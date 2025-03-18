Точно не «Рысь»: очередной Iveco LMV уничтожен на Украине

Российские дроноводы регулярно подтверждают свое мастерство в зоне СВО, громя технику ВСУ. Их новой жертвой недавно стал известный высокой мобильностью и хорошей защитой бронеавтомобиль итальянского происхождения. Портал «АвтоВзгляд» оценил результат успешной атаки.

Первый прототип своего легкого многоцелевого бронеавтомобиля (Light Multirole Vehicle), незатейливо названного в честь производителя, итальянская компания Iveco Defence Vehicles представила в 2001 году. Машина действительно предназначалась для выполнения широкого спектра задач, включая разведку, патрулирование, транспортировку личного состава, эвакуацию раненых и поддержку боевых операций в городских и полевых условиях. Масса ТС — 6,5-7,5 т, в зависимости от модификации и уровня защиты. Длина — около 5,5 м, ширина — 2,1 метра, высота — примерно 2 м.

Мощный дизельный двигатель Iveco F1D мощностью 185 л.с. позволяет аппарату развивать скорость до 130 км/ч при расходе топлива около 15 л /100 км и запасе хода 500 км. А полный привод обеспечивает высокую проходимость в сложных условиях бездорожья. Также бронеавтомобиль может преодолевать водные преграды глубиной до 1,5 м. Авто имеет высокий уровень защиты от стрелкового оружия, мин и самодельных взрывных устройств.

Для минимизации последствий подрывов, днище под салоном Iveco LMV имеет V-образную форму и слоистую структуру типа «сэндвич» с 10-мм броней. Защита соответствует уровням 2-4 стандарта НАТО STANAG 4569 (всего включает шесть уровней в зависимости от модификации).

Фото globallookpress.com

На бронеавтомобиль могут быть установлены дистанционно управляемый боевой модуль, турель с пулеметом (например, 7,62-мм или 12,7-мм), гранатометом или другим вооружением. Экипаж состоит из четырех-пяти человек (водитель, командир и два-три десантника).

Iveco LMV заслужил известность и признание: он широко используется военными и силовыми структурами не только в Италии, но и в Великобритании, Бельгии, Норвегии, Испании, Хорватии и многих других стран. Имеет несколько модификаций, адаптированных под конкретные нужды. Например, в Великобритании «итальянец» известен как Panther CLV.

Он выпускался даже в России под названием «Рысь». Впрочем, этот «зверь» не прижился на наших просторах: Минобороны в 2013-ом отказалось увеличивать закупки Iveco LMV модификации M65 Lynx, решив сделать упор на российских «Тигров», «Волков» и «Медведей».

А вот на Украине эта техника стала появляться еще летом 2022-го — тогда ВСУ получили около сотни списанных экземпляров из страны происхождения. И еще как минимум одна партия в объеме 80 единиц была поставлена из Бельгии.

— Эти машины неплохо зарекомендовали себя, и потеря каждой из них весьма ощутима для ВСУ, замечает военный аналитик Виктор Литовкин. — Iveco LMV действительно обладают хорошей защитой и высокой мобильностью. А в России ее модификацию на вооружение не приняли по той простой причине, что у отечественного ВПК есть свои возможности. А потенциал украинской стороны в этом сегменте (как, впрочем, и во многих других) гораздо скромнее. Заменить Iveco киевскому режиму особо нечем, на что, в частности, указывают и объемы поставок.

Фото globallookpress.com

Однако ни количество, ни высокая мобильность, ни хорошая защита от мин и баллистических угроз, ни многофункциональность (при наличии современных систем связи и навигации) не спасают итальянских «зверушек» на службе ВСУ от метких ударов российских беспилотников.

Судя по развитию событий, по мере продолжения боевых действий украинская техника будет выбывать с возрастающей скоростью, и парк Iveco тоже будет нещадно уничтожаться.