Как на самом деле работают аварийные комиссары на платных трассах

Нередко к аварийным комиссарам обращаются водители, заглохшие на платной трассе из-за закончившегося топлива. Удивляться тут нечему: в городе то порой не успеваешь добраться до АЗС, а что уж говорить о многокилометровой скоростной магистрали. Такое случается — думал, что доедешь, но не тут-то было.
Именно поэтому для своего эксперимента мы выбрали именно эту легенду. Специально не стали заправлять автомобиль в надежде, что беда настигнет на ЦКАД-3. Так и произошло, хотя и не сразу — пришлось немного покататься по трассе, расходуя остатки бензина.
Мы остановились, когда приметили на горизонте съезд на М-11 — решили, что будет лучше «домучить» горючку на парковке. Минут через десять двигатель «умирает»: звоним в службу аварийных комиссаров. Набираем заветные цифры *390 — сначала на том конце провода отвечает оператор: уточняет некоторые данные и переводит звонок на технического специалиста. Тот интересуется, что же у нас произошло, выясняет, где мы стоим, и обещает приехать в ближайшее время. Что же, ждем. По регламенту, аваркомы должны прибыть в течение 10—12 минут.
Сколько же времени мы прождали в итоге, как именно нам помог технический специалист и как вести себя в нештатной ситуации на трассе — смотрите в видеообзоре.
А пока напомним, что дорога, на которую мы отправились, чтобы узнать, как действительно работают аварийные комиссары, открылась 11 ноября. ЦКАД-3 связывает трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга», позволяя добраться с северо-запад на восток Подмосковья всего за 50 минут. На нее можно попасть с уже упомянутых радиальных магистралей, а также с М-8 «Холмогоры» и с Дмитровского шоссе, проехав немного по А-107.
Одна из ключевых особенной новой скоростной дороги — система взимания платы типа «Свободный поток». На ЦКАД-3 вы не найдете барьерных пунктов: средства списываются с лицевого счета автоматически, когда автомобиль проезжает под П-образными опорами с камерами, датчиком и антенной, если водитель оплачивает проезд по транспондеру или Билету, или записываются в задолженность по госномеру, если оплаты не было произведено заранее.
В первом случае достаточно убедиться, что средств на балансе лицевого счета транспондера T-pass хватает — проверить это можно посредством личного кабинета на сайте «Автодор-Платные Дороги» или в мобильном приложении «Автодор» или приобрести там же разовый Билет на поездку по ЦКАД. Во втором — нужно внести задолженность за проезд в течение максимум 5 дней после проезда, указав данные по маршруту и автомобилю, подтвердив свой контактный номер и электронный адрес.
Предусмотрены и скидки до 50% от базового тарифа. Правда, доступны они лишь пользователям транспондеров T-pass, которые при этом могут также рассчитывать на дополнительные бонусы и скидки по Программе лояльности (подробнее о предложении здесь). В общей сложности, расплачиваясь за проезд с помощью девайса, вполне реально сэкономить где-то до 60% — то есть больше 800 рублей, если говорить о поездке по всей ЦКАД-3 на большегрузе.
Платные дороги — это не только возможность быстрее добраться до пункта назначения, насладиться ездой по хорошему покрытию и высокий уровень безопасности, но и возможность обратиться за помощью к техническим специалистам, если автомобиль остановится вследствие какой-либо неисправности. Аварийные комиссары не только решают проблему с топливом, как в нашем случае, но и предоставляют ряд других услуг.
Например, меняют поврежденные колеса, помогают оформить после ДТП европротокол, если он применим (авария с участием двух автомобилей без пострадавших), запускают с бустера «умирающий» аккумулятор, осуществляют мелкий ремонт машины, если водитель об этом просит.
Чтобы вызвать аварийных комиссаров, достаточно обратиться по единому номеру *390, действующему на всех платных трассах ГК «Автодор» (М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», ЦКАД). Но даже если что-то случится с мобильным телефоном и возможности позвонить в контакт-центр не будет, специалисты все-равно придут на помощь. Операторы из Центра управления увидят вас по камерам, контролирующим дорожную ситуацию, и отправят аваркомов на место. Причем платить за дополнительные услуги не нужно — помощь автомобилистам оказывается безвозмездно.