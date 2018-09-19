Mazda становится все популярнее у россиян

Самой продаваемой моделью Mazda стал кроссовер CX-5: за последний месяц его выбрали 1910 покупателей, что на 18% больше прошлогодних продаж, а с начала года от официальных дилеров уехало 13 859 этих SUV (+23%), сообщает агентство «Автостат».

Бестселлер бренда в России предложен с двумя моторами в силовой линейке: двухлитровым двигателем мощностью 150 л. с., сочетающимся с шестискоростной «механикой» или с шестидиапазонной автоматической коробкой передач, и 194-сильным агрегатом объемом 2,5 л, работающим в паре с АКП. Стоимость на популярный «паркетник» стартует от 1 491 000 рублей.

Кроме этой модели в российской продуктовой линейке есть Mazda3 в кузовах хетчбэк (от 1 283 000 «деревянных») или седан (от 1 193 000 «целковых»), «четырехдверка» Mazda6 (от 1 351 000) и флагманский кроссовер CX-9, который обойдется минимум в 2 925 000 рублей.

Благодаря такому скачку производитель занял 15-е место в российском рейтинге автопродаж, уступив BMW (14 позиция, 3006 машин) и обогнав Chevrolet (16 строчка, 2405 автомобилей).