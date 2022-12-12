Что происходит с двигателем после обработки отечественной керамикой?

Подержанный автомобиль — это не только лотерея, но и серьезное испытание на стойкость для его новоявленного владельца. Порой кажется, что совершенная ошибка столь глобальна, что место для такой покупки только в утиле. Руки, можно сказать, опускаются. Но есть и обратная сторона медали: каждое улучшение, каждое, порой крошечное, вложение мгновенно сказывается на поведении машины и приносит невероятное удовольствие. Ремонт авто своими руками — это, я вам скажу, отдельное направление лечения расшатанной психики, причем весьма действенный.
Однако, есть такие задачи, которые без специального инструмента и знаний не выполнить. Ремонт двигателя — одно из них. Сколько форумы не изучай и отчеты не читай, нужного эффекта не получишь — его дает исключительно личный опыт. А он — сын ошибок трудных. И, порой, очень дорогих.
Мотор нашего Lancer, сверхнадежный двухлитровый 4G63, легенда Mitsubishi и, возможно, лучший двигатель японского бренда всех времен, отчаянно нуждался в уходе: до нас в него лили дрянное масло, редко его меняли, а различные и необходимые комплексные процедуры не проводили вообще.
Одним словом, ДВС целенаправленно подходил к переборке, цена которой по современным меркам превышает отметку в 150 000 рублей или ⅔ начальной цены машины. В техническое условие «малой кровью, своими руками с помощью изоленты и пассатижей» такая операция никак не вписывалась. Поэтому решено было идти на уловки и, как казалось тогда, авантюры.
Кроме того, интересно было испытать продукты именно отечественной разработки, которые в текущей ситуации выходят на первые роли. Коллеги из Нанопром предложили обработать мотор препаратом «Форсан», который образует керамический слой на цилиндрах и поршнях, нивелируя естественный износ, и «вдохновляет» мотор на новые горизонты. О начале такой «профилактики» можно прочитать здесь. Не то, чтобы вторая молодость, но для «поддержания штанов» и «перезимовать», как нам казалось, самое оно. Если сработает, конечно. Совсем вторая молодость — это переборка, напоминаем на всякий случай.
Перед обработкой провели проверку компрессии и вакуума. Результаты для подержанного автомобиля оказались неплохие, но третий цилиндр навевает грустные мысли — кольца, похоже, держатся на честном слове и многолетнем нагаре.
Смогут ли что-то изменить 4 миллилитра препарата, перемешанные с 70 мл моторного масла? Да еще и в моторе, который «сопливит» по всей площади? Терять нечего, заливаем, прогреваем и начинаем обкатку. О всей операции начальной обработки мы сняли подробный видеоролик, который можно посмотреть на портале «АвтоВзгляд».
И вот прошло два месяца с учетом второго этапа обработки (это еще 4 мл. «Форсана»). «Заказанные» инструкцией по применению препарата километры пройдены и можно подводить первые результаты: Во-первых, ощутимо снизился расход топлива — разница составляет около полутора литров на сотню в том же режиме эксплуатации. Во-вторых — приличное сокращение потребления масла. Понятно, что течи никуда не денутся, а значит, явно снизился угар.
Сергей Дубов — эксперт который нас консультирует, лично приехал на заключительный осмотр машины, провел необходимые замеры и продемонстрировал результаты. Теперь уже на основании цифр стало понятно, что компрессия во всех цилиндрах выровнялась, а показатели полного и остаточного вакуума пришли в норму. Любопытно, это 8 кубиков «секретного состава» в четырех шприцах навели такой шорох под капотом?
«В полученных результатах нет ничего удивительного. Произошло снижение расхода топлива? Я такой исход и прогнозировал: керамический слой, образованный на цилиндрах, очень скользкий, поэтому поршням и подшипникам легче ходить. Трение стало значительно меньше, оттого и сжигается на это меньше „калорий“. Представьте себе, какой эффект может быть достигнут на большегрузах с большими движками или на внедорожниках с большим количеством узлов в трансмиссии, где образуемый на деталях слой керамики аналогичным образом уменьшает и выравнивает зазоры, а также снижает трение.
Здорово, что нам удалось достичь восстановления компрессии и подровнять „вакуум“ — это и позволяет машине тратить меньше масла на угар, оно не вылетает в „трубу“, а топливо в цилиндрах сгорает оптимальнее, добавляя наглядности в эффективности. Вот тебе и вся экономика. Всё вполне ожидаемо, но, скрывать не буду, такая результативность всегда радует. Эффект достигнут» — поделился своими мыслями Сергей.
Трибология — это раздел физики, который занимается исследованием контактного взаимодействия твердых тел при перемещении — попросту, трением. Крайне занимательная и любопытная наука, способная развеять множество мифов о двигателях внутреннего сгорания.
Сергей Дубов доказал свою правоту на примере нашей подержанной иномарки. Мы не заглядывали в мотор, но почувствовали эффект, что называется, на своей шкуре. Думаю, продолжим испытания, будем следить дальше за «поведением» Лансера и постараемся подробнее разобраться в причинах полученного эффекта.