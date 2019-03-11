Что будет, если включить «зимний режим» АКП летом

Считается, что когда с улиц исчезает снег и становится теплее, о всевозможных «зимних» системах и опциях в машине можно забыть, как минимум до конца будущей осени. Но это не так, некоторые из них могут быть актуальны в любое время года
Опциям, помогающим вести машину в холода, вполне можно найти применение даже в жару. Например — «зимний режим» работы трансмиссии. Касается это как моно-, так и полноприводных легковушек. На моноприводе наличие у КП «зимнего режима» (если он есть) выдает буковка «S» среди положений селектора КП или в наличии соответствующего пункта меню бортового компьютера.
У полноприводных «аппаратов», а также переднеприводных хетчбэков, изо всех сил пытающихся казаться кроссоверами, обычно на джойстике управления режимами трансмиссии присутствует значок «зимнего режима». В голове большинства водителей сидит установка, что раз он называется «зимний», то только зимой его и положено включать — на снегу и льду.
А на самом деле им вполне можно пользоваться в любое время года — ничего от этого в машине не сломается. Что же происходит при включении «зимнего режима» АКП?
Когда под колесами скользко, сложно трогаться и разгоняться: чуть переборщил с «газом», как начинается пробуксовка колес. Это не только замедляет разгон, но еще и грозит самозакапыванием машины в снег, если дело происходит на нем. Выход — не давать колесу буксовать, уменьшая крутящий момент, подающийся к нему от трансмиссии.
Для этого давным давно придуман прием, самым широким образом применяемый производителями коробок передач. В просторечии он называется «трогаться со второй». То есть подавать на колеса минимум энергии — чтобы хватало для движения, но не провоцировало пробуксовку.
Кроме того, в «зимнем режиме» работы автоматическая КП старается и на более высокие передачи — на 3-ю, 4-ю и т. п. -– переключаться пораньше — то есть при более низких оборотах мотора, нежели при стандартном алгоритме работы.
Иначе говоря, ничего такого, что нельзя было бы делать и в теплое время года, «автомат» не делает. Скажем больше. Если присмотреться, то «зимний режим» почти полностью копирует режим «эко», которым в последнее время все чаще могут похвастаться новые иномарки.
Он призван экономить топливо за счет опять же более ранних переключений на повышенную передачу и связанной с этим почти постоянной езде на малых оборотах. Машина при этом, как правило, крайне медленно разгоняется и вообще «тупит» — практически также, как и в «зимнем режиме».
Поэтому, если у вашего авто нет режима «эко», вы вполне можете его отчасти получить, переведя трансмиссию в «зиму».