Genesis разработал необычный ситикар

Экологически чистый прототип Genesis Mint окрасили в зеленый «мятный» цвет. Его оптика визуально обрамляет переднюю часть авто и корму. Самая яркая черта новинки — багажник, куда можно получить доступ через две откидные дверцы по бокам.

Салон излишне аскетичен: маленький квадратный руль с расположившимся по его центру небольшим единственным монитором. Вместо двух отдельных кресел один скромный диван, растянувшийся на всю ширину. На первый взгляд оценить их комфортность и безопасность довольно сложно.

Технические подробности о новинке довольно скудные. Единственное, что сообщила пресс-служба бренда, автомобиль в длину не дотягивает и до четырех метров, а его батарейки хватает на 322 км пути.