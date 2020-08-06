Как заставить дилера снизить стоимость планового технического обслуживания

На форумах споры насчет обслуживания у дилера не утихают, кажется, никогда. Одни автовладельцы убеждены, что «официалы» устанавливают неоправданно высокие прайсы на свои услуги при том, что неавторизованные автосервисы, у которых цены гораздо ниже, ничуть им не уступают.

Другие же готовы переплачивать, понимая, что официальный дилер — это какая-никакая гарантия качества. У них есть полный доступ к заводским сервисам, специальное оборудование, строгое следование регламентам.

Конечно, и «белые» сервисы, бывает, «косячат» — даже в процессе таких примитивных, казалось бы, процедур, которые входят в перечень обязательных работ при ТО. Но с ними легче решать конфликты: иногда хватает одного-единственного звонка в представительство бренда в стране.