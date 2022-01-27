Зачем даже опытному водителю нужна карта помощи на дорогах

— Какими бывают Ассистанс-программы и в чем их отличие от разовых услуг?
— Условно их можно разделить на два направления. Первое — это сервис от производителей машин, являющийся частью гарантийных обязательств. Стоимость услуг входит в цену автомобиля или в цену ТО. Как правило, их перечень и количество обращений ограничены. Например, эвакуация возможна только в ДЦ, где происходит ТО, а не туда, куда хочет клиент. Программа покрывает только поломку, возможность обращения по причине ДТП в большинстве программ отсутствует. Пользоваться такими программами клиент может 2—3 года, пока автомобиль на гарантии или клиент приезжает на очередное ТО.
Второе направление — это сервис по подписке. Владелец машины любой марки, модели и возраста сам приобретает тот или иной пакет помощи на дороге и пользуется услугами ассистанс-компании, как правило, в течение года без ограничений, а затем ее продлевает.
Доступ к сервису открывается уже через сутки после активации, а не покупки карты, что очень удобно для тех, кто покупает карту в подарок своим близким, заботясь об их безопасности на дороге.
В последнее время все больше автовладельцев подключается к этим программам, что говорит об их реальной пользе при относительно небольшой стоимости и удобстве приобретения. И вот такие программы, в отличие от программ производителей, могут содержать и опции помощи при ДТП, продолжения движения или путешествия, оценки стоимости ремонта, подбора СТО, техосмотра и ряда других сервисов, облегчающих жизнь автомобилисту.
— Почему автовладельцу, будь он новичком или опытным водителем, стоит задуматься о приобретении программы помощи на дорогах?
— В большинстве случаев среднестатистический водитель (особенно женщина) не готов даже к «неожиданностям» вроде пробитого колеса, закончившегося топлива, разряженного АКБ или заблокированных дверей. Не говоря уже о более серьезных технических проблемах, многие из которых обнаруживаются лишь тогда, когда они становятся явными, а исправить их тогда можно только в условиях СТО, и продолжать движение становится невозможно или опасно для вас и окружающих.
Приходится искать эвакуатор и техпомощь по телефонам «со столба» или по первой рекламе в интернете. Вначале пострадавшему объявляется одна сумма, а по факту с него требуют в несколько раз больше — вполне реальный сценарий. Это никак не «1500 ₽ и 15 минут», как обещает реклама в интернете. Выливается такой разовый «заказ» в приличные деньги, от 3000 до 15000 рублей в зависимости от расстояния, а также в большое время на ожидание. Кстати, интернета в месте поломки может и не быть…
Вот здесь и пригодится карта помощи. В целом, это похоже на страхование: платишь регулярно, но меньше относительно возможных затрат, которые можно понести, если уже реально нужна помощь. Плюс экономия времени на поиски, организацию помощи, разбирательства с ГИБДД и т. д. Вы не тратите время на поиски, это делает оператор и компьютер. Совет технического специалиста по телефону также помогает — по статистике, в 7% случаев достаточно грамотной консультации механика для решения проблемы на месте.
— Ассистанс-программа — это действительно быстрее и дешевле?
— Конечно. Это же не один частный эвакуатор или техничка, а целый парк. К примеру, парк партнеров РАТ насчитывает более 7000 единиц специализированной техники только в РФ.
Скажем, зимой, в мороз или сильный снегопад, можно ждать свободную машину помощи несколько часов. И если вы позвонили в небольшую компанию или частному эвакуаторщику, то вероятность быстрой подачи и одновременно невысокой стоимости — очень невысокая. В итоге, вы заплатите за услугу цену, которая превышает стоимость карты, а иногда и в несколько раз больше. С РАТ же вы заключаете договор при покупке программы помощи. И, если компания не может выполнить свои обязательства по договору, клиенту выплачивается компенсация.
— Сколько это стоит?
— У РАТ стоимость простейшей карты начинается от 2500 ₽ Заплатив раз в год эту сумму, клиент может рассчитывать на эвакуацию при ДТП, мелкий ремонт на месте, подвоз топлива, вскрытие авто, юридические и технические консультации. Количество обращений не ограничено. У нас есть и дорогие совместные программы с авторизованными дилерскими центрами и сетями, которые стоят по несколько десятков тысяч, но в них и наполнение услуг максимальное и лимиты по их стоимости в несколько сотен тысяч рублей.
И ещё один важный момент. Ответственность исполнителей РАТ застрахована, а это значит, что если при погрузке, разгрузке или в процессе эвакуации автомобиль будет поврежден, вы получите полную компенсацию ущерба. Будет ли застрахована ответственность водителя эвакуатора по номеру «со столба»? Хотите ли вы подвергать себя такому риску или выберете год за рулём без лишних забот — решать только вам.