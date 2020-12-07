В России вновь начали массово обманывать покупателей автомобилей

Так, согласно сообщению Роспотребнадзора, чаще всего продавцы указывают недостоверную информацию о стоимости автомобиля. Во время первого разговора с клиентом или в своих рекламных акциях они указывают меньшую цену, чтобы заманить покупателя в автосалон.
Также многие торговцы настаивают на подписании предварительного соглашения с внесением первоначального платежа еще до заключения договора купли-продажи. В соглашении, разумеется, сказано, что взнос не возвращается в любом случае, даже если сделка сорвется по вине дилера.
В числе самых популярных приемов развода — умалчивание о реальной процентной ставке по кредиту, если автомобиль приобретается на заемные средства. То есть в рекламных буклетах и на сайте продавцы указывают одни условия, а в договоре прописывают совершенно другие, куда более жесткие.
Не обходится и без навязывания дополнительных услуг: нередко случается, что дилер «впаривает» более дорогую комплектацию или и вовсе отказывается продавать авто без дополнительного оборудования или страховки.
Чтобы избежать обмана, Роспотребназдор рекомендует прислушиваться к отзывам об автосалоне, заранее запрашивать проект договора купли-продажи, избегать дилеров, предлагающих машины по подозрительно низким ценам, «пробивать» понравившиеся автомобили на официальном сайте ГИБДД.
Особое внимание следует уделить подписанию всевозможных соглашений — вдумчиво и не спеша читать все пункты и особенно те, кто прописаны мелким шрифтом. Помните, что в договоре купли-продажи должны быть указаны сроки доставки автомобиля, размер аванса и порядок его возврата, а также полная информация о модификации и комплектации машины.
Лучше всего рассчитываться за машину банковской картой, не наличными. Но в любом случае нужно требовать контрольно-кассовый чек. Перед выдачей автомобиля сверьте VIN, номер двигателя, шасси, кузова, проинспектируйте уровни технических жидкостей и освещение. Если авто стояло на улице, просите, чтобы его ополоснули — так вы не пропустите внешние дефекты.
Если менеджер объявляет по приезде другую стоимость, отказывается вернуть аванс, навязывает какие-либо услуги или как-то иначе нарушает права, то пожаловаться можно в российское представительство марки (когда речь идет о покупке нового авто у официального дилера), а лучше прямиком в полицию.