Личный опыт: как мы покупали в кризис автомобиль с пробегом

Нет лучшего способа познакомиться с реальным положением дел на вторичном авторынке, кроме как стать его полноценным участником. Для этого коллектив редакции портала «АвтоВзгляд» решил купить машину с пробегом! Поскольку у подавляющего большинства соотечественников в обозримой перспективе с деньгами, скорее всего, будет не особо весело, мы, стараясь не отрываться от широких народных масс, выбрали в качестве цели приобретения популярную и по-настоящему массовую бюджетную иномарку.

Например, Hyundai Solaris — как это делают сотни тысяч россиян. Будем искать авто возрастом около 5 лет. По поводу мощности мотора и типа трансмиссии («ручка» или «автомат») решили не привередничать: какая машина окажется в лучшем состоянии, такую и возьмем — не до жиру, как говорится. И, как большинство сограждан в аналогичной ситуации, пошли по проторенному алгоритму: на сайте объявлений выбираем подходящий вариант, созваниваемся с продавцом, едем смотреть авто и по результатам принимаем решение о покупке.

Первым нам приглянулся белый седан 2018 года выпуска. Моторчик у него оказался самый маломощный из возможных — 1,4-литровый 99-сильный. Зато — единственный хозяин по ПТС и пробег — чуть более 100 000 км, что вполне нормально для ежедневной эксплуатации в течение 4–5 лет. К тому же более чем привлекательная цена — 660 000 рублей.