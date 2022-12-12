Что происходит с двигателем после обработки отечественной керамикой?

Подержанный автомобиль — это не только лотерея, но и серьезное испытание на стойкость для его новоявленного владельца. Порой кажется, что совершенная ошибка столь глобальна, что место для такой покупки только в утиле. Руки, можно сказать, опускаются. Но есть и обратная сторона медали: каждое улучшение, каждое, порой крошечное, вложение мгновенно сказывается на поведении машины и приносит невероятное удовольствие. Ремонт авто своими руками — это, я вам скажу, отдельное направление лечения расшатанной психики, причем весьма действенный.

Однако, есть такие задачи, которые без специального инструмента и знаний не выполнить. Ремонт двигателя — одно из них. Сколько форумы не изучай и отчеты не читай, нужного эффекта не получишь — его дает исключительно личный опыт. А он — сын ошибок трудных. И, порой, очень дорогих.

Мотор нашего Lancer, сверхнадежный двухлитровый 4G63, легенда Mitsubishi и, возможно, лучший двигатель японского бренда всех времен, отчаянно нуждался в уходе: до нас в него лили дрянное масло, редко его меняли, а различные и необходимые комплексные процедуры не проводили вообще.