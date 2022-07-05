Названы самые популярные автомобили с пробегом у перекупщиков

Наибольшее число предложений, опубликованных перекупщиками на сайтах-агрегаторах, связано с автомобилями LADA: если быть точнее, на такие объявления приходится порядка 17%. Вторую строчку в рейтинге занимает Toyota (доля — почти 8%), а третье — делят между собой заклятые конкуренты Mercedes-Benz и BMW (по 5,5%). Помимо них, в ТОП−10 входят Hyundai, Volkswagen, Kia, Nissan, а также простившиеся с Россией Ford и Renault.

Если же смотреть статистику по моделям, то можно увидеть, что в сегменте совсем свежих «бэушек» (до 3 лет) лидируют LADA Granta, LADA Vesta и Hyundai Solaris. Почти так же выглядит ТОП−3 среди машин в возрасте 4—5 лет: только вместо «Соляриса» на третьей строчке Kia Rio. Самые популярные авто 6—9 лет — это Hyundai Solaris, LADA Granta и Kia Rio, а старше 10 лет — Ford Focus, LADA Priora и ВАЗ−2114, говорится в исследовании «Авто.ру».

Несмотря на то, что у перекупщиков довольно много бюджетных седанов и хетчбэков, покупатели все же предпочитают кроссоверы и внедорожники — их доля, по данным «Авито Авто», составляет по итогам апреля-июня 17,1% от общего объема продаж «бэушек». Если конкретнее, то активнее всего россияне покупают на вторичке LADA 4x4, Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Renault Duster и Nissan Qashqai.