Почему за автомобильной запаской нужно ухаживать тщательнее, чем за рабочим колесом

Фото wired.com
Чтобы запасное колесо не подвело в самый ненужный момент, его нужно регулярно обслуживать. Более того — периодически менять! Этим мало кто занимается, если занимается вообще, а ведь средний срок пребывания автомобиля в семье — без малого семь лет. Даже если колесо визуально осталось новым, оно может быть непригодно к использованию. Причем — смертельно непригодно!
Эдуард Раскин

Согласно ГОСТ 4754 от 1997 года, гарантийный срок службы шин легкового автомобиля составляет пять лет. Стоит обратить внимание, что действовать он начинает не с момента покупки или установки на автомобиль, а с момента выпуска резины. Два года в магазине пролежала — осталось только 36 месяцев, а потом — «на усмотрение автовладельца». Чтобы не получилось, как в поговорке про скупого, который платит дважды, перед покупкой новой резины следует проверить дату изготовления каждой покрышки. Эта информация есть на внешней боковине.

Запасное колесо может храниться в специальной нише багажника, может быть закреплено под днищем или быть установлено на пятую дверь. Первый вариант самый благоприятный: грязь, соль и реагенты не попадают на резину. Но ключевой фактор — покрышка надежно скрыта от солнечных лучей, под действием которых из резины «выцветает» сера — вещество, отвечающее за молекулярное взаимодействие. Как результат — появление трещин и последующий взрыв колеса под нагрузкой.

Фото thecarexpert.co.uk

Лучший вариант — регулярно пускать пятое колесо в дело, ротировать резину. То есть ставить его на одну из осей автомобиля, периодически давая отдых каждой покрышке. Такой подход увеличивает срок колес на сезон или 20 000 км. Жаль, что мало кто находит в себе силы этим заниматься.

Чтобы замедлить старение редко используемого колеса, специалисты рекомендуют периодически переворачивать «запаску», меняя места контакта шины с поверхностью, и дважды в год проверять давление воздуха. Если колесо расположено под днищем автомобиля, то к обязательным процедурам добавляется мойка со снятием несколько раз в год, чтобы удалить сезонную грязь и реагенты, а также чаще менять точки соприкосновения с корзиной. Силы тяжести и тонкие прутья, на которые опирается запаска, приводят к быстрой деформации резины.

Отдельно стоит сказать о запасном колесе, которое установлено на пятой двери или «калитке»: во-первых, не стоит ездить без защитного колпака. Солнце испортит покрышку быстрее реагентов и асфальта. Во-вторых, следует периодически снимать и мыть колесо, проверяя давление. А вот защитные средства, разнообразные «чернилки» и силикон, по заверению производителей, никакого позитивного эффекта не принесут. Разве что декоративный, на радость владельцу.

Aото denverpost.com

…Чистая и подкачанная запаска, которую регулярно переворачивают, может прослужить долгие годы и пережить сам автомобиль. Но лучше и, как показывает практика, дешевле иногда производить ревизию в этом темном запыленном углу вашего автомобиля.

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25 октября 2018
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