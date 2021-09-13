«Комтранс-2021»: антивирусные фильтры, вечные батареи, нестареющее масло для грузовиков

Развивая идею, озвученную в нашем первом — транспортно-тематическом — обзоре минувшего «грузового» автосалона', следует отметить еще одну очевидную особенность нынешней выставки, а именно ее явную «электрофицированность». Этой техники тут было более чем в избытке.
Достаточно вспомнить гибкий электробус-гармошку КамАЗ-6292, челнинский же троллейбус КамАЗ-62825 с частичным автономным ходом, электробус City Max 12 от «Волгобас», или же, скажем, электрическую «Газель e-NN». А на одном стенде даже был замечен импортный электроскутер для перевозки пиццы… Правда, все это лишь пока экзотика для нашей страны, а посему публика с не меньшим интересом изучала и более приземленные экспозиции «Комтранса», где тоже было что посмотреть.
Заведут любой мотор
Так, специалистов и водителей всегда привлекают разделы, посвященные бортовым источникам питания. Для профессиональных перевозчиков эта тематика никогда не теряет своей актуальности, ведь в грузовиках очень важна надежность используемых батарей, особенно когда тяжелая машина эксплуатируется в сложных дорожных и климатических условиях. А таких регионов в нашей стране хватает.
Поэтому для улучшения параметров своих АКБ разработчики внедряют различные технические инновации. Как, например, это сделали специалисты бренда Taxxon, представившие модернизированную линейку грузовых аккумуляторов турецкого производства. В нее входит шесть оригинальных моделей с емкостью от 190 до 240 Ач и пусковыми токами едва ли не до полутора тысяч Ампер.
Отличительная особенность батарей Taxxon — инновационная технология SmartGrid, обеспечивающая им качественно новый уровень надежности и долговечности. В этом помогла прецизионная обработка аккумуляторных пластин, прочность и коррозионную стойкость которых удалось увеличить почти в два раза.
Что, в итоге, существенно повысило и стабильность рабочих характеристик самих батарей. Кроме того, все новинки от Taxxon оборудованы лабиринтными крышками и снабжены системой центрального газоотвода. Такая конструкция обеспечивает удобную и безопасную рециркуляцию паров серной кислоты, выделяющихся в процессе работы батареи.
Быстрая проверка любой АКБ
Очевидно, для восполнения емкости столь мощных источников питания необходимы и приборы соответствующего уровня. В этом смысле весьма интересными представляются мультифункциональные зарядные устройства (ЗУ) нового поколения, предложенные разработчиками известного отечественного бренда Berkut.
Так, среди новинок компании, представленных к осенне-зимнему сезону 2021—2022-го года, анонсировано мощное профессиональное ЗУ серии BСА-25 для бортовой сети с напряжением 12 или 24 Вольт. Число в обозначении аппарата указывает на максимальный зарядный ток, позволяющий заряжать аккумуляторы емкостью до 500 Aч у любых современных грузовиков.
В числе важных особенностей, принципиально выделяющих данную новинку на фоне других, в том числе и импортных аналогов, являются развитые функции тестирования батарей, а также параметров генератора. Благодаря им BСА-25 в автоматическом режиме выполняет полноценную оценку состояния автомобильного АКБ любого типа с определением степени ее заряженности, внутреннего сопротивления и максимального пускового тока (ССА).
При этом, что весьма важно для потребителей, аппарат измеряет ССА в привязке к наиболее распространенному у нас стандарту EN. Само устройство выполнено в надежном влагозащищенном и ударопрочном корпусе, что, безусловно, по достоинству оценят все водители.
Масло, экономящее топливо
Традиционно на выставках такого уровня можно видеть и новинки из сегмента автомобильных смазочных материалов, ориентированных на грузовое применение. Нынешний сезон исключением не стал, о чем свидетельствовали интересные разработки ряда компаний.
В частности, дистрибьюторы немецкой компании Meguin, имеющей солидный опыт в создании автомобильных смазок, анонсировали ряд своих оригинальных новинок этого года. Так, например, сегодня значительная доля современных грузовиков нуждается в высокотехнологичных энергосберегающих маслах. Для таких машин компания создала несколько продуктов семейства Megol Motorenoel, в том числе Premium Truck LAпопулярной спецификации 5W30.
Новинка представляет собой HC–синтетическое малозольное (с индексом Low SAPS) моторное масло. Оно изначально проектировалось под самые современные нормы «Евро-4,5,6» и предназначена для автомобилей, оснащенных системой селективной очистки отработавших газов и с сажевым фильтром (DPF/CRT).
Как показали испытания, это энергосберегающее масло обладает отличными противоизносными характеристиками и отменной прокачиваемостью при низких температурах, что гарантирует его быстрое поступление к деталям двигателя даже в сильный мороз. Кроме того, Premium Truck LA 5W30 от Meguin отличается высокой устойчивостью к старению, что дает возможность увеличить интервалы между его заменами.
Вредных выхлопов станет меньше
Известно, что с развитием коммерческого автотранспорта все более усиливаются ограничения на объем выбросов вредных веществ. А это, в свою очередь, требует улучшения систем очистки выхлопных газов. Своими идеями в этой области поделились инженеры Bosch, создавшие ряд уникальных датчиков, устанавливаемых в выхлопной системе грузовых автомобилей.
Эти элементы с максимальной точностью отслеживают состав выхлопных газов. А фирменная система Denoxtronic (на фото) способствует соблюдению экологических требований за счет сокращения выбросов NO. Эффективность ее такова, что она способна снизить этот показатель для дизелей коммерческих автомобилей на 95%.
К слову, силовые агрегаты таких машин сами по себе нуждаются в защите от загрязняющих частиц. И здесь большое значение отводится фильтрам. Эти комплектующие, производимые для грузовиков, должны отвечать техническим требованиям, в два-три раза превышающим аналогичные для легковых авто.
Для решения данных задач Bosch создал различные виды фильтров — от уже привычных масляных или воздушных до фильтров, предназначенных для защиты системы впрыска Denoxtronic. Есть в ассортименте фирмы и механические очистители для особых потребностей — такие как фильтры охлаждающей жидкости или, скажем, сепараторы масляного тумана.
Вирусы будут уничтожены
Конечно же, не могла обойти стороной выставку и такая животрепещущая тема, как борьба с коронавирусной инфекцией на транспорте. Этому, в частности, была посвящена экспозиция одной из иностранных фирм, показавшей высокоэффективные системы принудительной фильтрации класса HEPA Filter Top (HFT).
Системы данного класса обеспечивают удаление 99,995% частиц, соответствующих размеру вируса COVID-19 (0,1 мкм). Тем самым они полностью выполняют требования ВОЗ по регулярному обновлению воздуха в салоне вагона или автобуса при перевозке пассажиров. Оно, к слову, в течение часа должно достигать 60 циркуляций всего его объема.
Эффективность систем фильтрации HFT для обеззараживания воздуха значительно выше, чем систем, основанных на ультрафиолетовом (УФ) облучении. Последние для уничтожения бактерий и вирусов требуют много времени, что невыполнимо при УФ-дезодорации больших объемов воздуха.
Что же касается фильтров HFT (на фото выше), то каждый такой агрегат может быть за полчаса установлен в любом пассажирском транспортном средстве. Для монтажа необходимо только минимальное механическое крепление и подключение к штатной бортовой электросети.