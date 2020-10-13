Почему категорически нельзя выкручивать руль до упора в автомобилях с гидроусилителем

Гидроусилитель руля сильно облегчает жизнь водителям. Благодаря ему не нужно напрягать руки — руль можно вращать буквально одним пальцем. Механизм надежен, точен, и существенно повышает комфорт при езде. Однако для него существуют противопоказания. В желании совершить разворот максимально быстро и за меньшее количество приемом, водители вращают «баранку» от упора до упора. Причем в крайнем положении, когда та уже выбрала свой ход, удерживают ее с силой. А между тем, такие действия ведут к весьма неприятным последствиям.
Все дело в том, что во время манипуляций с рулем в системе, где циркулирует специальная жидкость, повышается давление. Если объяснять простыми словами, то с поворотом обода жидкость давит на поршень, расположенный в силовом цилиндре, который, в свою очередь, и заставляет перемещаться рулевую рейку.
Когда руль выкручен в крайнее положение до упора, и силой удерживается в нем длительное время, при том, что колесам автомобиля уже некуда двигаться, жидкость продолжает создавать избыточную нагрузку на всю систему. И первыми под удар попадают соединительные патрубки — те, что с браком, сильно изогнуты или попросту изношены обязательно «стрельнут». И их не спасает даже перепускной клапан, который стравливает избыточное давление, потому как его все равно достаточно для того, чтобы полопались соединительные шланги или с них сорвало ослабевший хомут.
Чтобы этого не произошло, не стоит длительное время удерживать руль в крайнем положении. Если сделать это разово и держать рулевое колесо в крайнем положении не более 3—5 секунд, то с исправной системой, конечно же, ничего не произойдет. Правда, сильнее колеса от этого не повернут. А вот если автомобиль уже пробежал достаточно, и при парковке, развороте или выезде со двора вы почувствовали, что «баранка» уперлась, то одного такого раза может быть достаточно для того, чтобы натворить дел. Кстати, по этой же причине не следует стоять на паркинге с включенным двигателем и вывернутыми в сторону колесами.
В общем, дабы не перегружать систему и избежать проблем с ГУРом, лучше немного отвернуть руль в противоположенную сторону. Так вы предотвратите и разрыв патрубков, и срыв хомутов, и износ насоса гидроусилителя. А случись вам ожидать кого-то у подъезда или супермаркета, позаботьтесь о том, чтобы колеса автомобиля «смотрели» прямо. В противном случае двигатель лучше заглушить. Так вы продлите жизненный цикл гидроусилителя руля в целом и элементов системы в частности.