется в сложных дорожных и климатических условиях. А таких регионов в нашей стране хватает.

Поэтому для улучшения параметров своих АКБ разработчики внедряют различные технические инновации. Как, например, это сделали специалисты бренда Taxxon, представившие модернизированную линейку грузовых аккумуляторов турецкого производства. В нее входит шесть оригинальных моделей с емкостью от 190 до 240 Ач и пусковыми токами едва ли не до полутора тысяч Ампер.