Как производители «летних» омывающих жидкостей наживаются на водителях

Для водителя лето не только закрытые окна машины и непрерывно воюющий с жарой кондиционер. Это еще и масса не эстетичных трупиков насекомых на передней части машины, появляющихся там после даже короткой поездки «через природу». Бороться с последней напастью нам предлагают с помощью дорогих летних «омываек». Но стоит ли платить за подобную автохимию приличные суммы, если ее реальная цена составляет копейки и аналог можно изготовить самому за считанные минуты?
С началом летнего сезона у продавцов автохимии наблюдается резкий рост продаж летних жидкостей для омывателя практически всех брендов и производителей. А в автомобильных СМИ и на профильных интернет-ресурсах появляются сравнительные тесты «омываек» и «пшикалок», среди которых журналисты на полном серьезе выбирают наиболее эффективные жидкости.
Не будем касаться этической стороны публикации подобных заведомо рекламных обзоров, в этой заметке не о том речь пойдет. Мы поговорим, как производители этой автохимии пользуются полным незнанием водителями технологии изготовления «летних омываек» для извлечения неплохой прибыли.
Но для начала разберемся, что собой представляет с химической точки зрения типичная летняя жидкость для бачка омывателя или содержимое баллончика-пшикалки для борьбы со следами насекомых.
По большому счету, химия тут применяется одна и та же: поверхностно активные вещества (ПАВ), красители и отдушка. В качестве ПАВ для борьбы с остатками насекомых на лобовом стекле повсеместно используют производные лауриновой кислоты, которую в промышленных масштабах получают из кокосового и пальмового масла. Одно из них — лаурат натрия, основа всем нам знакомого мыла.
В летних «омывайках» обычно применяют так называемые анионные ПАВ — такие как натрия лаурет сульфат, и неионогенные ПАВ — глицерил лаурат, например. Как и у обычного мыла, главная функция этих веществ в «омывайках» — растворять жир в воде.
Прочее содержимое стандартной канистры с подобной жидкостью, красующейся на витрине придорожной АЗС, это вода и уже упомянутые выше отдушки-красители. И за этот ключик к счастью езды по трассе с чистым от трупиков мух и жуков стеклом с водителя попросят не менее 50—100 рублей.
Деньги небольшие, но почему бы не оставить их себе, а не отдать дяде? Тот водитель, кто предпочитает эффективность моющего средства красивой фирменной упаковке и мерзкой химической ароматизации фирменной омывайки, может изготовить его самостоятельно и практически бесплатно. Берем канистру — литра на четыре. Добываем на кухне столовую ложку любого средства для мойки посуды (в нем содержатся точно такие же ПАВ, как и в брендованной «омывайке»). Заливаем ее в нашу канистру и заполняем последнюю водой из-под крана.
Все! Цену четырех литров водопроводной воды и ложки кухонной химии при желании можете сами подсчитать и сравнить со стоимостью канистры фирменной «омывайки». А в эффективности самоделки убедитесь в ходе первой же поездки по летней трассе.