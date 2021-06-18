Три причины, почему летом может «троить» даже полностью исправный мотор

Один из основных факторов, который действует на машину летом — повышенная температура. Например, только летом до высоких температур может нагреться не только движок, но и топливный бак — из-за солнца. А вместе с ним и его содержимое. Из-за этого внутри него образуется большое количество паров бензина, замещающих воздух, который до того находился в баке. Что происходит дальше?

Когда жара спадает, топливная емкость охлаждается, пары вновь конденсируются в жидкое состояние, а в бензобаке при этом возникает пониженное относительно атмосферы давление. Которое начинает работать против усилий бензонасоса, качающего горючее в мотор. В итоге подача топлива сокращается, двигатель начинает работать неровно — «троит». К счастью, «лечится» подобная неприятность просто: достаточно остановиться и открутить крышку бензобака. С характерным шипением давление в нем сравняется с атмосферным и «троение» исчезнет.