Как совершенно законно проехать по платной трассе, не заплатив ни копейки

Причины, по которым нет возможности заплатить за проезд по платной дороге, могут быть разными. Например, человек тупо забыл дома свою банковскую карточку, а наличные деньги он уже много лет с собой не возит — привык оплачивать все «безналом». Доехал до контрольного пункта и уже около окошка оператора понял, что средства на оплату остались дома.

Или наоборот, деньги есть. Но только в виде 5000-ной купюры. Мелочь в кармане отсутствует напрочь. А у оператора сдачи нету.

Как ни странно, но возможность преодолеть пункт оплаты, избежав каких либо отчислений дорожникам, все-таки существует. Подобные случаи считаются исключительными, но все же бывают.