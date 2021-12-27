Где производят оригинальные лампы для грузовых автомобилей

Перед самым кризисом 2018 года компания Tungsram была снова продана. Сегодня ей владеет гражданин Германии Йорг Бауэр, являющийся президентом и главным исполнительным директором. Такая «перезагрузка» дала свои плоды, и лампы Tungsram вернулись и на конвейеры российских автозаводов. В частности, венгерский производитель ламп является конвейерным поставщиком КАМАЗ — лидера в производстве коммерческого транспорта. А с этого года лампы Tungsram уже под своим(!) брендом вышли и на рынок автозапчастей России.

Бренд Tungsram зарегистрирован в 1909 году. Название компании составлено из частей слов «вольфрам» на английском и немецком языках tungsten и wolfram, соответственно. Почему акцент сделан на вольфрам? Ответ прост — в то время самым перспективным источником света была «горящая» вольфрамовая нить, закрученная в спираль.

Tungsram — всем известный «новичок»

Чтобы удостовериться в том, что в фарах вашего грузовика на конвейере были установлены лампы, произведенные Tungsram, достаточно посмотреть, где они изготовлены (не обращая внимания на бренд). Если на цоколе имеется надпись Made in Hungary, то не сомневайтесь — этот продукт изготовлен на одном из пяти венгерских заводов Tungsram. Фирма производит по контракту лампы для разных брендов, следовательно, их устанавливают в светотехнические приборы легковых машин, коммерческого транспорта и специальной техники европейского, а также российского производства.

Чем интересна продукция Tungsram на вторичном рынке. Во-первых, тем, что, уже не переплачивая за бренд, владельцы автомобилей и специальной техники получают компоненты OEM качества. Не секрет, что именно «родные» лампочки имеют самый продолжительный срок службы. Во-вторых, так как компания только недавно вышла на Aftermarket под своим брендом — то и подделок под продукцию нет.