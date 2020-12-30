На каких оборотах двигателя нужно ездить зимой

Для начала напомним, что оптимальными оборотами бензинового двигателя — оборотами, на которых достигается максимальная эластичность силового агрегата — считаются значения в диапазоне 50—70% от пикового. И если на двухпедальных автомобилях (с «автоматом», «роботом» или вариатором) поддерживать рабочие обороты непросто ввиду того, что процесс переключения передач «завязан» на интенсивность нажатия на педаль акселератора, то на «механике» следить за ними можно и даже нужно.

Возьмем в качестве примера самый популярный кроссовер в России — Hyundai Creta. Его младший 1,6-литровый мотор в 123 л. с. набирает до 4850 оборотов в минуту. Стендовые замеры показывают, что оптимальными для этого движка являются значения от 2500 до 4000 об/мин. То есть обороты, наиболее близкие к пику максимально крутящего момента. В процентном соотношении это — диапазон от 50 до 70%.

А что будет, если регулярно ездить на слишком низких или зашкаливающих оборотах?