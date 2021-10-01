Заблуждения автовладельцев про охлаждающую жидкость, которые могут обернуться серьезной поломкой

Производители антифризов давно всем все разжевали. Проблема только в том, что далеко не каждый готов потреблять официальную информацию от техцентров и тех, кто производит охлаждающую жидкость. Автовладельцы нередко отключают логику и способность пользоваться мозгом, принимая на веру лишь то, что услышали где-то на задворках гаражного кооператива, не подозревая, что эксперименты с антифризом могут закончиться весьма плачевно. Вот лишь малая часть мифов об одной из важнейших жидкостей для двигателя, в которые продолжают верить некоторые автомобилисты.
Первый миф заключается в том, что антифризы необходимо подбирать по цвету. Увы и ах, это заблуждение, которое может выйти вам боком. Прежде всего, антифризы подбираются по рабочим характеристикам, которые указаны на упаковке и типу. И цвет тут вовсе не причем. Единственный минус смешивания двух одинаковых ОЖ, отличающихся по цветам — это то, что на выходе может получиться цвет, способный ввести в заблуждение даже опытного мастера, когда тот решит оценить состояние антифриза именно по цвету.
Впрочем, все же желательно не смешивать антифризы разных производителей, пусть даже если на их упаковке проставлены одни и те же цифры. Качество ОЖ от производителя к производителю может разниться.
Если уровень антифриза снижается, его можно просто долить. Во-первых, необходимо разобраться почему уровень упал. А во-вторых, если охлаждающая жидкость была залита примерно «я не помню когда», то ее однозначно нужно заменить. Все дело в том, любая жидкость в вашем автомобиле имеет срок годности, и интервал их замены обозначен либо производителем самой жидкости, либо автопроизводителем, о чем он непременно упомянул в инструкции по эксплуатации к транспортному средству.
И если антифриз уже послужил порядочно времени, то он может потерять свои важные свойства: эффективно отводить тепло и защищать внутреннюю поверхность радиатора и подводных патрубков от коррозии. Долив в него даже литр нового антифриза, вы лишь выкинете деньги на ветер. А двигатель машины будет продолжать греться.
Летом можно ездить на воде! Вы серьезно в это верите? Возможно, на заре автомобильной промышленности воду и использовали. Вот только среди ее свойств нет ни одного, способного обеспечить хоть малую толику того, что обеспечивают современные охлаждающие жидкости. Если использовать воду вместо антифриза, то систему охлаждения и двигатель ждут коррозия, выкипание воды и худшее охлаждение из тех, что можно себе представить сразу после «ездить вообще без антифриза».
Зачем платить больше, если есть антифризы дешевле. Действительно, а зачем? Ведь дешевый антифриз, скорее всего, «сварен» подпольно и из недорогих компонентов. В таком никто не будет использовать пропиленгликоль или хотя бы этиленгликоль, которые выполняют роль основы в большинстве современных антифризов.
А с модулирующими присадками, которые должны выполнять огромное перечень функций от антикоррозийной защиты до предотвращения вспенивания, и вовсе не подпольщики и вовсе не заморачиваются. Бухнут что-то в виде чего-то, оно продержится некоторое время, а затем попросту выпадает в осадок, забивая радиатор.
А еще многие уверены, что автопроизводители заливают на заводах не качественные рабочие жидкости. А теперь включаем логику, и размышляем: нужны ли им бесконечные иски и суды, хотят ли они терять прибыль из-за сомнительной экономии? Нет. Мало того, для производств идет более тщательный подбор поставщиков. И с абы кем воротилы мирового автобизнеса крутить шуры-муры не будут — себе дороже.