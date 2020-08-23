6 причин, почему категорически не стоит покупать машину после ДТП

Основываясь на данных ресурса avtocod.ru, нам удалось определить модели пяти мировых брендов, которые наиболее часто попадали в аварии на протяжении 2019 года: BMW, Infiniti, Mazda, Mercedes-Benz и Audi. Такая тенденция объясняется не наличием различных технических дефектов силового агрегата или ходовой.
Скорее всего это связано с тем, что именно эти модели являются наиболее популярными и многочисленными на отечественном авторынке. Тем не менее, эта информация показывает, какие модели нужно проверять с особой тщательностью, чтобы не приобрести авто с «сюрпризом».
Как правило, приобретать битый автомобиль решаются лишь при отсутствии необходимой суммы для покупки новой машины или в качестве первого — «тренировочного» — транспортного средства. Но даже, казалось бы, качественно проведенный капитальный ремонт автомобиля не способен защитить автовладельца от многих проблем.
КУЗОВ
Кузовные элементы (капот, двери, крышка, крылья, бампер) после аварии подвергаются разной по интенсивности деформации. Даже после проведения качественной рихтовки и покраски, данный элемент кузова уже не имеет первоначальной прочности и жесткости. В итоге уже при незначительном механическом воздействии может произойти повторная деформация, что может вызвать развитие коррозионных процессов.
ПОТЕРЯ СИЛЫ
Повреждение силовых элементов (стойки, лонжероны, крыша, пороги) устраняют путем вытягивания на стапеле. После этого очень часто приходится наваривать дополнительные пластины для усиления общей конструкции. Естественно, что такой кустарный способ усиления вышеперечисленных элементов хорош лишь при условии использования транспортного средства в условиях хороших дорог и при средних скоростных диапазонах. Как поведет себя автомобиль на неровной трассе на повышенных скоростях, не знает никто.
ГЕОМЕТРИЯ МИНУС
При сильном лобовом ударе у многих моделей происходит нарушение геометрии кузова. Другими словами, он становится «ромбом». Даже самый опытный сотрудник СТО не сможет полностью удалить этот дефект, вернув кузову первозданные формы. В итоге автомобиль после капиталки все равно будет перемещаться не совсем по прямой траектории. Что касается прочности соединений, то здесь тоже нет шансов вернуть первозданную прочность, даже используя новейшее сварочное оборудование. Ведь никто не сможет идеально повторить конвейерную точечную сварку.
БЕЗ VINЫ ВИНОВАТЫЙ
У многих авто VIN расположен возле радиатора. И при сильном лобовом ударе металлические таблички или наклейка с кодом могут быть сорваны или сильно повреждены. В дальнейшем это может существенно осложнить жизнь новому владельцу, который приступил к оформлению документов на себя. Такая ситуация может возникнуть и при сильных боковых ударах, ведь VIN часто располагается под пассажирским креслом.
А КТО ПЛАТИТЬ БУДЕТ?
Автомобиль после ДТП и последующего капремонта сохраняет свои технические характеристики на протяжении всего нескольких месяцев. После зимы все «грехи» ремонта вместе с остаточными признаками аварии выйдут наружу. Это касается не только кузова, но и силового агрегата, и ходовой. Придется срочно ремонтировать или полностью заменять поврежденные детали. Повторная сварка и покраска стоят не менее 12 000—15 000 ₽ А если учесть, что битый металл быстро ржавеет, то без антикоррозийной обработки не обойтись. В итоге стоимость ремонта может быть равная цене нового авто.
НЕПРИЯТНЫЕ СЕКРЕТЫ
При сильных лобовых столкновениях авто получает видимые и скрытые повреждения. Первые устраняются в ходе капитального ремонта. А вот со вторыми не так все просто. Даже используя новейшее диагностическое оборудование, невозможно найти все скрытые повреждения, так как они имеют незначительные размеры и располагаются во внутренних полостях авто. Также некоторые детали (патрубки, электроприборы) сохраняют свою работоспособность, но благодаря наличию на своей поверхности микроповреждений могут в любой момент прийти в негодность.
ПЕЧАЛЬНЫЙ ИТОГ
Короче говоря, приобретать автомобиль после ДТП не только не выгодно с финансовой точки зрения, но и просто опасно. Ведь даже качественно отремонтированное авто имеет большое количество скрытых дефектов, которые могут проявиться в самый неподходящий момент. Это может привести к серьезной поломке или даже к аварии.
Даже если автомобиль будет себя вести адекватно на дороге, то достаточно скоро (через 5000—6000 км) начнут выходить из строя различные детали и агрегаты. Их нужно будет срочно ремонтировать или полностью менять. Также битые кузова очень быстро начинают гнить, что обязывает нового владельца проводить раз в год антикоррозийную обработку проблемных участков кузова.
В итоге на устранение различных поломок и дефектов уйдет столько финансовых средств, что их могло бы хватить на покупку нового автомобиля. Поэтому у подержанного автомобиля есть одно единственное преимущество — низкая стоимость. Но следует помнить, что скупой платит дважды.