5 самых опасных звуков в автомобиле

Времена, когда водители на слух определяли неисправность, ушли в далекое прошлое. Сегодня и машины другие, и за рулем сидят далеко не такие умудренные опытом шоферы. Заскрипело-загремело — едем на СТО. А если «финансы поют романсы» — едем дальше. Порой такой подход заканчивается трагедией.
Повернув ключ в замке зажигания, слышим новый, доселе невиданный электрический писк — это «подходит» система замка зажигания, которая в скором времени просто не даст завести машину. Однажды двигатель «не услышит» ключ, а вместо выходных на даче все поедут искать на авторазборках что-то похожее. Новый блок обойдется в пятизначную, а в случае немецкого происхождения автомобиля — в шестизначную цифру. Впрочем, это не столь опасно для жизни, как некоторые другие «ноты», на которые способен ваш авто.
Шипение
Автомобиль — не чайник, но может и закипеть. Подержанные машины часто страдают потерей герметичности систем охлаждения двигателя, и выявить ее не сложно: характерное шипение из-под капота, легкий пар, и постоянные лужи антифриза. Устранение потребует замены патрубков или радиатора, а вот пропуск этого симптома «мимо ушей» приведет к локальной переборке двигателя: если головку блока цилиндров поведет от перегрева, то придется разбирать мотор, полировать ГБЦ и менять прокладки. Не самая дешевая и доступная операция.
С шипением выходит воздух из проколотого колеса, но самый дорогостоящий «житель» этого подраздела — пневматика. Нарушение герметичности стоек подвески приведет к тому, что однажды автомобиль просто «упадет» на колеса. Мода модой, но ездить так невозможно, машина начинает уничтожать подвеску и кузов на каждой яме. А с ямами на дорогах у нас исторически — профицит.
Свист
«Сигнал рефери» из-под капота зачастую означает скорую смерть одного из роликов газораспределительного механизма или проводного ремня. Заклинивание приведет к разрыву, а тут уже как повезет. Истории известны случаи, когда обрыв ремня ГРМ приводил к загибанию всех клапанов. Ремонт (переборка) двигателя приведет к большой дыре в семейном бюджете и мыслях о покупке нового авто. Кредит кредитом, а ведь мотор предупреждал о необходимости замены.
Свистит «уставшая турбина», готовясь отойти на покой. Диагностика неисправности на ранней стадии позволит сохранить агрегат и приличную сумму в кошельке, а потеря мощности двигателя говорит уже о необходимости замены. Впрочем, дело может быть и в ослабшем хомуте на шланге — прежде чем заказывать новый агрегат, нужно проверить все возможные «бюджетные» причины слабости мотора.
Но самый опасный свист издает ступичный подшипник, который может быстро израсходовать свой ресурс на плохих дорогах и при постоянном «посещении» дорог с колеей. Износ от горизонтального «качения» выведет деталь из строя за считанные месяцы, а низкое качество деталей вынудит автовладельцев постоянно заезжать на СТО. Так что ступица — не лучшее место для экономии. Если уж засвистел — то сразу к мастеру. Иначе колесо заклинит, а машину швырнет в неизвестном направлении. На высокой скорости это приведет к летальным последствиям.
Гул
Этот несравненный звук хорошо знаком опытным водителям, которым довелось поездить на «Ниве». Что на плоть от плоти отечественной, что на совместно с General Motors порожденной. Увы, заставить раздаточную коробку умолкнуть еще никому не удалось. Владельцы внедорожников знают что такое «гудящий мост»: изношенная шестерня в редукторе обеспечит всех пассажиров «музыкальным сопровождением» даже на низкой скорости. Однако доехать до автосервиса с таким звуком можно.
Заставить «загудеть» традиционную коробку «автомат» достаточно сложно, но время свое дело знает — даже сверхнадежные японские АКП под конец своей жизни начинают гудеть. А вот вариаторы издают непотребный гул с самого начала эксплуатации. Но, надо отдать должное, современные узлы уже куда тише своих предшественников.
Лязг и скрежет
Железо об железо — это плохо всегда. Если подвеска, мотор или коробка «порадовали» подобным саунтреком, пора отправить «железного коня» на диспансеризацию. Лязг означает износ резиновых уплотнителей, сайлентблоков или того хуже — глобальную гибель агрегата, издающего этот непотребный звук. Выезжать на дорогу общего пользования с таким симптомом просто нельзя — только эвакуатор.
Определять неисправность по звуку — не обязательство, а недооцененный навык каждого водителя. Чтобы избежать серьезных поломок, аварий по причине неисправности автомобиля и других бед — машину надо уметь слышать. А этот дар по наследству не передается — приходит только с опытом и «накатом» в сотни тысяч километров. Так что сделайте музыку тише. Послушайте свою машину.