На начальном этапе украинского конфликта MRAP International MaxxPro был чуть ли не одним из главных «столпов» мобильности хохлятской мотопехоты. Однако за годы СВО парк этих американских МRAP стараниями российских военных здорово подусох.

Когда после начала украинских событий американцы приступили к снабжению бандеровцев военным имуществом, мало кто удивился, когда в адрес ВСУ стали массово поступать броневики International MaxxPro. Ведь эта боевая машина, помимо армии самих США, стоит на вооружении множества стран: Бангладеш, Греция, Румыния, Египет, Иордания, Ирак, Испания, Венгрия, Албания, Хорватия, Ливан, Нигерия, ОАЭ, Алжир Республика Корея, Пакистан, Польша, Сингапур, Бангладеш, Эстония.

Даже талибам американцы при бегстве из Афганистана оставили несколько десятков MaxxPro! Начиная с лета 2022 эти броневики начали поступать и в «страну 404». Согласно открытым источникам, общая численность MaxxPro, доставшихся в итоге укронацистам, приблизилась к 500 единицам уже к началу 2023 года. А сколько их на самом деле попало на службу хунты — только янки, да бандеровские военные чиновники знают.

Напомним, что как раз MaxxPro хохол пытался массово использовать для в ходе «контрнаступа» летом 2023 года в Запорожье. Где получил по зубам, потеряв в итоге сотни бронемашин. Далее MaxxPro широко использовался ВСУ практически на всех фронтах СВО и практически во всех их громко распиаренных операциях, включая «курскую авантюру».

В итоге выяснилось, что казавшаяся бездонной «бочка» с американским бронемашинами отчетливо показала дно. Фото-видеосвидетельства уничтожения новых экземпляров MaxxPro в последнее время стали большой редкостью. Что говорит, как минимум, о радикально снизившейся интенсивности их применения в полосе боевого соприкосновения. А как максимум — об их дефиците у ВСУ.

Между тем, International MaxxPro вполне заслуживает звания знакового боевого авто. Можно сказать, что он стал первой в мире по-настоящему массовой моделью броеневика класса MRAP (от английского Mine-Resistant Ambush Protected — «защищенный от мин и засад»). Родоначальниками концепции бронегрузовика для перевозки пехоты стала ЮАР в 1970-х.

С тех пор главный определяющий признак MRAP — V-образный профиль бронированного днища. Благодаря такой форме энергия взрыва мины или фугаса, сработавшего под брюхом «мрапа», отражается и рассеивается в стороны, давая шанс на выживание пассажирам. Впоследствии к этой конструктивной особенности добавилась еще одна: крепление к потолку всех сидений, что здорово снижает ударное воздействие взрыва на сидящего человека.

Как бы то ни было, а острую потребность в MRAP американские военные ощутили после того, как начали всерьез страдать от партизанской деятельности аборигенов в Афганистане и Ираке. В результате в 2008 году в распоряжение армии США стали поступать первые MaxxPro, разработанные компанией Navistar International на базе укороченной с 6х6 до 4х4 базе гражданского грузовика International WorkStar 7000. С тех пор выпущено порядка 9000 MaxxPro, основная масса которых осталась в распоряжении разных родов войск армии США.

Конструктивно MaxxPro представляет собой капотное полноприводное шасси 4х4, на которое установлена бронекабина. Последняя изготовлена из листов стальной брони, причем не сваренных между собой как у большинства прочих MRAP, а скрепленных болтами. Это обеспечивает известную гибкость при ремонте и восстановлении разбитой техники. Болты позволяют легко демонтировать поврежденные элементы, заменяя их на новые. Можно также без особых проблем переставить бронекабину на новое шасси в случае уничтожения старого на той же мине.

Сама по себе бронекапсула защищает экипаж лишь от подрыва 7 кг взрывчатки под днищем и пуль стрелкового оружия. Однако для нее разработана штатная дополнительная броня — от израильской компании Plasan Sasa Ltd. С нею экипаж MaxxPro обзаводится защитой от пуль 12,7-мм крупнокалиберного пулемета.

Боевой вес броневика при этом достигает почти 14 тонн. Габариты же базовой версии — 6,25х2,62х3,5 метра. Существует также удлиненная до 7,2 метров модификация снаряженной массой более 17 тонн. В движение MaxxPro проводит дизельный 9,3-литровый двигатель International MaxxForce D9.3I6 I6. Разные версии броневика получают его в разной степени форсировки ‑ 330-425 л.с. В трансмиссии применен 5-ступенчатый «автомат» Allison 3000.

Опять таки, базовая версия американского MaxxPro расчитана на перевозку трех членов экипажа и шести десантников. Удлиненная вмещает 10 пехотинцев. Вход-выход из машины возможен либо через боковые двери, либо через откидную рампу в кормовой пластине.

Экипаж MaxxPro состоит из водителя, командира и стрелка. Первые двое располагаются в кабине, а оператор вооружения — за их спинами в боевом отделении под поворотной башенкой на крыше. Стандартно в ней на турели монтируется 7,62-мм, либо 12,7-мм пулемет.

Иногда вместо башенки устанавливается дистанционно-управляемый боевой модуль с аналогичным вооружением. Но это — достаточно дорогое удовольствие, которого основная масса хохлятского пушечного мяса, по мысли НАТО, явно не достойна.

С одной стороны, подбитый нашими теперь уже редкий в зоне СВО MaxxPro — это, безусловно, замечательно. Но с другой стороны, чем меньше у хохла боевой техники ‑ тем реже мы можем любоваться ювелирной работой операторов наших ударных дронов и тем, как эпично горит очередная натовская «помойка»...