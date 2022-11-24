Как восстановить потерянный ключ от машины, не разбирая замок

Земля русская всегда была богата на умельцев и «левшей», ничего не изменилось и сегодня. Клеевой пистолет, подающий расплавленный пластик через сопло, стоит недорого, поэтому появился он у многих. Но некоторые особо ушлые мастера догадались, что использовать инструмент можно по-разному: в том числе легко и быстро создавать оттиски различных элементов — тех же ключей.

Замочную скважину аккуратно освобождают от защитной задвижки с помощью скрепки, а дальше в нее начинают подавать расплавленный пластик. Ловкость и мастерство, конечно, имеют место, не поспоришь, но через считанные секунды в руках у специалиста оказывается точный оттиск потерянного ключа. Дальше нужно только выточить болванку и «привязать» полученную заготовку к иммобилайзеру. Денег это стоит немалых, но так получается все же в разы дешевле, чем операция с комплексной заменой или подборкой.

Таких примеров в Сети множество, но смысл у всех один: какая бы сложная и, на первый взгляд, нерешаемая проблема ни возникла, первым делом нужно успокоиться и выдохнуть. Ведь любую невзгоду с автомобилем можно решить, вопрос лишь в количестве потраченных денег. А раз оплата счета все нивелирует, то это не проблема, как говорит древний народ, а статья расходов. Всего лишь.