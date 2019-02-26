Новый Peugeot 208 представили до премьеры

Фото: Peugeot
Peugeot 208 второго поколения построили на новой модульной платформе CMP (Common Modular Platform), позволяющей оснащать автомобиль всеми видами силовых установок, включая электрическую. Так что хетчбэк будет работать и от батареек, получив вполне приличный запас хода.
Светлана Ермолаева

Стоит начать с того, что Peugeot 208 свежей генерации полностью поменял внешность: разработчики свели к минимуму число хромированных элементов и отодвинули лобовое стекло ближе к средней стойке, тем самым увеличив капот. Кроме того, решительный вид авто придает массивная решетка радиатора, визуально практически вытеснившая передний диффузор.

Оптика получила современный вид, а передние фары и задние фонари отличаются тройными световыми элементами, напоминающими следы от когтей льва. Кстати, непосредственно под нижем краем крышки капота разместилась надпись 208. Также авто в версиях GT Line и GT украсят пластиковые расширители на колесные арки.

В арсенале «пятидверки» найдется 1,2-литровый мотор PureTech с тремя цилиндрами и вариантами мощности 75, 100 и 130 л. с., работающий либо с «механикой», либо с восьмиступенчатой АКП.

Кроме того, покупатель может выбрать маленького «француза» со 100-сильным дизелем объемом 1,5 л, совмещенным с шестискоростной механической коробкой передач.

Также будет предложена новинка в «зеленом» варианте с агрегатом, развивающим до 100 кВт (136 «лошадей») с запасом хода на одной подзарядке до 450 км по протоколу NEDC (New European Driving Cycle).

Новый 208-й предстанет широкой аудитории на Женевском мотор-шоу. О расценках на новику представители бренда пока не распространяются. Да и о выходе этой модели на российский рынок речи тоже нет.

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26 февраля 2019
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