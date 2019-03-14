Названы самые дешевые и самые дорогие в эксплуатации автомобили

Фото: BMW
Проанализировав огромную базу данных автомобилей с учетом затрат на топливо, налоги и страховку, специалисты рассказали, какими автомобилями владеть дороже остальных, а какие модели по минимуму облегчают карман российского автолюбителя.
Светлана Ермолаева

Самым дорогостоящей в эксплуатации иномаркой оказался BMW X6 M. «Горячий» баварский кроссовер в среднем обходится в 222 700 рублей за год. Чуть меньше — 211 900 «целковых» — отдает водитель на внушительных размеров американском внедорожнике Hummer H2. Первую тройку замыкает Cadillac Escalade с показателем в 203 100 рублей.

Если рассматривать владение отечественными машинами, то здесь всем дал фору ТагАЗ Road Partner. Да-да, есть и такой! Чтобы содержать эту модель, нужно отдавать по 145 500. Пальму первенства с ним разделил еще один выходец с Таганрогского автозавода — ТагАЗ Tager. На второй строчке поселились два УАЗа — Patriot и Hunter с суммой в 113 300 рублей. На третьем месте еще один внедорожник — LADA 4x4 (94 800 рублей).

Теперь перейдем к самым экономичным автомобилям зарубежных брендов. Меньше всего затрат требует Toyota Prius — всего 45 800.

За ним следует Toyota Yaris (на внутреннем рынке выходит под именем Vitz): малыш делает легче кошелек всего на 49 900 рублей. А в третью строчку вписались smart fortwo и forfour (50 200 «целковых»).

Названы и самые выгодные «россиянки»: LADA Vesta (67 900 рублей), LADA Granta (68 000 рублей) и ВАЗ-2109 (68 700).

Стоит отметить, что исследование провели аналитики сервиса «Юла Авто», просчитав стоимость владения автомобилей из активной базы данных со среднегодовым пробегом в 15 000 км в год с владельцем старше 22 лет (стаж вождения — более 3 лет).

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14 марта 2019
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