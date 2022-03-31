Личный опыт: как мы покупали в кризис автомобиль с пробегом

Нет лучшего способа познакомиться с реальным положением дел на вторичном авторынке, кроме как стать его полноценным участником. Для этого коллектив редакции портала «АвтоВзгляд» решил купить машину с пробегом! Поскольку у подавляющего большинства соотечественников в обозримой перспективе с деньгами, скорее всего, будет не особо весело, мы, стараясь не отрываться от широких народных масс, выбрали в качестве цели приобретения популярную и по-настоящему массовую бюджетную иномарку.
Например, Hyundai Solaris — как это делают сотни тысяч россиян. Будем искать авто возрастом около 5 лет. По поводу мощности мотора и типа трансмиссии («ручка» или «автомат») решили не привередничать: какая машина окажется в лучшем состоянии, такую и возьмем — не до жиру, как говорится. И, как большинство сограждан в аналогичной ситуации, пошли по проторенному алгоритму: на сайте объявлений выбираем подходящий вариант, созваниваемся с продавцом, едем смотреть авто и по результатам принимаем решение о покупке.
Первым нам приглянулся белый седан 2018 года выпуска. Моторчик у него оказался самый маломощный из возможных — 1,4-литровый 99-сильный. Зато — единственный хозяин по ПТС и пробег — чуть более 100 000 км, что вполне нормально для ежедневной эксплуатации в течение 4–5 лет. К тому же более чем привлекательная цена — 660 000 рублей.
Если вспомнить, что новая LADA Granta сейчас в салоне дилера стоит 1,2 млн, то грех не заинтересоваться Solaris по цене вдвое меньшей! Договорились со словоохотливым продавцом и поехали в гаражный кооператив, где автомобиль «проживает». Реальность была не столь радостной, как казалось первоначально. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что машину ремонтировали практически по кругу: зазоры между кузовными панелями везде разные, красили их явно разными красками, судя по оттенкам.
Педали в салоне отполированы до металла. Пробная поездка выявила явную «усталость» подвески и рулевого механизма. «Вишенку на торте» в виде сервисной книжки удалось обнаружить в бардачке машины, пока хозяин отвлекся на «обработку» коллеги. В ней значилось прохождение ТО при пробеге в 165 000 км! При том, что на одометре красовалось значение в 102 000 км. Ну, нет: покупать машину со «скрученным» пробегом не будем!
Следующим нас привлекло объявление о Solaris 2017 года с довольно большим пробегом (более 150 000 км), но, судя по фото, в приличном техническом состоянии. 1,6-литровый 123-сильный мотор, хорошая комплектация с АКП, цена — 890 000 рублей. Телефонный разговор с продавцом оставил хорошие впечатления. Который честно сказал, что машина раньше работала в такси, он уже третий хозяин. Но уверил, что авто в хорошем состоянии, он за этим делом следит и готов предоставить его к любым проверкам в автосервисе. После легкого колебания продиктовал VIN своего Solaris — чтобы мы его проверили на предмет неоплаченных штрафов и выяснили владельца.
В общем, все шло к тому, что поедем смотреть этот вариант. Но, к счастью, коллегам пришло в голову проверить VIN-номер по реестру уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной нотариальной палаты. Оказалось — не зря. Выяснилось, что авто числится в залоге у банка. Судя по всему, продавец, производящий впечатление открытого и честного работяги, на деле оказался с нами, мягко говоря, не совсем искренним: пытается продать нам автомобиль, который потом невозможно поставить на учет в ГИБДД — до тех пор, пока не будет погашен банковский кредит, некогда оформленный им под залог этого седана. Отказать, в общем!
Позабавило еще одно объявление, поначалу привлекшее наше внимание. «Солярис» 2016 года, мотор — 1,4 л, 107 л. с. Два владельца по ПТС. Пробег тоже великоват для года выпуска, но мало ли. Но тут бросилось в глаза просто смешное несоответствие. В тексте объявления сказано, что цвет кузова — желтый, а на фотографии — белая машина! Видимо, ее владелец писал объявление, когда автомобиль был оклеен желтой пленкой, как и положено авто, работающим в такси, а потом, когда фотографировал уже «ободранную» перед продажей машину, забыл подредактировать объявление. Мы на такой «лот» уж точно не клюнем.
И подобным образом мы «прочесали» еще с десяток Solaris в возрасте около 5 лет. И у каждого, даже самого привлекательного с виду экземпляра, находились критические недочеты, делавшие его покупку неприемлемой.
Стало ясно, что продолжать тыкаться в объявления, как слепые котята, — совершенно не эффективно. Мы только на поездки-просмотры приглянувшихся экземпляров спалили бензина на 2500 рублей и все без толку. Решили заказывать платную проверку интересующих автомобилей через «Автотеку» на сайте Авито. По цене это эквивалентно примерно трем-четырем литрам бензина в нынешних ценах. Однозначно дешевле, чем поездки на осмотр!
Мы оплатили сразу пять проверок лотов (так выходит еще дешевле) и принялись искать машину. Забегая вперед, скажем, что нам из них понадобилось всего четыре. Потому что мы нашли ту машину, что и искали. Фактически, по текущей цене упоминавшейся выше новой LADA Granta в салоне дилера. Но, в отличие от продукта АвтоВАЗа, это был корейский Solaris! Проверка показала, что эта машина в топовой комплектации 2017 года выпуска и с подтвержденным пробегом менее 70 000 километров имела всего двух владельцев. Первым было юрлицо, некий автосалон, владевший ею почти пару лет. Второй хозяин, физлицо, теперь ее продает. Автомобиль без ремонтов, со всеми пройденными ТО, без каких-либо юридических проблем. Полностью «прозрачный».
Скорее всего, автосалон использовал его либо в качестве подменного, либо для клиентских тест-драйвов. А потом этот Solaris выкупил, наверняка по знакомству, кто-то из сотрудников или их знакомых. И тоже хорошо следил за машиной, используя ее для личных нужд. Вот такое транспортное средство нам и нужно!
По итогам своего опыта приобретения автомобиля с пробегом мы решили подробнее изучить сервис «Автотека», который является частью архитектуры ресурса Авито. Оказалось, что он обладает досье на 97% представленных на этом сайте авто. Тут хранятся данные обо всех предыдущих хозяевах машины, об авариях, в которых она побывала, о ремонтах и ТО, о ее реальном пробеге, юридических ограничениях, наложенных на нее, фактах работы в такси или каршеринге. Имея перед глазами такой набор сведений, гораздо проще принять решение о покупке конкретного экземпляра.
На данный момент в базе данных Авито Авто имеется наибольшая доля автомобилей с прозрачной историей. Соответствующая информация об их проверке присутствует в объявлениях о продаже. Как мы убедились на собственном опыте, расходы на покупку этой информации куда меньше не только финансовых неприятностей после приобретения проблемного авто, но и куда ниже даже затрат на бесплодные поездки для осмотра приглянувшихся лотов. Мы также обратили внимание на то, что Авито Авто частенько отмечает автомобильные лоты значком «проверенный продавец». Это — подтверждение того, что сервис проверил удостоверение личности продавца и СТС автомобиля, который этот человек продает.
Аналогичный знак на объявлении, размещенном юрлицом, подтверждает, что менеджеры Авито съездили в автосалон лично и сверили данные реально имеющихся там автомобилей с теми, что указаны в объявлениях этой организации на Авито. Таким образом, мы убедились, что «Автотека» на сайте Авито экономит не только массу времени, но и существенные суммы при поиске подходящего автомобиля с пробегом.