Почему шипованным шинам нет равных на мокром льду?

Итак, чем больше шипов в протекторе шины, тем лучше она цепляется за лед и тем лучше управляемость, короче тормозной путь, выше динамика разгона автомобиля. Однако бесконечно увеличивать число «железных когтей» невозможно, так как под каждый из них в протекторе должно быть предусмотрено посадочное место, оно представляет собой достаточно жесткую площадку, в которой выполнена шахта. Шип должен крепко сидеть в своем «гнезде», в противном случае уже к окончанию первого сезона эксплуатации «зубастая акула» превратится в «беззубую старуху». При этом протектор зимней шины помимо шипов содержит и не менее важные с точки зрения обеспечения сцепления с дорогой элементы — ламели, которые своими кромками цепляются за неровности дороги. Но они требуют, чтобы резиновая смесь оставалась мягкой и эластичной на морозе. Иначе эффективность зацепления кромок о неровности поверхности будет недостаточной!

Словом, шипованная шина являет собой очень сложную конструкцию — как по строению, так и по подбору материалов, из которых она изготовлена.