Как восстановить потерянный ключ от машины, не разбирая замок

Многие «бэушки» продаются с одним ключом: мол, потерял, забыл, один вот есть, скидка и расходимся. Естественно, новый счастливый обладатель дает себе зарок: только сделаю ТО, сразу же восстановлю второй комплект. И, естественно, не восстанавливает: то времени нет, то финансы поют романсы, ведь автомобильный ключ — удовольствие дорогое. Как ни крути, а 3000 — 5000 рублей отдать придется. В результате машина так и эксплуатируется с единственной и «неповторенной» открывашкой, которая в самый неудачный момент теряется. И что делать, спрашивается?
Есть простой и традиционный путь: вскрываем, скидываем клемму, снимаем замок зажигания. Это стоит 3000 рублей, если последние два пункта выполнить самостоятельно. Далее — либо разборка с заменой еще и дверных замков, либо подбор. Цена первого варианта, как и цена второго, может вызвать не только брешь в семейном бюджете, но и развод. Ибо в ситуации только один виноватый, причем безапелляционно. Но интернет всегда знает альтернативное решение, и зачастую именно оно является единственным верным.
Земля русская всегда была богата на умельцев и «левшей», ничего не изменилось и сегодня. Клеевой пистолет, подающий расплавленный пластик через сопло, стоит недорого, поэтому появился он у многих. Но некоторые особо ушлые мастера догадались, что использовать инструмент можно по-разному: в том числе легко и быстро создавать оттиски различных элементов — тех же ключей.
Замочную скважину аккуратно освобождают от защитной задвижки с помощью скрепки, а дальше в нее начинают подавать расплавленный пластик. Ловкость и мастерство, конечно, имеют место, не поспоришь, но через считанные секунды в руках у специалиста оказывается точный оттиск потерянного ключа. Дальше нужно только выточить болванку и «привязать» полученную заготовку к иммобилайзеру. Денег это стоит немалых, но так получается все же в разы дешевле, чем операция с комплексной заменой или подборкой.
Таких примеров в Сети множество, но смысл у всех один: какая бы сложная и, на первый взгляд, нерешаемая проблема ни возникла, первым делом нужно успокоиться и выдохнуть. Ведь любую невзгоду с автомобилем можно решить, вопрос лишь в количестве потраченных денег. А раз оплата счета все нивелирует, то это не проблема, как говорит древний народ, а статья расходов. Всего лишь.