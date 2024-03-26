«Антихром»: как владельцы китайских машин делают их похожими на немецкий «премиум»

Все идет к тому, что автомобили китайских марок скоро станут доминировать не только в шоу-румах российских автосалонов, но и на вторичном рынке. Большинство из тех граждан, кто пересел на «китайцев» в последнее время, сделали это по нужде, из-за физической недоступности привычных «европейцев», «японцев» и «корейцев». А не от великой любви к «поднебесному» автопрому! Далеко не всем из нас нравятся абсолютно характерные черты, присущие китайским автомобилям. Но с некоторыми особенностями таких ТС можно успешно бороться.

Одна из слабостей «китаепрома» — тотальная любовь ко всему блестящему. Китайский автомобильный дизайнер не будет самим собой, если не налепит на свое детище как можно больше хромированных элементов. Молдинги, оконные рамки, всевозможные окантовки на бамперах, световых устройствах, рейлингах и прочих местах, не говоря уже о шильдиках и надписях, — все подходит для «хромирования».

Нельзя сказать, что китайцы в этом направлении по-настоящему уникальны. Блестящие элементы дизайна применяют все автопроизводители. Но сыны Поднебесной преуспели на этом поприще больше всех своих коллег по цеху.

Многие российские владельцы китайских ТС не в восторге от этого обстоятельства и готовы за свой счет привести «блестючки на колесах» в менее сверкающее на солнце состояние. Ликвидация излишков хрома в экстерьере делает внешний вид автомобиля менее броским и более интеллигентным, что свойственно авто европейских премиальных марок.

У этого вопроса существует и серьезный прагматичный аспект. Со временем хромирование на декоративных элементах кузова тускнеет, царапается, а порой и отшелушивается, обнажая под собой банальную пластмассу.

Фото: bigcommerce.com

Содрать хромовое покрытие или закрасить его краской (например, в цвет кузова) — задачка трудоемкая, не очень быстрая в решении и достаточно дорогая в исполнении. Именно поэтому в последнее время получила распространение услуга под названием «антихром».

Она сводится к оклеиванию виниловой пленкой всех хромированных деталей кузова. Обычно это либо черное покрытие, либо его подбирают под цвет авто. На первый взгляд может показаться, что с подобной операцией самостоятельно справится любой автовладелец, вооружившись рулоном пленки и ножницами для ее резки. На самом деле это не только кажется, ибо требует определенного навыка. К тому же процесс наклеивания пленки подразумевает нагревание. Лучше всего для этой цели подходит строительный фен.

Кроме того, если на хромовом покрытии имеются какие-то заусенцы, сколы и тому подобные неровности, перед оклейкой их следует заполировать — чтобы из-за них под пленкой не оставался воздух. В общем, правильнее будет обратиться к профессионалам. Для справки скажем, что в московском регионе «сделать полный антихром» на, скажем, машине класса Toyota Camry обойдется примерно в 25 000 рублей. Для моделей, дизайнеры которых любили все блестящее еще сильнее чем японцы из Toyota, аналогичная операция обойдется соответственно дороже.