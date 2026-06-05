Когда после начала украинских событий американцы приступили к снабжению бандеровцев военным имуществом, мало кто удивился, когда в адрес ВСУ стали массово поступать броневики International MaxxPro. Ведь эта боевая машина, помимо армии самих США, стоит на вооружении множества стран: Бангладеш, Греция, Румыния, Египет, Иордания, Ирак, Испания, Венгрия, Албания, Хорватия, Ливан, Нигерия, ОАЭ, Алжир Республика Корея, Пакистан, Польша, Сингапур, Бангладеш, Эстония.
Даже талибам американцы при бегстве из Афганистана оставили несколько десятков MaxxPro! Начиная с лета 2022 эти броневики начали поступать и в «страну 404». Согласно открытым источникам, общая численность MaxxPro, доставшихся в итоге укронацистам, приблизилась к 500 единицам уже к началу 2023 года. А сколько их на самом деле попало на службу хунты — только янки, да бандеровские военные чиновники знают.
Напомним, что как раз MaxxPro хохол пытался массово использовать для в ходе «контрнаступа» летом 2023 года в Запорожье. Где получил по зубам, потеряв в итоге сотни бронемашин. Далее MaxxPro широко использовался ВСУ практически на всех фронтах СВО и практически во всех их громко распиаренных операциях, включая «курскую авантюру».
В итоге выяснилось, что казавшаяся бездонной «бочка» с американским бронемашинами отчетливо показала дно. Фото-видеосвидетельства уничтожения новых экземпляров MaxxPro в последнее время стали большой редкостью. Что говорит, как минимум, о радикально снизившейся интенсивности их применения в полосе боевого соприкосновения. А как максимум — об их дефиците у ВСУ.
Между тем, International MaxxPro вполне заслуживает звания знакового боевого авто. Можно сказать, что он стал первой в мире по-настоящему массовой моделью броеневика класса MRAP (от английского Mine-Resistant Ambush Protected — «защищенный от мин и засад»). Родоначальниками концепции бронегрузовика для перевозки пехоты стала ЮАР в 1970-х.
С тех пор главный определяющий признак MRAP — V-образный профиль бронированного днища. Благодаря такой форме энергия взрыва мины или фугаса, сработавшего под брюхом «мрапа», отражается и рассеивается в стороны, давая шанс на выживание пассажирам. Впоследствии к этой конструктивной особенности добавилась еще одна: крепление к потолку всех сидений, что здорово снижает ударное воздействие взрыва на сидящего человека.
Как бы то ни было, а острую потребность в MRAP американские военные ощутили после того, как начали всерьез страдать от партизанской деятельности аборигенов в Афганистане и Ираке. В результате в 2008 году в распоряжение армии США стали поступать первые MaxxPro, разработанные компанией Navistar International на базе укороченной с 6х6 до 4х4 базе гражданского грузовика International WorkStar 7000. С тех пор выпущено порядка 9000 MaxxPro, основная масса которых осталась в распоряжении разных родов войск армии США.
Конструктивно MaxxPro представляет собой капотное полноприводное шасси 4х4, на которое установлена бронекабина. Последняя изготовлена из листов стальной брони, причем не сваренных между собой как у большинства прочих MRAP, а скрепленных болтами. Это обеспечивает известную гибкость при ремонте и восстановлении разбитой техники. Болты позволяют легко демонтировать поврежденные элементы, заменяя их на новые. Можно также без особых проблем переставить бронекабину на новое шасси в случае уничтожения старого на той же мине.
Сама по себе бронекапсула защищает экипаж лишь от подрыва 7 кг взрывчатки под днищем и пуль стрелкового оружия. Однако для нее разработана штатная дополнительная броня — от израильской компании Plasan Sasa Ltd. С нею экипаж MaxxPro обзаводится защитой от пуль 12,7-мм крупнокалиберного пулемета.
Боевой вес броневика при этом достигает почти 14 тонн. Габариты же базовой версии — 6,25х2,62х3,5 метра. Существует также удлиненная до 7,2 метров модификация снаряженной массой более 17 тонн. В движение MaxxPro проводит дизельный 9,3-литровый двигатель International MaxxForce D9.3I6 I6. Разные версии броневика получают его в разной степени форсировки ‑ 330-425 л.с. В трансмиссии применен 5-ступенчатый «автомат» Allison 3000.
Опять таки, базовая версия американского MaxxPro расчитана на перевозку трех членов экипажа и шести десантников. Удлиненная вмещает 10 пехотинцев. Вход-выход из машины возможен либо через боковые двери, либо через откидную рампу в кормовой пластине.
Экипаж MaxxPro состоит из водителя, командира и стрелка. Первые двое располагаются в кабине, а оператор вооружения — за их спинами в боевом отделении под поворотной башенкой на крыше. Стандартно в ней на турели монтируется 7,62-мм, либо 12,7-мм пулемет.
Иногда вместо башенки устанавливается дистанционно-управляемый боевой модуль с аналогичным вооружением. Но это — достаточно дорогое удовольствие, которого основная масса хохлятского пушечного мяса, по мысли НАТО, явно не достойна.
С одной стороны, подбитый нашими теперь уже редкий в зоне СВО MaxxPro — это, безусловно, замечательно. Но с другой стороны, чем меньше у хохла боевой техники ‑ тем реже мы можем любоваться ювелирной работой операторов наших ударных дронов и тем, как эпично горит очередная натовская «помойка»...