Три причины, почему летом может «троить» даже полностью исправный мотор

Один из основных факторов, который действует на машину летом — повышенная температура. Например, только летом до высоких температур может нагреться не только движок, но и топливный бак — из-за солнца. А вместе с ним и его содержимое. Из-за этого внутри него образуется большое количество паров бензина, замещающих воздух, который до того находился в баке. Что происходит дальше?
Когда жара спадает, топливная емкость охлаждается, пары вновь конденсируются в жидкое состояние, а в бензобаке при этом возникает пониженное относительно атмосферы давление. Которое начинает работать против усилий бензонасоса, качающего горючее в мотор. В итоге подача топлива сокращается, двигатель начинает работать неровно — «троит». К счастью, «лечится» подобная неприятность просто: достаточно остановиться и открутить крышку бензобака. С характерным шипением давление в нем сравняется с атмосферным и «троение» исчезнет.
Еще одним источником проблем, выражающихся в неустойчивой работе мотора летом, может стать воздушный фильтр. Точно так же, как и недостаток топлива, слишком малое количество воздуха тоже может вызвать неровную работу агрегата. Причина — упавшая пропускная способность фильтрующего элемента, вызванная банальным засором.
Происходит это преимущественно летом, в сухую погоду, когда машина очень часто передвигается по пыльным грунтовым дорогам, а владелец не придает этому значения и не меняет фильтр чаще, чем предписывает регламент.
Кроме того, «воздухан» можно легко привести в негодность в одночасье — при попытке форсировать водную преграду или проехаться по затопленной летним ливнем городской улице. Намокший от воды фильтр тоже крайне плохо пропускает воздух в цилиндры.
Третья специфически «летняя» причина «троения» мотора связана с тем, что автомобилисты-отпускники отправляются в путешествие на своих машинах и порой вынуждены заправлять их на сомнительных АЗС. Совсем уж «паленый» бензин сейчас, к счастью, еще поискать придется. А вот с изначально дешевым низкооктановым топливом, из которого путем добавления присадок или иной химии нечистоплотные бизнесмены сделали 95-й бензин, встретиться по дороге в отпуск можно легко и непринужденно.
Да, машина на нем будет нормально ехать. Но вот незадача: все эти добавки, как правило, вызывают повышенное нагарообразование. И через достаточно короткое время автомобилист ощущает, что мотор его авто начал «подтраивать», плохо запускаться и прочее. Это нагар налип на свечах зажигания, форсунках, клапанах и прочих важных местах. Избежать такого рода «летней» беды можно лишь заправляясь на АЗС крупных федеральных сетей или на проверенных заправочных станциях.