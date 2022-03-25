Выбираем подержанный автомобиль: оптимальный способ подбора авто с пробегом

Наиболее прямолинейный способ, условно назовем его «дедовским», заключается в том, что потенциальный покупатель не нового авто полностью погружается в процесс поиска. Так покупали автомобили еще в конце прошлого века. С той разницей, что тогда не было сети Интернет и продажи шли либо через знакомых, либо по объявлениям в печатных СМИ, либо на авторынках, где торговали продавцы-частники. Сейчас желающий самостоятельно найти себе подходящую машину для начала должен будет перелопатить десятки и сотни объявлений о продаже б/у авто на самых разных ресурсах в Сети.
Это неизбежно потребует изрядных затрат времени и сил. Но ведь «по фотографии» машину не купишь. Понравившийся экземпляр обязательно нужно осмотреть «вживую». То есть договориться с ее хозяином о месте и времени, съездить, дотошно изучить «кандидата» и, с большой долей вероятности, прийти к выводу, что этот экземпляр не подходит. Ведь большинство продавцов стараются не афишировать имеющиеся недостатки своего товара ни в объявлениях, ни в предварительных телефонных переговорах.
Проблемы «всплывают» при непосредственном осмотре. По этой причине потенциальный покупатель подержанного автомобиля тратит огромное количество времени не только на отслеживание по интернет-сайтам подходящих экземпляров, но и на бесплодные осмотры машин. Часто бывает так, что когда будущего автомобилиста в очередном авто-кандидате все устраивает, это не гарантирует его от бед с таким транспортным средством в последующем.
Уже после заключения сделки могут выявиться не только технические проблемы, но и юридические. Например, окажется, что купленное авто находится в залоге у банка или оно является частью еще не до конца поделенного наследства. В качестве альтернативы этому пути некоторые потенциальные покупатели обращаются к профессиональным «автоподборщикам». Эти люди утверждают, что хорошо разбираются в технике и за некоторую плату готовы подобрать вам подходящую беспроблемную подержанную машину.
Подобный вариант привлекает тем, что покупателю не нужно самому тратить время и силы на поиск и оценку технического состояния транспортного средства. Но при этом размер окончательных трат на приобретение побегавших свое «колес» увеличится как минимум на сумму, которую потребует «подборщик» за свои услуги. При этом сохраняется риск, что сознательно, либо по причине недостаточной квалификации «подборщик» может не заметить какую-либо серьезную техническую проблему автомобиля. А после покупки и оплаты услуг такого «специалиста» с него уже «и взятки гладки».
Кроме того, никто не гарантирует, что «подборщик», взяв деньги с покупателя за поиск хорошего авто, на самом деле будет лишь делать вид, что занят делом, в течение долгого времени рассказывая доверчивому клиенту, что при имеющемся бюджете купить хорошее авто якобы невозможно.
Можно пойти по третьему пути подбора подержанной машины: забыть о частных продавцах, «подборщиках» и прочих «человеческих факторах» и рассматривать лишь машины, реализуемые автосалонами. Понадеявшись на их солидность и репутацию. Как правило, они продают транспорт, попавший к ним через систему трейд-ин.
Разумеется, практически в любом подобном месте менеджеры заверяют, что мастера техцентра при автосалоне проверили техническое состояние реализуемого товара. Расскажут, что машина отремонтирована и, вообще, с ней все просто прекрасно. Только купи! На самом же деле зачастую никто «трейдиновские» авто не диагностирует и не чинит. Разве что в случае совсем уж явных технических проблем, которые будут бросаться в глаза даже неопытному в области автотехники человеку. Иногда автосалоны, не мудрствуя лукаво, без каких-либо ремонтов просто перепродают сданные им по трейд-ин авто, не тратя ни копейки на порой необходимый ремонт. Его бремя потом ложится на плечи нового хозяина.
Но не стоит думать, что простой и быстрый подбор машины на вторичном рынке — что-то из области ненаучной фантастики. К счастью, мы живем не в сложные 90-е годы прошлого века. В нашем распоряжении сейчас есть интернет-сервисы, которые уже давно научились изрядно облегчать нам жизнь в этой сфере.
Например, на онлайн-маркетплейсе Авито Авто, через который находят новых хозяев сотни тысяч российских автомобилей, предусмотрен целый набор инструментов, помогающих потенциальному покупателю подержанной машины сделать удачный выбор. Во-первых, тут есть функционал проверки продаваемого автомобиля на предмет юридической чистоты и истории его ДТП — через сервис Автотека.
VIN-номер транспортного средства автоматически «пробивается» по базам данных ГИБДД, таможни, судов, судебных приставов, нотариальных палат, банков, бюро кредитных историй, страховых компаний, а также через ресурсы автодилеров. Во-вторых, зайдя на сайт Авито, покупатель авто с пробегом может еще на стадии поиска задать исчерпывающе-подробные критерии машины, которая его интересует: марку-модель, тип двигателя, пробег и прочие параметры.
При этом лоты, оказавшиеся среди результатов его поиска, автоматически оцениваются и помечаются системой с точки зрения адекватности цены конкретной машины текущей рыночной ситуации. А если изучить личный профиль продавца машины, можно понять: он владелец авто или посредник. Кроме того, покупатель может составить собственное мнение о продавце, изучив его рейтинг и почитав отзывы других пользователей.
Авито предоставляет покупателю подержанного автомобиля инструментарий для оперативной проверки репутации любого продавца. Она работает как в отношении автодилеров, так и частных продавцов. Сервис Автотека, встроенный в архитектуру Авито, дает представление об истории владения 97% продаваемых здесь автомобилей.
История владения складывается из данных о всех предыдущих собственниках машины, ДТП, в которых она участвовала, о ремонтах, через которые она проходила, реальном пробеге, использовании в такси или каршеринге, ее юридической чистоте и других данных, которые являются ключевыми для принятия решения о приобретении. Известно, что сейчас в базе данных Авито Авто представлена самая большая доля продающихся автомобилей с прозрачной историей. Соответствующая информация о проверке авто присутствует в объявлениях о продаже. Для получения полной версии досье на заинтересовавшую покупателя машину ему достаточно перечислить небольшую сумму.
Заметим, что она на несколько порядков меньше финансовых потерь, к которым может привести приобретение автомобиля с юридическими или техническими проблемами. Очень часто Авито Авто отмечает автомобильные лоты значком «проверенный продавец». Это знак того, что сервис проверил паспорт продавца и СТС выставленного им на торги ТС. Когда такой знак присутствует на объявлении, размещенном автодилером, это говорит о том, что представители Авито побывали в этом автосалоне лично. В ходе такой инспекции сверяются реальные данные машин, выставленных автосалоном на продажу через Авито. Все это помогает почти мгновенно отказаться от осмотра автомобилей, которые почти наверняка не подойдут потенциальному покупателю. Таким образом, подбор подходящей подержанной машины, благодаря сервисам типа Авито Авто, сейчас резко упростился. Покупка легковушки с пробегом стала по плечу не только продвинутому в техническом плане опытному автомобилисту, но даже далекому от всей этой сферы занятому человеку.