Как заставить дилера снизить стоимость планового технического обслуживания

На форумах споры насчет обслуживания у дилера не утихают, кажется, никогда. Одни автовладельцы убеждены, что «официалы» устанавливают неоправданно высокие прайсы на свои услуги при том, что неавторизованные автосервисы, у которых цены гораздо ниже, ничуть им не уступают.
Другие же готовы переплачивать, понимая, что официальный дилер — это какая-никакая гарантия качества. У них есть полный доступ к заводским сервисам, специальное оборудование, строгое следование регламентам.
Конечно, и «белые» сервисы, бывает, «косячат» — даже в процессе таких примитивных, казалось бы, процедур, которые входят в перечень обязательных работ при ТО. Но с ними легче решать конфликты: иногда хватает одного-единственного звонка в представительство бренда в стране.
Как бы то ни было, а решение обслуживаться или не обслуживаться у «официала» — личное дело каждого. Мы лишь подскажем несколько действенных способов, которые помогут сбить цену во время планового ТО тем, кто все же ездит к дилерам.
СВОЕ НОШУ С СОБОЙ
Ни для кого не секрет, что у «официалов» дорогие запчасти и расходники. Так что если подготовиться к ТО, прикупив все необходимое заранее и на стороне, можно сэкономить до 20—30%, рассказал порталу «АвтоВзгляд» Игорь Серебряков, директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр».
Главное здесь — не впадать в крайность и не приобретать расходники и жидкости по совсем уж низким ценам на подозрительных сайтах. Скупой платит дважды — проблем потом не оберетесь.
ПИРОЖОК НЕ ЖЕЛАЕМ
Как правило, список работ, осуществляемых в ходе ТО, включает в себя обязательные процедуры, регламентированные производителем, и рекомендованные. В число первых входят обычно замена масла и ряда фильтров, а вторых — скажем, осмотр лакокрасочного покрытия, проверка и смазка замков, мойка радиаторов и прочее.
Внимательнее читайте, что прописано в предварительном заказ-наряде. Если вы уверены, что ваши радиаторы потерпят еще несколько месяцев, а замки вы можете смазать и самостоятельно, то смело от таких работ отказывайтесь. Сложно сказать, сколько именно сэкономите в таком случае, ведь все зависит от конкретных пунктов, навязываемых дилером, но порой скидка доходит до 50%.
ВЫБОР ЕСТЬ
Еще один любопытный факт — цены на плановое обслуживание разняться у официальных дилеров даже в черте одного города. Почему? Это обусловлено сразу несколькими факторами, главный из которых — стоимость нормо/часа, устанавливаемая каждым «официалом» самостоятельно.
Если вы хотите сэкономить еще 5—10%, не поленитесь: выберете время, откройте список «официалов» и обвоните каждого — узнайте, какие цены предлагают дилеры на обслуживание вашего автомобиля. К слову, некоторые автовладельцы даже не жалеют ресурсов на поездки в соседние города. Просто потому, что там проходить ТО существенно выгоднее.
ЧАСТЫЙ ГОСТЬ
У иных «официалов» предусмотрены специальные бонусные программы, позволяющие сэкономить на сервисном обслуживании постоянным клиентам. Речь идет о совсем небольших скидках, которые редко превышают 5%, но даже 5% — особенно, если сложить их со всеми остальными бонусами — это неплохо.
Поинтересуйтесь, в каких дилерских центрах вашего города есть подобные предложения и подумайте о том, чтобы «подключиться» к программе лояльности. Даже если намерены пройти ТО в другом, «сером» сервисе. Карточка постоянного клиента может пригодиться, если однажды понадобится сложный ремонт.
СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА
В борьбе за клиентов официальные дилеры нередко проводят специальные акции. Выгодные предложения могут распространяться, как на отдельные работы — к примеру, на ту же мойку радиаторов — так и на комплексные: диагностики тех или иных систем, замену тормозных колодок с дисками или техническое обслуживание. Речь идет, опять же, о бонусе в 5—10%.
Как показывает практика, проще всего урвать скидку по спецпредложению летом или зимой, после нового года. Именно эти периоды считаются у официальных дилеров — как, впрочем, и у «серых» — мертвыми. Весной же и осенью, напротив, в сервисных зонах толпы: многие предпочитают совмещать ТО с общей диагностикой авто перед отпуском или морозами.
…Как мы видим, если очень постараться, даже у официальных дилеров можно пройти техническое обслуживание с солидной скидкой. И особенно в случае, когда автомобиль уже давно не на гарантии. За таких клиентов «белые» сервисы бьются с исключительным рвением, ведь с них можно бесконечно «трясти» деньги, указывая на те или иные неисправности, которых с годами становится только больше.