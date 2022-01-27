Зачем даже опытному водителю нужна карта помощи на дорогах

Второе направление — это сервис по подписке. Владелец машины любой марки, модели и возраста сам приобретает тот или иной пакет помощи на дороге и пользуется услугами ассистанс-компании, как правило, в течение года без ограничений, а затем ее продлевает.

Доступ к сервису открывается уже через сутки после активации, а не покупки карты, что очень удобно для тех, кто покупает карту в подарок своим близким, заботясь об их безопасности на дороге.

В последнее время все больше автовладельцев подключается к этим программам, что говорит об их реальной пользе при относительно небольшой стоимости и удобстве приобретения. И вот такие программы, в отличие от программ производителей, могут содержать и опции помощи при ДТП, продолжения движения или путешествия, оценки стоимости ремонта, подбора СТО, техосмотра и ряда других сервисов, облегчающих жизнь автомобилисту.

— Почему автовладельцу, будь он новичком или опытным водителем, стоит задуматься о приобретении программы помощи на дорогах?

— В большинстве случаев среднестатистический водитель (особенно женщина) не готов даже к «неожиданностям» вроде пробитого колеса, закончившегося топлива, разряженного АКБ или заблокированных дверей. Не говоря уже о более серьезных технических проблемах, многие из которых обнаруживаются лишь тогда, когда они становятся явными, а исправить их тогда можно только в условиях СТО, и продолжать движение становится невозможно или опасно для вас и окружающих.