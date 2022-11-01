Осенний развод: как автосервисы продают «копеечную» процедуру за тысячи рублей

На дворе последний осенний месяц: температура еще не успела «вывалиться за ноль», но водители уже прочувствовали все «прелести» предстоящей зимы. Тут и чудовищная — на 50 машин — авария в Москве, и долгий, по-зимнему сложный пуск мотора каждое утро. Вроде, на улице еще ноябрь, а двигатель просыпается как в новогодние праздники.

Обращаешься с этой проблемой на СТО, так мастера, сдвинув брови, объясняют все износом и выработанным ресурсом — мол, автомобили-то у нас за год только старше стали. И предлагают, разумеется, выгодное комплексное решение: батарею — под замену, стартер — на переборку, генератор — на проверку. На все про все — 15 000—20 000 рублей.

Обладателю лишней «двадцатки» можно позавидовать, а всем остальным — посоветовать открыть глаза пошире и внимательно осмотреть подкапотное пространство. Особенно то место, где расположена АКБ.