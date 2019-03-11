Что будет, если включить «зимний режим» АКП летом

Опциям, помогающим вести машину в холода, вполне можно найти применение даже в жару. Например — «зимний режим» работы трансмиссии. Касается это как моно-, так и полноприводных легковушек. На моноприводе наличие у КП «зимнего режима» (если он есть) выдает буковка «S» среди положений селектора КП или в наличии соответствующего пункта меню бортового компьютера.

У полноприводных «аппаратов», а также переднеприводных хетчбэков, изо всех сил пытающихся казаться кроссоверами, обычно на джойстике управления режимами трансмиссии присутствует значок «зимнего режима». В голове большинства водителей сидит установка, что раз он называется «зимний», то только зимой его и положено включать — на снегу и льду.

А на самом деле им вполне можно пользоваться в любое время года — ничего от этого в машине не сломается. Что же происходит при включении «зимнего режима» АКП?