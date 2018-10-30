Как даже в гололед ездить на летней резине

Ночь на 30 октября 2018 года стала в Москве самой холодной с начала осени — на город выпал снег, дороги покрылись ледком. Огромное количество автовладельцев, проснувшись утром вторника, выглянули в окна и обнаружили покрытую снегом действительность. И, судя по всему, решили по этому поводу воздержаться от поездок по городу, опасаясь стать участником традиционного «дня жестянщика».

Доказательством массового «народного голосования» за общественый транспорт стали пустынные для утреннего часа-пик дороги в столице. В 8.00—9.00 они оказались загружены всего лишь на 5 баллов, согласно оценкам «Яндекс.Пробки». При том, что в обычные рабочие дни этот показатель находится на уровне 8—9 баллов.

То, что большинство автовладельцев оставили свои машины дома подтверждает и тот факт, что этим утром дворы многоквартирных домов не опустели, а остались забиты припаркованным личным транспортом. Лед, покрывающий многие участки автодорог Москвы, как выяснили сотрудники портала «АвтоВзгляд» на собственном опыте, не привел к росту аварий.

Большинство из коллег без каких-либо проблем и сложностей доехали до редакции на машинах, все еще «обутых» в летнюю шоссейную резину, радуясь робости большинства столичных автовладельцев.