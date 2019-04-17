Genesis разработал необычный ситикар

В преддверии стартовавшего сегодня Нью-йоркского автосалона, компания Genesis рассекретила свой новый концепткар — городской двухместный автомобиль с электромотором и оригинальным багажником, от чьего названия веет свежестью. Чем удивил своих поклонников корейский премиум-бренд?
Экологически чистый прототип Genesis Mint окрасили в зеленый «мятный» цвет. Его оптика визуально обрамляет переднюю часть авто и корму. Самая яркая черта новинки — багажник, куда можно получить доступ через две откидные дверцы по бокам.
Салон излишне аскетичен: маленький квадратный руль с расположившимся по его центру небольшим единственным монитором. Вместо двух отдельных кресел один скромный диван, растянувшийся на всю ширину. На первый взгляд оценить их комфортность и безопасность довольно сложно.
Технические подробности о новинке довольно скудные. Единственное, что сообщила пресс-служба бренда, автомобиль в длину не дотягивает и до четырех метров, а его батарейки хватает на 322 км пути.
Именно на Mint намекали представители компании, несколько дней назад интригуя публику тизером, а вовсе не о своем первом кроссовере Genesis GV80, как логично было бы предположить. Что-то корейцы затянули с премьерой долгожданного «паркетника». Похоже, любителям SUV придется подождать GV80 до осени.
Ожидается, что конкурента BMW X5 и Mercedes-Benz GLE, собранного на той же «тележке», что и седан Genesis G80 оснастят бензиновым 3,3-литровым V6 мощностью 365 л. с., а модель в топовом варианте вооружат 420-сильной «восьмеркой».