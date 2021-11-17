Почему шипованным шинам нет равных на мокром льду?

Чем больше оружия — тем выше вероятность победы. Это утверждение не вызывает сомнений, так же как и то, что запасы вооружения можно разумно сократить, если оно будет более эффективным. С шипами ситуация аналогичная. Чем больше «железных когтей» одномоментно окажется в пятне контакта шины с дорогой и, чем эффективнее они зацепятся за поверхность, тем увереннее будет двигаться автомобиль по обледенелой дороге.
Не удивительно, что производители зимних шипованных шин в борьбе за покупателя устроили самую настоящую гонку вооружений, забыв при этом про действующие ограничения, прописанные в Техническом регламенте Таможенного союза. А там четко сказано — количество шипов на один погонный метр окружности не должно превышать 60 штук. Если принять в фокус внимания топ-продукты от некоторых производителей, то окажется, что норматив будет превышен в полтора, а то и два раза! И как такое возможно? На вполне законных основаниях! Ведь есть «лазейка» — число шипов не ограничивается, если шины изнашивают дорожное покрытие в допустимых пределах. А вот тут уже каждое слово можно трактовать в свою пользу.
Итак, чем больше шипов в протекторе шины, тем лучше она цепляется за лед и тем лучше управляемость, короче тормозной путь, выше динамика разгона автомобиля. Однако бесконечно увеличивать число «железных когтей» невозможно, так как под каждый из них в протекторе должно быть предусмотрено посадочное место, оно представляет собой достаточно жесткую площадку, в которой выполнена шахта. Шип должен крепко сидеть в своем «гнезде», в противном случае уже к окончанию первого сезона эксплуатации «зубастая акула» превратится в «беззубую старуху». При этом протектор зимней шины помимо шипов содержит и не менее важные с точки зрения обеспечения сцепления с дорогой элементы — ламели, которые своими кромками цепляются за неровности дороги. Но они требуют, чтобы резиновая смесь оставалась мягкой и эластичной на морозе. Иначе эффективность зацепления кромок о неровности поверхности будет недостаточной!
Словом, шипованная шина являет собой очень сложную конструкцию — как по строению, так и по подбору материалов, из которых она изготовлена.
Неудивительно, что производители шин делают ставку не только на количество шипов, но и на их эффективность! То есть достигают баланса между количеством и качеством. Для этого они используют различные типы шипов, которые отличаются по своим характеристикам. Отметим, что различия кроются не только в форме видимой из протектора части шипа. Твердосплавные вставки могут иметь круглую, квадратную, прямоугольную, восьмиугольную и т. д. форму. Значение имеет конфигурация корпуса шипа, от которой зависит прочность его посадки — высокие и узкие (для глубокой посадки), широкие, с дополнительными ребрами различной конфигурации, которые не допускают проворачивание шипа. Материалы, из которых изготавливаются твердотельные вставки и сами корпуса, также сильно различаются. Не случайно проектированием и изготовлением шипов занимаются узкоспециализированные компании, которые знают толк в своем деле. И именно ставка на лидеров отрасли позволяет шинникам создавать лучшие по сцеплению зимние шины.
Например, при изготовлении шипованных зимних шин «Кордиант» используются уникальные шипы финской компании SCASON, которая является признанным мировым экспертом в данном направлении.
Особенностью шипов Spike-Cor XL, идущих на конвейер «Кордиант», являются легкие (!) корпуса, выполненные из особого сплава алюминия. Квадратное сечение корпуса шипа препятствует его вращению, канал крепления не изнашивается со временем и защищен от попадания грязи, песка и асфальтовой крошки. Вставка (собственно шип) изготовлена из очень прочного к истиранию материала — карбида вольфрама, что значительно увеличивает срок жизни шипа и, соответственно, шины в целом. Отечественные конструкторы сделали свой выбор в пользу стержня вставки восьмиугольной формы, так как именно такая позволяет добиться оптимальных тягово-сцепных характеристик на обледенелой дроге и полного контроля скольжения шины как в поперечном, так и продольном направлениях.
Уровень шума, генерируемого шипованными шинами, зависит от множества факторов: вылета шипов (может варьироваться от 0,8 до полутора миллиметров) и рисунка протектора, в котором важно все — расположение его блоков, ребер, прочих элементов, а также порядок их входа в пятно контакта при качении шины. Хорошая зимняя шина как лапа кошки мягко ступает по поверхности, но в любой момент пускает в ход когти, обеспечивая отличное сцепление с дорогой.
Качественная шина, которая была правильно обкатана и эксплуатируется в штатных режимах, теряет за сезон не более 3–5% шипов, а лучшие образцы вообще практически обходятся без потерь (пара шипов на шину не в счет). Что касается списания шин по причине потери ими шипов, то критическое значение в % указывает производитель.
Подходящую для вашего автомобиля модель шин вы можете найти на сайте компании cordiant.ru
Для получения уникального промокода на повышенный кэшбек от Cordiant отправьте сообщение «Автовзгляд» на почту cashback@cordiant.ru
Подробности акции на сайте www.cashback.cordiant.ru