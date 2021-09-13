«Комтранс-2021»: антивирусные фильтры, вечные батареи, нестареющее масло для грузовиков

Фото avtovzglyad.ru
Помимо специализированной транспортно-колесной техники, на выставке «Комтранс» каждый раз демонстрируются и различные инновационные автокомпоненты, которые на этой технике впоследствии и используются. Портал «АвтоВзгляд» отметил в этом разнообразии несколько весьма любопытных экспонатов.
Ефим Розкин

Развивая идею, озвученную в нашем первом — транспортно-тематическом — обзоре минувшего «грузового» автосалона', следует отметить еще одну очевидную особенность нынешней выставки, а именно ее явную «электрофицированность». Этой техники тут было более чем в избытке.

Достаточно вспомнить гибкий электробус-гармошку КамАЗ-6292, челнинский же троллейбус КамАЗ-62825 с частичным автономным ходом, электробус City Max 12 от «Волгобас», или же, скажем, электрическую «Газель e-NN». А на одном стенде даже был замечен импортный электроскутер для перевозки пиццы… Правда, все это лишь пока экзотика для нашей страны, а посему публика с не меньшим интересом изучала и более приземленные экспозиции «Комтранса», где тоже было что посмотреть.

Заведут любой мотор

Так, специалистов и водителей всегда привлекают разделы, посвященные бортовым источникам питания. Для профессиональных перевозчиков эта тематика никогда не теряет своей актуальности, ведь в грузовиках очень важна надежность используемых батарей, особенно когда тяжелая машина эксплуатируется в сложных дорожных и климатических условиях. А таких регионов в нашей стране хватает.

Поэтому для улучшения параметров своих АКБ разработчики внедряют различные технические инновации. Как, например, это сделали специалисты бренда Taxxon, представившие модернизированную линейку грузовых аккумуляторов турецкого производства. В нее входит шесть оригинальных моделей с емкостью от 190 до 240 Ач и пусковыми токами едва ли не до полутора тысяч Ампер.

Фото avtovzglyad.ru

Отличительная особенность батарей Taxxon — инновационная технология SmartGrid, обеспечивающая им качественно новый уровень надежности и долговечности. В этом помогла прецизионная обработка аккумуляторных пластин, прочность и коррозионную стойкость которых удалось увеличить почти в два раза.

Что, в итоге, существенно повысило и стабильность рабочих характеристик самих батарей. Кроме того, все новинки от Taxxon оборудованы лабиринтными крышками и снабжены системой центрального газоотвода. Такая конструкция обеспечивает удобную и безопасную рециркуляцию паров серной кислоты, выделяющихся в процессе работы батареи.

Быстрая проверка любой АКБ

Очевидно, для восполнения емкости столь мощных источников питания необходимы и приборы соответствующего уровня. В этом смысле весьма интересными представляются мультифункциональные зарядные устройства (ЗУ) нового поколения, предложенные разработчиками известного отечественного бренда Berkut.

Так, среди новинок компании, представленных к осенне-зимнему сезону 2021—2022-го года, анонсировано мощное профессиональное ЗУ серии BСА-25 для бортовой сети с напряжением 12 или 24 Вольт. Число в обозначении аппарата указывает на максимальный зарядный ток, позволяющий заряжать аккумуляторы емкостью до 500 Aч у любых современных грузовиков.

Фото avtovzglyad.ru

В числе важных особенностей, принципиально выделяющих данную новинку на фоне других, в том числе и импортных аналогов, являются развитые функции тестирования батарей, а также параметров генератора. Благодаря им BСА-25 в автоматическом режиме выполняет полноценную оценку состояния автомобильного АКБ любого типа с определением степени ее заряженности, внутреннего сопротивления и максимального пускового тока (ССА).

При этом, что весьма важно для потребителей, аппарат измеряет ССА в привязке к наиболее распространенному у нас стандарту EN. Само устройство выполнено в надежном влагозащищенном и ударопрочном корпусе, что, безусловно, по достоинству оценят все водители.

Масло, экономящее топливо

Традиционно на выставках такого уровня можно видеть и новинки из сегмента автомобильных смазочных материалов, ориентированных на грузовое применение. Нынешний сезон исключением не стал, о чем свидетельствовали интересные разработки ряда компаний.

В частности, дистрибьюторы немецкой компании Meguin, имеющей солидный опыт в создании автомобильных смазок, анонсировали ряд своих оригинальных новинок этого года. Так, например, сегодня значительная доля современных грузовиков нуждается в высокотехнологичных энергосберегающих маслах. Для таких машин компания создала несколько продуктов семейства Megol Motorenoel, в том числе Premium Truck LAпопулярной спецификации 5W30.

Фото avtovzglyad.ru

Новинка представляет собой HC–синтетическое малозольное (с индексом Low SAPS) моторное масло. Оно изначально проектировалось под самые современные нормы «Евро-4,5,6» и предназначена для автомобилей, оснащенных системой селективной очистки отработавших газов и с сажевым фильтром (DPF/CRT).

Как показали испытания, это энергосберегающее масло обладает отличными противоизносными характеристиками и отменной прокачиваемостью при низких температурах, что гарантирует его быстрое поступление к деталям двигателя даже в сильный мороз. Кроме того, Premium Truck LA 5W30 от Meguin отличается высокой устойчивостью к старению, что дает возможность увеличить интервалы между его заменами.

Вредных выхлопов станет меньше

Известно, что с развитием коммерческого автотранспорта все более усиливаются ограничения на объем выбросов вредных веществ. А это, в свою очередь, требует улучшения систем очистки выхлопных газов. Своими идеями в этой области поделились инженеры Bosch, создавшие ряд уникальных датчиков, устанавливаемых в выхлопной системе грузовых автомобилей.

Эти элементы с максимальной точностью отслеживают состав выхлопных газов. А фирменная система Denoxtronic (на фото) способствует соблюдению экологических требований за счет сокращения выбросов NO. Эффективность ее такова, что она способна снизить этот показатель для дизелей коммерческих автомобилей на 95%.

Фото avtovzglyad.ru

К слову, силовые агрегаты таких машин сами по себе нуждаются в защите от загрязняющих частиц. И здесь большое значение отводится фильтрам. Эти комплектующие, производимые для грузовиков, должны отвечать техническим требованиям, в два-три раза превышающим аналогичные для легковых авто.

Для решения данных задач Bosch создал различные виды фильтров — от уже привычных масляных или воздушных до фильтров, предназначенных для защиты системы впрыска Denoxtronic. Есть в ассортименте фирмы и механические очистители для особых потребностей — такие как фильтры охлаждающей жидкости или, скажем, сепараторы масляного тумана.

Вирусы будут уничтожены

Конечно же, не могла обойти стороной выставку и такая животрепещущая тема, как борьба с коронавирусной инфекцией на транспорте. Этому, в частности, была посвящена экспозиция одной из иностранных фирм, показавшей высокоэффективные системы принудительной фильтрации класса HEPA Filter Top (HFT).

Системы данного класса обеспечивают удаление 99,995% частиц, соответствующих размеру вируса COVID-19 (0,1 мкм). Тем самым они полностью выполняют требования ВОЗ по регулярному обновлению воздуха в салоне вагона или автобуса при перевозке пассажиров. Оно, к слову, в течение часа должно достигать 60 циркуляций всего его объема.

Фото avtovzglyad.ru

Эффективность систем фильтрации HFT для обеззараживания воздуха значительно выше, чем систем, основанных на ультрафиолетовом (УФ) облучении. Последние для уничтожения бактерий и вирусов требуют много времени, что невыполнимо при УФ-дезодорации больших объемов воздуха.

Что же касается фильтров HFT (на фото выше), то каждый такой агрегат может быть за полчаса установлен в любом пассажирском транспортном средстве. Для монтажа необходимо только минимальное механическое крепление и подключение к штатной бортовой электросети.

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13 сентября 2021
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