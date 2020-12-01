Как на самом деле работают аварийные комиссары на платных трассах

Мы остановились, когда приметили на горизонте съезд на М-11 — решили, что будет лучше «домучить» горючку на парковке. Минут через десять двигатель «умирает»: звоним в службу аварийных комиссаров. Набираем заветные цифры *390 — сначала на том конце провода отвечает оператор: уточняет некоторые данные и переводит звонок на технического специалиста. Тот интересуется, что же у нас произошло, выясняет, где мы стоим, и обещает приехать в ближайшее время. Что же, ждем. По регламенту, аваркомы должны прибыть в течение 10—12 минут.

Сколько же времени мы прождали в итоге, как именно нам помог технический специалист и как вести себя в нештатной ситуации на трассе — смотрите в видеообзоре.

А пока напомним, что дорога, на которую мы отправились, чтобы узнать, как действительно работают аварийные комиссары, открылась 11 ноября. ЦКАД-3 связывает трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга», позволяя добраться с северо-запад на восток Подмосковья всего за 50 минут. На нее можно попасть с уже упомянутых радиальных магистралей, а также с М-8 «Холмогоры» и с Дмитровского шоссе, проехав немного по А-107.