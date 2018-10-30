Как даже в гололед ездить на летней резине

MK
Запуганные предчувствием «дня жестянщика», московские автовладельцы решили, что сегодня могут обойтись без поездок на личном транспорте по городу. За это им большое спасибо.
Максим Строкер

Ночь на 30 октября 2018 года стала в Москве самой холодной с начала осени — на город выпал снег, дороги покрылись ледком. Огромное количество автовладельцев, проснувшись утром вторника, выглянули в окна и обнаружили покрытую снегом действительность. И, судя по всему, решили по этому поводу воздержаться от поездок по городу, опасаясь стать участником традиционного «дня жестянщика».

Доказательством массового «народного голосования» за общественый транспорт стали пустынные для утреннего часа-пик дороги в столице. В 8.00—9.00 они оказались загружены всего лишь на 5 баллов, согласно оценкам «Яндекс.Пробки». При том, что в обычные рабочие дни этот показатель находится на уровне 8—9 баллов.

То, что большинство автовладельцев оставили свои машины дома подтверждает и тот факт, что этим утром дворы многоквартирных домов не опустели, а остались забиты припаркованным личным транспортом. Лед, покрывающий многие участки автодорог Москвы, как выяснили сотрудники портала «АвтоВзгляд» на собственном опыте, не привел к росту аварий.

Большинство из коллег без каких-либо проблем и сложностей доехали до редакции на машинах, все еще «обутых» в летнюю шоссейную резину, радуясь робости большинства столичных автовладельцев.

Главное для безопасности на зимней дороге — соблюдение «постельного» скоростного режима. Надо двигаться «медленно и печально», в правом ряду, с большим интервалом до впереди идущей машины. Дело в том, что при отрицательной температуре за бортом ваша замечательная летняя резина превращается, фактически, в некую разновидность пластмассы. Тормозить она будет гораздо хуже чем зимние колеса соседей по потоку.

На льду нужно еще и за боковым интервалом следить пристально — чтобы в случае нежданного скольжения машины вбок попытаться нивелировать занос работой руля и «газа». Заговорив о «руле и газе», нельзя не напомнить, что особенно на резине не по сезону опасно производить резкие движения и рулем, и «газом» и тормозом.

Это относится к машинам с любым типом привода. На льду опасно не только превышение разумной для текущих условий скорости, но и небольшие, но резкие ускорения и замедления, на которые летом внимания не обращаешь. Чуть более резкое движение руля при объезде какой-нибудь неровности, судорожное нажатие на педаль газа, от которого одно из ведущих колес на долю секунды забуксует, потеряв сцепление с ледяной дорогой, клевок «морды» при резком нажатии на тормоз — и вот уже багажник поехал обгонять капот…

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30 октября 2018
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