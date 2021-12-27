Где производят оригинальные лампы для грузовых автомобилей

Tungsram — легенда возвращается
Если спросить у механиков автопарков — знают ли они лампы венгерской компании Tungsram, то это имя вспомнят, пожалуй, только седые завгары, начинавшие свою карьеру в эпоху СССР и знающие значение аббревиатуры СЭВ («Совет экономической взаимопомощи» — Межправительственная экономическая организация, действовавшая в 1949—1991 годах). А между прочим, именно Венгрия в СЭВ всегда была локомотивом электронных компонентов для автомобильной отрасли.
Геополитические изменения 90-х, которые отразились на экономике ряда европейских стран, привели к тому, что фирму Tungsram, имевшую мощный производственный и научно-технический потенциал в 1989 году приобрела американская компания General Electric (GE). За короткий промежуток времени в развитие американцами было вложено $1,3 млрд., которые были потрачены на модернизацию производства. Это позволило фирме завладеть практически третью рынка автоламп в Европе и выйти со своей продукцией на рынок США.
Перед самым кризисом 2018 года компания Tungsram была снова продана. Сегодня ей владеет гражданин Германии Йорг Бауэр, являющийся президентом и главным исполнительным директором. Такая «перезагрузка» дала свои плоды, и лампы Tungsram вернулись и на конвейеры российских автозаводов. В частности, венгерский производитель ламп является конвейерным поставщиком КАМАЗ — лидера в производстве коммерческого транспорта. А с этого года лампы Tungsram уже под своим(!) брендом вышли и на рынок автозапчастей России.
Бренд Tungsram зарегистрирован в 1909 году. Название компании составлено из частей слов «вольфрам» на английском и немецком языках tungsten и wolfram, соответственно. Почему акцент сделан на вольфрам? Ответ прост — в то время самым перспективным источником света была «горящая» вольфрамовая нить, закрученная в спираль.
Tungsram — всем известный «новичок»
Чтобы удостовериться в том, что в фарах вашего грузовика на конвейере были установлены лампы, произведенные Tungsram, достаточно посмотреть, где они изготовлены (не обращая внимания на бренд). Если на цоколе имеется надпись Made in Hungary, то не сомневайтесь — этот продукт изготовлен на одном из пяти венгерских заводов Tungsram. Фирма производит по контракту лампы для разных брендов, следовательно, их устанавливают в светотехнические приборы легковых машин, коммерческого транспорта и специальной техники европейского, а также российского производства.
Чем интересна продукция Tungsram на вторичном рынке. Во-первых, тем, что, уже не переплачивая за бренд, владельцы автомобилей и специальной техники получают компоненты OEM качества. Не секрет, что именно «родные» лампочки имеют самый продолжительный срок службы. Во-вторых, так как компания только недавно вышла на Aftermarket под своим брендом — то и подделок под продукцию нет.
В-третьих, в продуктовой линейке компании есть лампы повышенной надежности — Heavy Star, в которых аккумулированы многолетний опыт производства, передовые технологии и современные материалы. В частности, вибростойкость и длительный срок службы ламп достигается за счет усиленного нитедержателя, а также газа особого химического состава. Технология производства предполагает использование также специального кварцевого стекла, которое снижает негативное воздействие ультрафиолета на изготовленные из пластика покровные стека фар и снижает интенсивность их помутнения.
Неудивительно, что именно лампы линейки Heavy Star, вобравшие в себя столь важные с точки зрения коммерческой техники инновации, предназначены в первую очередь для установки в светотехнику автобусов, грузовых автомобилей и специальной техники с напряжением бортовой сети 24 Вольта. Машины, работающие с минимальными простоями, больше других нуждаются в максимально надежных источниках света, которые стойко переносят вибрационные нагрузки и отличаются продолжительным сроком службы. Само собой разумеется, что вся продукция Tungsram имеет омологацию (маркировка E1), что допускает применение ламп в светотехнических приборах коммерческих автомобилей работающих на дорогах Старого Света.
Линейка выпускаемых компанией Tungsram автомобильных ламп перекрывает более 90% всех существующих типов цоколей и стандартов. Это позволяет полностью обеспечить потребности в лампах любых автопарков и эксплуатирующих организаций, на балансе которых стоит техника самых различных брендов и самой широкой специфики применения.