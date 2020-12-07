В России вновь начали массово обманывать покупателей автомобилей

Так, согласно сообщению Роспотребнадзора, чаще всего продавцы указывают недостоверную информацию о стоимости автомобиля. Во время первого разговора с клиентом или в своих рекламных акциях они указывают меньшую цену, чтобы заманить покупателя в автосалон.

Также многие торговцы настаивают на подписании предварительного соглашения с внесением первоначального платежа еще до заключения договора купли-продажи. В соглашении, разумеется, сказано, что взнос не возвращается в любом случае, даже если сделка сорвется по вине дилера.

В числе самых популярных приемов развода — умалчивание о реальной процентной ставке по кредиту, если автомобиль приобретается на заемные средства. То есть в рекламных буклетах и на сайте продавцы указывают одни условия, а в договоре прописывают совершенно другие, куда более жесткие.

Не обходится и без навязывания дополнительных услуг: нередко случается, что дилер «впаривает» более дорогую комплектацию или и вовсе отказывается продавать авто без дополнительного оборудования или страховки.