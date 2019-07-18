Как производители «летних» омывающих жидкостей наживаются на водителях

С началом летнего сезона у продавцов автохимии наблюдается резкий рост продаж летних жидкостей для омывателя практически всех брендов и производителей. А в автомобильных СМИ и на профильных интернет-ресурсах появляются сравнительные тесты «омываек» и «пшикалок», среди которых журналисты на полном серьезе выбирают наиболее эффективные жидкости.

Не будем касаться этической стороны публикации подобных заведомо рекламных обзоров, в этой заметке не о том речь пойдет. Мы поговорим, как производители этой автохимии пользуются полным незнанием водителями технологии изготовления «летних омываек» для извлечения неплохой прибыли.

Но для начала разберемся, что собой представляет с химической точки зрения типичная летняя жидкость для бачка омывателя или содержимое баллончика-пшикалки для борьбы со следами насекомых.

По большому счету, химия тут применяется одна и та же: поверхностно активные вещества (ПАВ), красители и отдушка. В качестве ПАВ для борьбы с остатками насекомых на лобовом стекле повсеместно используют производные лауриновой кислоты, которую в промышленных масштабах получают из кокосового и пальмового масла. Одно из них — лаурат натрия, основа всем нам знакомого мыла.