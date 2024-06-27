Зачем некоторые столичные водители возят с собой щипцы для спагетти

Жизнь водителей Первопрестольной тяжела и беспросветна: платные парковки, строгие полицейские, бесконечные пробки и 15 000 дорожных камер — ровно половина от всех российских. Москва — самый технологичный город страны, однако эта «технологичность» нередко выходит ее моторизованным обитателям боком. И чтобы как-то подобную «инновационность» переварить, московские автовладельцы используют порой максимально простые, глубоко механические решения. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Мало кто поспорит, что нет в России более законопослушных водителей, чем столичные. Приезжий бросит машину, да побежит по своим делам, но обитатель мегаполиса так не поступит никогда. А вдруг место инвалидное? А если это «скрытый» газон? А сколько стоит парковка? А знак стоит?

Перед тем, как отстегнуть ремень и заглушить мотор, надо сначала оплатить стоянку: «паркон» появится через 2,5-3 секунды, а бесплатный — только сыр в мышеловке. Строка «штрафы и парковка» в бюджете, не городском, а домашнем, настолько велики, что маршрут зачастую строится исходя из наличия дармовой стоянки. Которых все меньше даже в «спальных» микрорайонах.

Платной стала и парковка у торговых центров: чтобы страждущие не бросали свой личный транспорт, пересаживаясь на метро, владельцы многочисленных московских ТЦ, как один, приняли меры. Вариантов несколько: первые пара-тройка часов стоянки могут быть «за счет заведения» или стоить недорого, а дальше начинаются уже существенные переплаты.

Фото aliexpress.com

Про центр не говорим — там дорого всегда и с первого мига, не то, что секунды, минуты или часа. В момент заезда водителю выдается карта-ключ, оплатить услугу по которой можно через специальное устройство. А дальше — либо автоматика откроет шлагбаум сама, либо пихай бумажку в специальный слот. И с ним-то как раз есть серьезная проблема.

Зачастую он расположен так, что удобно им воспользоваться может лишь водитель грузовика или внедорожника. Обладателю легковушки приходится останавливаться, высовываться, а порой даже выходить из машины — иначе не дотянуться. А толстая ржавая труба-отбойника, покрытая сотней царапин от порогов и бамперов, намекает: ленивым шоферам здесь не рады.

Именно для этих целей москвичи и приспособили длинные щипцы для спагетти, которые есть на любой кухне: механическое устройство позволяет легко захватить и запихнуть карточку в нужную полость, не вылезая из машины. Аналогично — ткнуть кнопку и забрать карту на въезде. С учетом десятков таких процедур еженедельно, в бардачке или дверном «кармане» залежаться и покрыться пылью щипцы не успевают.

А особо талантливые так же заматывают их края изолентой или покрывают жидкой резиной, чтобы карточка не выскользнула. Все еще мечтаете переехать в Москву? Тогда платная парковка идет к вам!