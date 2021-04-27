Как не нарваться на «убитый» вариатор при покупке подержанной машины

фото: azimutlife
Машин с вариатором или, по-другому, с трансмиссией CVT на вторичном рынке представлено изрядное количество. Велик риск приобрести авто с уже дышащей на ладан КП такого типа. Как избежать подобной неприятности применяя нехитрые приемы диагностики — в материале портала «АвтоВзгляд».

Прежде всего, при поиске подержанного авто с живым и здоровым вариатором, следует поднять машину и осмотреть КП снаружи. Она, разумеется, должна быть сухой — без потеков масла. Но нас должен интересовать еще и другой вопрос: вскрывали ли ее для обслуживания и ремонта? Иногда следы разборки можно отследить по сбитым заводским меткам. Когда видно, что в CVT никто не лазил, следует вспомнить о пробеге автомобиля.

Дело в том, что даже в формально необслуживаемых вараторных КП в процессе эксплуатации накапливаются продукты естественного износа трущихся частей — в основном микрочастицы металла. Если примерно каждые 60 000 пробега не менять масло в вариаторе, эта стружка забивает фильтр, а магниты, призванные ее задерживать, перестают справляться со своей задачей. По этой причине абразив остается циркулировать по системе смазки и в ускоренном темпе «съедает» и подшипники, и поверхности конусов, и цепь (ремень).

Таким образом, если в вариатор не лазили более 100 000 км. пробега, очень велика вероятность, что его владелец уже должен готовить немалые деньги на его ремонт. Покупать такую машину явно не стоит.

фото: соцсети

Если же видно, что корпус КП вскрывали, нужно поинтересоваться у продавца авто с какой целью это делалось. Коли для профилактики с заменой масла — это хорошо, а когда имел место ремонт, от покупки такого «добра» лучше отказаться. Мало ли кто и как ее чинил…

Далее переходим к изучению масла в «коробке». Далеко не все модели CVT имеют щуп для его проверки. Часто уровень смазки в КП контролирует электроника. Но если щуп есть, это очень хорошо. Для начала надо убедиться, что уровень масла соответствует меткам на прогретой или холодной КП — в зависимости от ситуации на данный момент. Когда оно черное или, тем более, пахнет горелым — это плохой знак. Значит его, как минимум, долго не меняли. От покупки такого авто лучше отказаться. Либо требовать у продавца скидку в размере, как минимум, 100 000 рублей, которые вскоре неизбежно уйдут на ремонт трансмиссии.

Даже если масло прозрачное, берем белую салфетку и протираем ею щуп. Если на ней обнаруживаются какие-то «песчинки» знайте: это те самые продукты износа, которые уже не улавливаются фильтром или магнитом. Какую печаль для вариатора они предрекают, мы уже рассказали выше. В случае, когда к составу и уровню масла в CVT нет или просто отсутствует возможность с ним ознакомится, приступаем к ходовым испытаниям «коробки».

фото: соцсети

Включаем режим «D», а потом «R». При переключениях не должно ощущаться никаких существенных «пинков» или ударов. Еле заметный, на грани восприятия, толчок допускается, это нормально. Далее выбираем более менее свободную дорогу полностью останавливаемся и жмем на «газ». Не «в пол», как говорится, но, тем не менее, от души. В таком режиме разгоняемся километров до 100 в час, этого достаточно.

В его процессе, опять таки, мы не должны почувствовать даже намека на рывки или толчки. Когда они присутствуют — сразу прощаемся с машиной, если не планируем ее потом чинить за свой счет. После такого разгона полностью отпускаем педаль газа и смотрим, как авто едет накатом и постепенно замедляется до практически полной остановки. И снова отслеживаем возможные рывки и толчки в трансмиссии. Их быть не должно!

Параллельно всему этому тщательно прислушиваемся к звукам вариатора. Он обязан работать бесшумно. По крайней мере, при исправных подшипниках, за шумами от колес и от двигателя работу CVT слышно быть не должно вообще. А вот если мы улавливаем гудящие звуки откуда-то снизу, можно не сомневаться, что подшипники в КП «готовы», их уже нужно менять. Заодно придется сменить и ремень (цепь). «Удовольствие» это тоже дорогое, если что…

технология, ремонт, купить машину
27 апреля 2021
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