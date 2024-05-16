Поляки назвали «золотом» модернизированную БМП-1АМ «Басурманин»

Польское (и уже только поэтому агрессивно-антироссийское) издание Geekweek с большим одобрением отозвалось о наиболее современном воплощении старинной советской бронемашины. Первое поколение отечественных БМП пришлось ко двору боевых действий в ходе СВО.

Польский национальный комплекс русофобской неполноценности неистребим и проявляется порой самым идиотским образом. В особенности наглядно это видно по материалам их прессы на тему СВО. В свежей публикации тамошнего сетевого издания Geekweek утверждается (голословно, без ссылок на хоть какой-нибудь источник, без фото- или видео подтверждений), что в руки украинских военных каким-то образом попала российская БМП-1АМ «Басурманин».

И она якобы настолько хорошо проявляет себя на поле боя, что автор материала восторженно именует ее не иначе как «золотом» этого вооруженного конфликта. При этом пан явно «не отдупляет», что сотни аналогичных БМП сейчас находится в руках отнюдь не хохла, а российских солдат. Которые с помощью точно такого же «золота» кошмарят как раз таки бандеровские позиции.

БМП-1АМ «Басурманин» — максимально удачный, пожалуй, на данный момент вариант модернизации древней БМП-1, разрабатывавшейся еще в начале 1960-ых для армий СССР и стран Варшавского договора. Концептуально эта боевая машина пехоты была предназначена для участия в массовых прорывах бронетанковых войск на территорию Западной Европы в антураже встающих над горизонтом грибов ядерных взрывов. Всего выпустили порядка 20 000 БМП-1. Из них к 2018 году, когда «Ростех» показал публике БМП-1 АМ «Басурманин», на балансе российского Минобороны находилось, по разным данным что-то около 400-500 штук.

Фото military-az.com

Понятное, что за почти 50-летний период службы эти машины устарели и морально, и физически. Модернизация в ходе проекта «Басурманин» позволила в какой-то мере подтянуть характеристики «старичка» к современным требованиям.

Один из главных на сегодняшний день недостатков БМП-1 — ее 73-мм пушка в башне. Это гладкоствольное орудие, стреляющее фактически аналогом гранаты от станкового гранатомета СПГ-9. По нынешним меркам — вообще ни о чем в качестве основного вооружения БМП. Поэтому в ходе модернизации башню с пушкой и всем подбашенным хозяйством демонтируют и заменяют на пушечно-пулеметную установку, заимствованную у колесных бронетранспортеров: с необитаемым боевым модулем из 30-мм автоматической пушки, спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТ(М). Помимо пушек, «Басурманин» вооружен противотанковым ракетным комплексом «Метис».

Оператор оружия, который теперь сидит не в башне, а внутри корпуса БТР, использует прицел ТКН-4ГА с дневным и ночным каналами и стабилизатором поля зрения. Штатная радиостанция Р-123 отправляется в утиль и вместо нее ставится современный цифровой комплекс связи Р-168-25У-2.

Ходовая часть боевой машины принципиально не менялась. Разве что теперь устанавливаются торсионы повышенной энергоемкости. Штатный для БМП-1 двигатель УТД-20 мощностью 300 л.с. заменяют на его более позднюю модификацию УТД-20С1 — такой стоит на БМП-2.

Фото Ростех

На этом, собственно, улучшение старенькой БМП-1 до уровня БМП-1АМ «Басурманин» и завершается. Считается, что таким образом из исходной конструкции выжимают весь ее модернизационный потенциал. При этом у машины сохраняется прежний невысокий по современны меркам уровень бронирования — от 30-мм снаряда в лобовой проекции и от 7,62-мм пули по бортам и корме.

В десантном отделении по-прежнему размещаются восемь человек, которые могут выгружаться через люки либо в корме, либо в крыше. Эргономика БМП-1АМ вынужденно остается на уровне исходной модели. Это выражается в том числе и в использовании старых сидений, а не современных кресел, способных поглощать энергию взрыва мины.

Вот такое это «золото по-польски» — машина-пенсионер, оставленная в строю по принципу: «не пропадать же добру!». Впрочем, что возьмешь с психованных «пшеков»! Вы бы видели, с каким восторгом, словно удивительное супероружие, они описывают старинную советскую бронированную разведывательно-дозорную машину БРДМ-2, которую поляки передали хохлу, а тот обвесил ее противодронными решетками практически «по кругу»...