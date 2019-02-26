Новый Peugeot 208 представили до премьеры

Стоит начать с того, что Peugeot 208 свежей генерации полностью поменял внешность: разработчики свели к минимуму число хромированных элементов и отодвинули лобовое стекло ближе к средней стойке, тем самым увеличив капот. Кроме того, решительный вид авто придает массивная решетка радиатора, визуально практически вытеснившая передний диффузор.

Оптика получила современный вид, а передние фары и задние фонари отличаются тройными световыми элементами, напоминающими следы от когтей льва. Кстати, непосредственно под нижем краем крышки капота разместилась надпись 208. Также авто в версиях GT Line и GT украсят пластиковые расширители на колесные арки.

В арсенале «пятидверки» найдется 1,2-литровый мотор PureTech с тремя цилиндрами и вариантами мощности 75, 100 и 130 л. с., работающий либо с «механикой», либо с восьмиступенчатой АКП.