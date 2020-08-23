6 причин, почему категорически не стоит покупать машину после ДТП

Основываясь на данных ресурса avtocod.ru, нам удалось определить модели пяти мировых брендов, которые наиболее часто попадали в аварии на протяжении 2019 года: BMW, Infiniti, Mazda, Mercedes-Benz и Audi. Такая тенденция объясняется не наличием различных технических дефектов силового агрегата или ходовой.

Скорее всего это связано с тем, что именно эти модели являются наиболее популярными и многочисленными на отечественном авторынке. Тем не менее, эта информация показывает, какие модели нужно проверять с особой тщательностью, чтобы не приобрести авто с «сюрпризом».

Как правило, приобретать битый автомобиль решаются лишь при отсутствии необходимой суммы для покупки новой машины или в качестве первого — «тренировочного» — транспортного средства. Но даже, казалось бы, качественно проведенный капитальный ремонт автомобиля не способен защитить автовладельца от многих проблем.