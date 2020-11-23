Что делать, если на платной дороге возникла какая-либо проблема

В Подмосковье открылась еще одна платная дорога — третий пусковой комплекс ЦКАД, соединяющий трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга». На скоростной магистрали, имеющей высшую категорию 1А, можно разгоняться до 110 км/ч, преодолевая участок новой Ленинградки до Горьковки всего за 45 минут. Для сравнения — на А-107, двигаясь по аналогичному маршруту, водитель теряет почти 3 часа, в чем портал «АвтоВзгляд» убедился лично.
Благодаря чему достигается экономия времени? Во-первых, на ЦКАД-3 — как, впрочем, и на остальных участках нового «кольца» — нет пересечений с одноуровневыми дорогами, светофоров, пешеходных переходов, пробок. Во-вторых, эта трасса стала первой в России, где используется безбарьерная система взимания платы «Свободный поток».
Ее главное преимущество заключается в том, что водителю не нужно останавливаться или притормаживать, чтобы расплатиться за проезд. Средства списываются со счета автоматически, когда автомобилист проезжает под П-образной опорой с камерами, датчиками и антенной. Таких рамок на ЦКАД-3 три — на каждом перегоне между развязками с радиальными дорогами.
Способов оплаты проезда по «кольцу» предусмотрено целых три — транспондер, электронный билет, который приобретается заранее, и погашение задолженности за совершенный проезд. Вне зависимости от того, какому варианту водитель отдаст предпочтение, он сможет решить вопрос внесения средств посредством официального сайта «Автодор — Платные Дороги» или мобильного приложения «Автодор». Но что делать, если в ходе покупки билета или пополнения транспондера возникли какие-либо сложности?
Вариантов решения таких проблем тоже несколько: можно обратиться в контактный центр по телефону горячей линии *2323 с мобильного телефона или 8—800–707–23−23 со стационарного, или нанести визит в Центр поддержки и обслуживания пользователей. Главная задача сотрудников таких пунктов — консультация водителей и помощь в приобретении разового билета на проезд по ЦКАД или транспондера T-pass, а также погашении задолженности. Но этим их функционал не ограничивается.
Помимо прочего, в Центрах поддержки и обслуживания можно, следуя инструкциям консультантов, завести личный кабинет, подключить интерабельность, необходимую для использования транспондера на скоростных дорогах иных концессионеров. Там же сотрудники оформляют аренду устройств по цене от 5 рублей в сутки, выдают отчетные документы, подбирают аксессуары.
Уже сейчас на ЦКАД-3 работает три таких Центра поддержки и обслуживания пользователей — на 2-м, 55-м и 99-м км трассы. Кроме того, функционирует дополнительный офис, расположенный в Ногинске в торговом центре «Панорама». Кроме того, на третьем пусковом комплексе дежурят два мобильных пункта продаж, перемещающихся по площадкам для отдыха. Их местоположение в конкретный момент можно всегда уточнить на официальном сайте «Автодор — Платные Дороги» или по телефону горячей линии *2323.
К слову, совсем скоро — в декабре — на ЦКАД-3 откроется еще один стационарный Центр поддержки и обслуживания пользователей. Он появится на территории зоны отдыха на 49-м км трассы.
Стоит отметить, что каждый Центр функционирует в своем графике в зависимости от посещаемости и проходимости. Так, например, точка, расположенная на 55-м км в здании Центрального пункта управления, принимает посетителей круглосуточно. Офисы на 2-м и 99-м км — открыты каждый день с 9 до 21 часов. А вот в ногинский центр можно попасть только в будний день: с 9 до 18 часов с понедельника по четверг и с 9 до 16:45 — по пятницам.
Кстати, во всех этих Центрах поддержки представлена особая серия транспондеров T-pass, приуроченная к открытию ЦКАД-3. Для тех, кто все еще сомневается в покупке устройства, напомним, что оно позволяет экономить на новой трассе суммарно более 50% от стоимости поездки по базовому тарифу — скидка складывается из бонусов за дальность маршрута (до 50%) и по Программе лояльности ГК «Автодор» (до 10% на итоговую стоимость поездки после основной скидки).
Но, разумеется, не только в Центрах поддержки и обслуживания продаются транспондеры, отнюдь. Их также можно заказать на официальном сайте компании TPASS.ME с доставкой на дом, на интернет-площадках типа AliExpress, Avito, Wildberries, OZON, в отделениях «Почты России», на некоторых АЗС, на Пунктах взимания платы других трасс «Автодора» — в частности, М-4 «Дон» и М-11 «Нева» — и в прочих магазинах-партнерах.
А что же делать, если на дороге возникла проблема не с транспондером, а с автомобилем — скажем, внезапно закончилось топливо, «пробилась» покрышка или случилась какая-либо поломка, вследствие которой машина встала? В такой ситуации на помощь водителю придут аварийные комиссары — причем их можно вызвать самостоятельно или дождаться, пока в Пункте управления заметят авто на «аварийках» по камерам и вышлют подмогу.
Аварийные комиссары дежурят на ЦКАД-3 круглосуточно. Технические специалисты, имеющие соответствующую квалификацию, прибывают на место в течение 10—12 минут. Они не только помогают вернуть автомобиль к жизни, но и подсказывают, как правильно составить европрокол, если он применим, или передают информацию экстренным службам в случаях, когда без них не обойтись. Все услуги оказываются бесплатно.
Важно помнить, что ЦКАД-3 — скоростная магистраль, и остановки вне специально отведенных мест запрещены, поскольку это крайне небезопасно. В случае поломки необходимо как можно ближе прижаться к краю проезжей части, а еще лучше — постараться доехать до ближайшей технической площадки или зоны отдыха. Их на трассе 11 — зоны располагаются через каждые 15 км.
Единственное, чего пока не хватает на ЦКАД-3 — это АЗС. Да, на открывшемся участке нет ни одной заправки, но, разумеется, в обозримом будущем они появятся. Как порталу «АвтоВзгляд» рассказал руководитель проекта ЦКАД-3 ГК «Автодор» Виталий Шмаров, развитие придорожной инфраструктуры запланировано на будущий год. Кстати сказать, следующие в очереди на открытие — ЦКАД-1 и ЦКАД-4.