Разбил фару: что делать, чтобы максимально сэкономить на замене

Фара — один из самых дорогих элементов передка автомобиля, который регулярно и периодически страдает: то в соседа «причалишь», то камень прилетит, то в снежной каше «занесет». А даже если корпус цел, что бывает довольно часто, стекло-то лопнуло. А его, как известно, скотчем не заклеишь. И хотя, заглянув на сайты магазинов, идея с липкой лентой начинает играть новыми цветами, но есть решение лучше. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Владелец любой подержанной иномарки, особенно если посчастливилось обладать достаточно свежим и богато оснащенным ТС, знает: береги «оптику» как зеницу ока. Стоимость новых блоков даже на распространненых и некогда бюджетных «японцев» достигает пятизначных чисел, а уж если «максимальная комплектация» с диодами и линзами — там уже и 150 000 рублей за новую фару рисуется легко и непринужденно.

А ведь блок-фара — штука хрупкая, в любом ДТП норовит пострадать: то лопнет, то разобьется, то течь начнет, что быстро угробит все эти новомодные лампочки и покрое коррозией дорогостоящую линзу. Выходит, брать кредит на новую фару? Во-первых, нужно успокоиться. Резкие движения нужны в других плоскостях и при других обстоятельствах, а при ремонте автомобиля сегодня — и вовсе противопоказаны по причине повышенного вреда для кошелька.

Фото globallookpress.com

Кому срочно — тот переплачивает. Поврежденный элемент стоит первым дело снять, занести домой и внимательно осмотреть. Если есть еще «за что хватать, чтобы латать» — надо латать. Пластмассовый корпус прекрасно поддается восстановлению, причем даже в домашних условиях и своими руками, поскольку «красоту наводить» не требуется — он скрыт внутри корпуса и полностью не видим глазу. Главное — крепко и надежно запаять обычным паяльником.

Со «стекляшкой» все несколько сложнее: ее так просто не отремонтировать. В интернете полно роликов как народ, особенно индийский, ремонтирует фары, но давайте будем откровенны: такая кустарщина нам не к лицу. Да и сложностей, честно говоря, там многовато. Оценив на доске объявлений стоимость на детали с разборки, переходим к другой подборке: ремонтные детали.

Те же корпуса, пусть не часто, но продаются отдельно. А вот стекла, так нужные нам, предлагаются регулярно: от трех до пяти тысяч рублей можно купить «стекло» практически на любую модель ТС. Выглядят они неплохо, сделаны, пусть и в гаражных условиях, но довольно качественно. Вполне применимая технология!

Далее следует аккуратно разогреть собственную поврежденную «оптику» феном (лучше, конечно, строительным), чтобы семейную лодку не пошатнуть. Как только герметик начнет плавится — это «слышно» — разлепляем блок-фару на две части. Выбрасываем стекло, чистим остатки старого герметика, обязательно обезжириваем с пониманием, что у нас пластик и растворитель не уместен, и приступаем к финальной стадии.

Стекольный герметик — не новость, он продается в магазине, его и применим. Нанеся состав в пазы, спокойно приклеиваем новое стекло, благо клей позволяет его выровнять по месту, сразу не схватывает, а после фиксируем малярным скотчем. Ждем, с учетом снегопадов и температуры «за бортом», сутки. Можно ставить. Общий бюджет такой операции составит от 5000 до 7000 руб. Не дешево, но и не сопоставимо со стоимостью новой «оптики».