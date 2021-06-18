Три причины, почему летом может «троить» даже полностью исправный мотор

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Считается, что летом мотору, в общем и целом, работается проще. Хотя на самом деле по теплу только пуск двигателя легче, а прочие условия более суровы. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о проблеме «троения» исправного движка в летнюю пору.

Один из основных факторов, который действует на машину летом — повышенная температура. Например, только летом до высоких температур может нагреться не только движок, но и топливный бак — из-за солнца. А вместе с ним и его содержимое. Из-за этого внутри него образуется большое количество паров бензина, замещающих воздух, который до того находился в баке. Что происходит дальше?

Когда жара спадает, топливная емкость охлаждается, пары вновь конденсируются в жидкое состояние, а в бензобаке при этом возникает пониженное относительно атмосферы давление. Которое начинает работать против усилий бензонасоса, качающего горючее в мотор. В итоге подача топлива сокращается, двигатель начинает работать неровно — «троит». К счастью, «лечится» подобная неприятность просто: достаточно остановиться и открутить крышку бензобака. С характерным шипением давление в нем сравняется с атмосферным и «троение» исчезнет.

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Еще одним источником проблем, выражающихся в неустойчивой работе мотора летом, может стать воздушный фильтр. Точно так же, как и недостаток топлива, слишком малое количество воздуха тоже может вызвать неровную работу агрегата. Причина — упавшая пропускная способность фильтрующего элемента, вызванная банальным засором.

Происходит это преимущественно летом, в сухую погоду, когда машина очень часто передвигается по пыльным грунтовым дорогам, а владелец не придает этому значения и не меняет фильтр чаще, чем предписывает регламент.

Кроме того, «воздухан» можно легко привести в негодность в одночасье — при попытке форсировать водную преграду или проехаться по затопленной летним ливнем городской улице. Намокший от воды фильтр тоже крайне плохо пропускает воздух в цилиндры.

фото asx-club

Третья специфически «летняя» причина «троения» мотора связана с тем, что автомобилисты-отпускники отправляются в путешествие на своих машинах и порой вынуждены заправлять их на сомнительных АЗС. Совсем уж «паленый» бензин сейчас, к счастью, еще поискать придется. А вот с изначально дешевым низкооктановым топливом, из которого путем добавления присадок или иной химии нечистоплотные бизнесмены сделали 95-й бензин, встретиться по дороге в отпуск можно легко и непринужденно.

Да, машина на нем будет нормально ехать. Но вот незадача: все эти добавки, как правило, вызывают повышенное нагарообразование. И через достаточно короткое время автомобилист ощущает, что мотор его авто начал «подтраивать», плохо запускаться и прочее. Это нагар налип на свечах зажигания, форсунках, клапанах и прочих важных местах. Избежать такого рода «летней» беды можно лишь заправляясь на АЗС крупных федеральных сетей или на проверенных заправочных станциях.

бензин, двигатель, ремонт, техническое обслуживание, мототехника, моторное масло
18 июня 2021
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