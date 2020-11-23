Что делать, если на платной дороге возникла какая-либо проблема

В Подмосковье открылась еще одна платная дорога — третий пусковой комплекс ЦКАД, соединяющий трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга». На скоростной магистрали, имеющей высшую категорию 1А, можно разгоняться до 110 км/ч, преодолевая участок новой Ленинградки до Горьковки всего за 45 минут. Для сравнения — на А-107, двигаясь по аналогичному маршруту, водитель теряет почти 3 часа, в чем портал «АвтоВзгляд» убедился лично.

Благодаря чему достигается экономия времени? Во-первых, на ЦКАД-3 — как, впрочем, и на остальных участках нового «кольца» — нет пересечений с одноуровневыми дорогами, светофоров, пешеходных переходов, пробок. Во-вторых, эта трасса стала первой в России, где используется безбарьерная система взимания платы «Свободный поток».

Ее главное преимущество заключается в том, что водителю не нужно останавливаться или притормаживать, чтобы расплатиться за проезд. Средства списываются со счета автоматически, когда автомобилист проезжает под П-образной опорой с камерами, датчиками и антенной. Таких рамок на ЦКАД-3 три — на каждом перегоне между развязками с радиальными дорогами.