Осенний развод: как автосервисы продают «копеечную» процедуру за тысячи рублей

На дворе последний осенний месяц: температура еще не успела «вывалиться за ноль», но водители уже прочувствовали все «прелести» предстоящей зимы. Тут и чудовищная — на 50 машин — авария в Москве, и долгий, по-зимнему сложный пуск мотора каждое утро. Вроде, на улице еще ноябрь, а двигатель просыпается как в новогодние праздники.
Обращаешься с этой проблемой на СТО, так мастера, сдвинув брови, объясняют все износом и выработанным ресурсом — мол, автомобили-то у нас за год только старше стали. И предлагают, разумеется, выгодное комплексное решение: батарею — под замену, стартер — на переборку, генератор — на проверку. На все про все — 15 000—20 000 рублей.
Обладателю лишней «двадцатки» можно позавидовать, а всем остальным — посоветовать открыть глаза пошире и внимательно осмотреть подкапотное пространство. Особенно то место, где расположена АКБ.
Грязный аккумулятор — нехорошо, но это только полбеды. Имеет большое значение и состояние клемм: так, если на массе появились окислы, то проблема с долгим пуском двигателя локализована и решаема за 5 минут с двумя «перекурами». Причем разобраться можно и во дворе — из инвентаря потребуется лишь старая зубная щетка да любая доступная смазка для контактов.
Для начала несложная теория: во-первых, налет ухудшает проводимость. Сопротивление в цепи вырастает, образуется переходный ток, машина хуже заводится. Во-вторых, следует разделять: налет на «плюсе» — это симптомы неисправности генератора и аккумулятора; окислы на «минусе» — а в нашем случае это именно они — никакого отношения к узлам и агрегатам не имеют: они появляются чаще всего из-за плохого контакта. Кроме того, налет может образоваться вследствие утечки электролита. И не забудьте проверить крепление «массы» на кузов.
А теперь к практике: откручиваем обе клеммы — сначала «землю», а потом и «красную» — вытаскиваем и очищаем от грязи всю батарейку. После зубной щеткой — никакой шкурки не нужно и железной щетины тем более — снимаем все окислы. И с клемм, и с точек контакта на АКБ. Восстановив цепь, покрываем «зажимы» смазкой, защищающей от внешнего воздействия и, следовательно, от образования окисла. Какой именно смазкой? Любой подходящей — в засимости от финансовых возможностей и ассортимента магазина.
Вся процедура занимает 5 минут, не требует опыта, знаний и специального инструмента, а эффект от ее проведения заметен невооруженным взглядом. Кстати, есть и приятный «бонус»: проводя такую манипуляцию, можно существенно продлить жизнь аккумулятору.