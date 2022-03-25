Выбираем подержанный автомобиль: оптимальный способ подбора авто с пробегом

Наиболее прямолинейный способ, условно назовем его «дедовским», заключается в том, что потенциальный покупатель не нового авто полностью погружается в процесс поиска. Так покупали автомобили еще в конце прошлого века. С той разницей, что тогда не было сети Интернет и продажи шли либо через знакомых, либо по объявлениям в печатных СМИ, либо на авторынках, где торговали продавцы-частники. Сейчас желающий самостоятельно найти себе подходящую машину для начала должен будет перелопатить десятки и сотни объявлений о продаже б/у авто на самых разных ресурсах в Сети.

Это неизбежно потребует изрядных затрат времени и сил. Но ведь «по фотографии» машину не купишь. Понравившийся экземпляр обязательно нужно осмотреть «вживую». То есть договориться с ее хозяином о месте и времени, съездить, дотошно изучить «кандидата» и, с большой долей вероятности, прийти к выводу, что этот экземпляр не подходит. Ведь большинство продавцов стараются не афишировать имеющиеся недостатки своего товара ни в объявлениях, ни в предварительных телефонных переговорах.

Проблемы «всплывают» при непосредственном осмотре. По этой причине потенциальный покупатель подержанного автомобиля тратит огромное количество времени не только на отслеживание по интернет-сайтам подходящих экземпляров, но и на бесплодные осмотры машин. Часто бывает так, что когда будущего автомобилиста в очередном авто-кандидате все устраивает, это не гарантирует его от бед с таким транспортным средством в последующем.