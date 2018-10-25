Почему за автомобильной запаской нужно ухаживать тщательнее, чем за рабочим колесом

Согласно ГОСТ 4754 от 1997 года, гарантийный срок службы шин легкового автомобиля составляет пять лет. Стоит обратить внимание, что действовать он начинает не с момента покупки или установки на автомобиль, а с момента выпуска резины. Два года в магазине пролежала — осталось только 36 месяцев, а потом — «на усмотрение автовладельца». Чтобы не получилось, как в поговорке про скупого, который платит дважды, перед покупкой новой резины следует проверить дату изготовления каждой покрышки. Эта информация есть на внешней боковине.

Запасное колесо может храниться в специальной нише багажника, может быть закреплено под днищем или быть установлено на пятую дверь. Первый вариант самый благоприятный: грязь, соль и реагенты не попадают на резину. Но ключевой фактор — покрышка надежно скрыта от солнечных лучей, под действием которых из резины «выцветает» сера — вещество, отвечающее за молекулярное взаимодействие. Как результат — появление трещин и последующий взрыв колеса под нагрузкой.