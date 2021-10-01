Заблуждения автовладельцев про охлаждающую жидкость, которые могут обернуться серьезной поломкой

Производители антифризов давно всем все разжевали. Проблема только в том, что далеко не каждый готов потреблять официальную информацию от техцентров и тех, кто производит охлаждающую жидкость. Автовладельцы нередко отключают логику и способность пользоваться мозгом, принимая на веру лишь то, что услышали где-то на задворках гаражного кооператива, не подозревая, что эксперименты с антифризом могут закончиться весьма плачевно. Вот лишь малая часть мифов об одной из важнейших жидкостей для двигателя, в которые продолжают верить некоторые автомобилисты.

Первый миф заключается в том, что антифризы необходимо подбирать по цвету. Увы и ах, это заблуждение, которое может выйти вам боком. Прежде всего, антифризы подбираются по рабочим характеристикам, которые указаны на упаковке и типу. И цвет тут вовсе не причем. Единственный минус смешивания двух одинаковых ОЖ, отличающихся по цветам — это то, что на выходе может получиться цвет, способный ввести в заблуждение даже опытного мастера, когда тот решит оценить состояние антифриза именно по цвету.

Впрочем, все же желательно не смешивать антифризы разных производителей, пусть даже если на их упаковке проставлены одни и те же цифры. Качество ОЖ от производителя к производителю может разниться.