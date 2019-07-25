Как совершенно законно проехать по платной трассе, не заплатив ни копейки

Причины, по которым нет возможности заплатить за проезд по платной дороге, могут быть разными. Например, человек тупо забыл дома свою банковскую карточку, а наличные деньги он уже много лет с собой не возит — привык оплачивать все «безналом». Доехал до контрольного пункта и уже около окошка оператора понял, что средства на оплату остались дома.
Или наоборот, деньги есть. Но только в виде 5000-ной купюры. Мелочь в кармане отсутствует напрочь. А у оператора сдачи нету.
Как ни странно, но возможность преодолеть пункт оплаты, избежав каких либо отчислений дорожникам, все-таки существует. Подобные случаи считаются исключительными, но все же бывают.
Естественно, в ходе подобных ситуаций возникает на пропускном пункте толкучка. И не редко из-за перекрывшей проезд машины неплательщика, включается шоферская взаимопомощь. При этом водители стоящих сзади авто «скидываются» по символической сумме и таким образом набирают на проезд бедолаге.
Видимо, в расчете на подобное развитие событий операторы пунктов взимания платы блокируют авто с безденежным водителем и закрываются в своей будке, не реагируя даже на требования вызвать для разрешения сложившейся ситуации какое-нибудь уполномоченное лицо.
Однако далеко не всегда удается взять измором водителя, оставившего карточку дома. И приходится тогда работникам пункта пропуска оформлять с ним что-то вроде «долговой расписки» или «протокола об отсутствии оплаты».
Для этого последнему придется сообщить свои установочные данные и обязаться в течение 10 суток оплатить проезд в офисе компании, собирающей деньги за проезд по дороге, либо перечислить ей требуемую сумму через банк. С этой бумажкой в руках его спокойно выпустят за шлагбаум «платника».