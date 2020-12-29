Греть или не греть автомобиль зимой: все просто и понятно

Чуть больше года назад в семье появился новый автомобиль (по понятным соображениям не озвучиваю его марку), который оснащен современным бензиновым мотором небольшого рабочего объема с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. И первое, что я отметил, это то, что с приходом холодов мне приходилось дольше прогревать машину до минимально комфортной температуры в салоне, по сравнению с моим предыдущим автомобилем, у которого был в полтора раза больший по рабочему объему атмосферный мотор. Тот выходил на рабочий температурный режим гораздо быстрее, но…. расход топлива у него был, конечно, больше. Меня спасали полный подогрев лобового и заднего стекол, зеркал, форсунок омывателя, а также сидений и рулевого колеса. В общем, если времени было немного и нужно было ехать, то приходилось мириться с тем, что шапку с головы я мог снять только проехав километров пять от дома.
И все бы ничего, но осталась одна проблема: утром я отвожу ребенка в детский сад. Во-первых, сажать малыша в холодную машину на холодное детское кресло — это неправильно. Во-вторых, для выезда из микрорайона, в котором живу, нужно повернуть на Т-образном, необорудованном светофором перекрестке на дорогу, по которой идет довольно плотный поток машин в обе стороны. Подчеркну — утром поток особенно плотный и разрывы между машинами, в которые можно вклиниться, минимальны. А вклинившись, нужно сразу давить на газ, чтобы не тормозить поток и не создавать помех. То есть, хочешь — не хочешь, а мне приходилось «крутить» мотор. О каком прогреве на неспешном ходу, как то советуют некоторые эксперты, идет речь? Если я, повернув на перекрестке, быстро не наберу скорость, машина перед которой я выполнил маневр, может банально не успеть сбросить скорость и…. А я везу ребенка! А если долго стоять на перекрестке и «ловить момент», когда расстояние между машинами будет большим и можно спокойно выехать, то тоже проблематично выходит. За мной быстро собирается вереница машин — все куда-то спешат: кто на работу, кто по магазинам. То есть, мне нужно, чтобы уже в начале поездки мотор был прогрет до рабочей температуры, и я мог смело жать на газ, используя весь запас мощности моего ДВС и реализовывать крутящий момент на всех четырех колесах полноприводной трансмиссии моего автомобиля. В итоге в первую зиму я был вынужден вместе с владельцами дизельных машин выходить из дома раньше обычного и греть двигатель. Благо, соседи по подъезду, где находится мое место парковки, не проявляют недовольства по поводу моих утренних «танцев с бубнами».
Тихий и чистый, благодаря эффективному катализатору, выхлоп нового автомобиля не нервирует людей. Хотя, как показывает практика и сводки происшествий, громкий рык и чад из выхлопной трубы порой вызывают падение разных предметов на крышу машин.
Многие автолюбители, чтобы не выходить из дома раньше и не мерзнуть, прогревая мотор, еще при заказе нового авто платят за опцию «дистанционный пуск двигателя» или ставят сигнализацию с данной функцией. С одной стороны — это неплохое решение проблемы, но, сколько неприятных случаев повреждения автомобилей бывает связано с этим самым автозапуском, который может либо «заглючить», либо вообще выясняется, что были допущены серьезные нарушения в процессе его установки. Кроме этого, при продолжительной работе двигателя на холостом ходу (мой малокубатурный моторчик на холостых оборотах греется медленно) быстрее расходуется ресурс моторного масла, которое в гарантийный период я и так должен менять каждые 15 000 километров, что для городской эксплуатации явно много. Ведь и в пробках я провожу прилично времени. Конечно, можно приезжать на ТО и каждые 7,5 тысяч километров, как рекомендуют некоторые эксперты, но тогда мои расходы на обслуживание машины в гарантийный период у дилера удвоятся. А это существенные дополнительные траты, на которые идти не хочется. Выбор в пользу современного мотора я сделал, чтобы экономить на топливе и уж никак не терять эту экономию на обслуживании.
В итоге мотор с маслом, у которого сильно сработался пакет присадок, изнашивается гораздо быстрее, чем должен. А поменяю ли я машину в ближайшее время, увы, неизвестно. Ситуация с экономикой и доходами непредсказуемы. И платить за капитальный ремонт, как принято считать, «одноразового» мотора с планы тоже не входит. В специализированной прессе постоянно звучат страшилки про то, что «даунсайзинговые» (downsizing) моторчики, из небольшого рабочего объема которых форсированием «выжимают» мощность сравнимую с двухлитровыми «атмосферниками», обладают ресурсом в 150 — 200 тысяч километров. Получается, что при моем годовом пробеге чуть больше 40 тыс. км. (много езжу по работе + каждый год с семьей отправляемся к морю в отпуск) ресурс ДВС должен исчерпаться уже к четвертому году эксплуатации.
В общем, перед зимой 2020—2021 я решил кардинально решить проблему и поставил на машину предпусковой жидкостный подогреватель с таймером и возможностью дистанционного пуска с брелока (по радиосигналу). С выбором не мучился — дилер, у которого я обслуживаю машину, предложил омологированный агрегат Eberspächer Hydronic, установка которого входит в перечень предлагаемого дополнительного оборудования.
У меня в свое время был уже автомобиль с установленным «котлом» этой немецкой компании. Проблем с ним не было, хоть я и приобрел машину на вторичном рынке с пробегом более сотни тысяч километров. Причин обращаться в сервис по поводу ремонта жидкостного подогревателя также не возникло, но я, понимая, что езжу на б/у авто, все-таки изучил наличие и расположение фирменных сервисных центров, где можно отремонтировать оборудование. Их более чем достаточно — свыше 250 по всей России. Только в московском регионе, по которому мне приходится мотаться по рабочим делам, «точек», где окажут квалифицированную помощь десятки. Кстати, если ваш автомобиль уже сошел с гарантии, и нет особого смысла держаться за своего дилера, то установка предпускового жидкостного подогревателя Eberspächer Hydronic на «паркетник» обойдется существенно дешевле, чем у официалов. В аккредитованном установочном центре с вас возьмут около 40000—45000 рублей за все (агрегат + его монтаж). Итоговая стоимость может отличаться в зависимости от мощности устанавливаемого отопителя (4 или 5 кВт), устройства управления, устройства самого автомобиля и схемы подключения (прогрев только двигателя или прогрев двигателя и салона).
Цена такой полезнейшей для автомобиля опции сопоставима со стоимостью нового телевизора или смартфона, а эффективность и целесообразность подобного устройства в плане сохранения ресурса машины и комфортного и безопасного передвижения уже давно не вызывает никаких сомнений.