5 самых опасных звуков в автомобиле

Повернув ключ в замке зажигания, слышим новый, доселе невиданный электрический писк — это «подходит» система замка зажигания, которая в скором времени просто не даст завести машину. Однажды двигатель «не услышит» ключ, а вместо выходных на даче все поедут искать на авторазборках что-то похожее. Новый блок обойдется в пятизначную, а в случае немецкого происхождения автомобиля — в шестизначную цифру. Впрочем, это не столь опасно для жизни, как некоторые другие «ноты», на которые способен ваш авто.

Шипение

Автомобиль — не чайник, но может и закипеть. Подержанные машины часто страдают потерей герметичности систем охлаждения двигателя, и выявить ее не сложно: характерное шипение из-под капота, легкий пар, и постоянные лужи антифриза. Устранение потребует замены патрубков или радиатора, а вот пропуск этого симптома «мимо ушей» приведет к локальной переборке двигателя: если головку блока цилиндров поведет от перегрева, то придется разбирать мотор, полировать ГБЦ и менять прокладки. Не самая дешевая и доступная операция.