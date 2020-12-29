Греть или не греть автомобиль зимой: все просто и понятно

Тихий и чистый, благодаря эффективному катализатору, выхлоп нового автомобиля не нервирует людей. Хотя, как показывает практика и сводки происшествий, громкий рык и чад из выхлопной трубы порой вызывают падение разных предметов на крышу машин.

Многие автолюбители, чтобы не выходить из дома раньше и не мерзнуть, прогревая мотор, еще при заказе нового авто платят за опцию «дистанционный пуск двигателя» или ставят сигнализацию с данной функцией. С одной стороны — это неплохое решение проблемы, но, сколько неприятных случаев повреждения автомобилей бывает связано с этим самым автозапуском, который может либо «заглючить», либо вообще выясняется, что были допущены серьезные нарушения в процессе его установки. Кроме этого, при продолжительной работе двигателя на холостом ходу (мой малокубатурный моторчик на холостых оборотах греется медленно) быстрее расходуется ресурс моторного масла, которое в гарантийный период я и так должен менять каждые 15 000 километров, что для городской эксплуатации явно много. Ведь и в пробках я провожу прилично времени. Конечно, можно приезжать на ТО и каждые 7,5 тысяч километров, как рекомендуют некоторые эксперты, но тогда мои расходы на обслуживание машины в гарантийный период у дилера удвоятся. А это существенные дополнительные траты, на которые идти не хочется. Выбор в пользу современного мотора я сделал, чтобы экономить на топливе и уж никак не терять эту экономию на обслуживании.