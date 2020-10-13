Почему категорически нельзя выкручивать руль до упора в автомобилях с гидроусилителем

Гидроусилитель руля сильно облегчает жизнь водителям. Благодаря ему не нужно напрягать руки — руль можно вращать буквально одним пальцем. Механизм надежен, точен, и существенно повышает комфорт при езде. Однако для него существуют противопоказания. В желании совершить разворот максимально быстро и за меньшее количество приемом, водители вращают «баранку» от упора до упора. Причем в крайнем положении, когда та уже выбрала свой ход, удерживают ее с силой. А между тем, такие действия ведут к весьма неприятным последствиям.

Все дело в том, что во время манипуляций с рулем в системе, где циркулирует специальная жидкость, повышается давление. Если объяснять простыми словами, то с поворотом обода жидкость давит на поршень, расположенный в силовом цилиндре, который, в свою очередь, и заставляет перемещаться рулевую рейку.

Когда руль выкручен в крайнее положение до упора, и силой удерживается в нем длительное время, при том, что колесам автомобиля уже некуда двигаться, жидкость продолжает создавать избыточную нагрузку на всю систему. И первыми под удар попадают соединительные патрубки — те, что с браком, сильно изогнуты или попросту изношены обязательно «стрельнут». И их не спасает даже перепускной клапан, который стравливает избыточное давление, потому как его все равно достаточно для того, чтобы полопались соединительные шланги или с них сорвало ослабевший хомут.