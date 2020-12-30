На каких оборотах двигателя нужно ездить зимой

Для начала напомним, что оптимальными оборотами бензинового двигателя — оборотами, на которых достигается максимальная эластичность силового агрегата — считаются значения в диапазоне 50—70% от пикового. И если на двухпедальных автомобилях (с «автоматом», «роботом» или вариатором) поддерживать рабочие обороты непросто ввиду того, что процесс переключения передач «завязан» на интенсивность нажатия на педаль акселератора, то на «механике» следить за ними можно и даже нужно.
Возьмем в качестве примера самый популярный кроссовер в России — Hyundai Creta. Его младший 1,6-литровый мотор в 123 л. с. набирает до 4850 оборотов в минуту. Стендовые замеры показывают, что оптимальными для этого движка являются значения от 2500 до 4000 об/мин. То есть обороты, наиболее близкие к пику максимально крутящего момента. В процентном соотношении это — диапазон от 50 до 70%.
А что будет, если регулярно ездить на слишком низких или зашкаливающих оборотах?
Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил Кирилл Артемьев, технический эксперт компании Tunap, при длительной и регулярной эксплуатации автомобиля на низких оборотах, близких к «холостым», электронному блоку управления приходится слишком часто корректировать смесеобразование, что влечет повышенную нагрузку на узлы нейтрализации выхлопных газов (катализатор или сажевый фильтр).
В свою очередь удерживание высоких оборотов в течение длительного времени (более получаса) чревато повышенной температурной нагрузкой на элементы топливной системы и силового агрегата — и особенно летом. Кроме того, на «максималках» также возрастает расход топлива и увеличивается уровень загрязнения окружающей среды выхлопами и выбросами двигателя. И это — лишь малая часть из возможных неприятных последствий «ошибочных» оборотов.
А что же зимой?
Двигатели современных автомобилей даже при низких температурах включаются в рабочий процесс довольно быстро, поскольку ЭБУ умеет подбирать оптимальные процессы автоматизированных подключений и рабочие обороты мотора, учитывая погоду «за окном». Единственное — зимой владельцам машин на «механике» не рекомендуется ездить на «максималках» в первые 2—3 минуты после запуска. В остальном — советы те же, что и при летней эксплуатации.
Что касается дизельных автомобилей, то их оптимальные обороты аналогичны. Правда, не стоит забывать, что моторы на «тяжелом» топливе оборудованы сложными системами нейтрализации выхлопных газов, а потому не стоит допускать длительного (более получаса) простоя на «холостых». Это чревато «перегрузкой» сажевого фильтра. К слову, то же справедливо для «дизелей» в летний период, когда активно используется кондиционер.
Проще говоря, чтобы автомобиль служил как можно дольше, и зимой, и летом нужно удерживать обороты в диапазоне 50—70% от максимально возможных. Также в морозы следует аккуратнее обращаться с педалями в первые пару минут после запуска мотора. И да, от длительных прогревов лучше оказаться — двигатель быстрее «очухается» в движении. Простаивания на холостых не просто бесполезны, но и даже вредны — не только для дизельных, но и для бензиновых машин.