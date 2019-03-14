Названы самые дешевые и самые дорогие в эксплуатации автомобили

Самым дорогостоящей в эксплуатации иномаркой оказался BMW X6 M. «Горячий» баварский кроссовер в среднем обходится в 222 700 рублей за год. Чуть меньше — 211 900 «целковых» — отдает водитель на внушительных размеров американском внедорожнике Hummer H2. Первую тройку замыкает Cadillac Escalade с показателем в 203 100 рублей.

Если рассматривать владение отечественными машинами, то здесь всем дал фору ТагАЗ Road Partner. Да-да, есть и такой! Чтобы содержать эту модель, нужно отдавать по 145 500. Пальму первенства с ним разделил еще один выходец с Таганрогского автозавода — ТагАЗ Tager. На второй строчке поселились два УАЗа — Patriot и Hunter с суммой в 113 300 рублей. На третьем месте еще один внедорожник — LADA 4x4 (94 800 рублей).

Теперь перейдем к самым экономичным автомобилям зарубежных брендов. Меньше всего затрат требует Toyota Prius — всего 45 800.