Как не нарваться на «убитый» вариатор при покупке подержанной машины

Прежде всего, при поиске подержанного авто с живым и здоровым вариатором, следует поднять машину и осмотреть КП снаружи. Она, разумеется, должна быть сухой — без потеков масла. Но нас должен интересовать еще и другой вопрос: вскрывали ли ее для обслуживания и ремонта? Иногда следы разборки можно отследить по сбитым заводским меткам. Когда видно, что в CVT никто не лазил, следует вспомнить о пробеге автомобиля.

Дело в том, что даже в формально необслуживаемых вараторных КП в процессе эксплуатации накапливаются продукты естественного износа трущихся частей — в основном микрочастицы металла. Если примерно каждые 60 000 пробега не менять масло в вариаторе, эта стружка забивает фильтр, а магниты, призванные ее задерживать, перестают справляться со своей задачей. По этой причине абразив остается циркулировать по системе смазки и в ускоренном темпе «съедает» и подшипники, и поверхности конусов, и цепь (ремень).

Таким образом, если в вариатор не лазили более 100 000 км. пробега, очень велика вероятность, что его владелец уже должен готовить немалые деньги на его ремонт. Покупать такую машину явно не стоит.