Какие автомобили с «автоматом» продаются в России лучше всего

На вершине рейтинга автомобилей с автоматической коробкой передач поселился KIA Rio, разошедшийся тиражом в 16 000 единиц, что на 6% больше прошлогодних показателей. Напомним, что отечественным потребителям «четырехдверка» предложена с парой бензиновых моторов — на выбор: со 100-сильным движком объемом 1,4 л и 1,6-литровым мощностью 123 л. с. Оба агрегата выступают в паре как с шестискоростной МКП, так и с шестиступенчатым «автоматом». Ценник на авто с АКП стартует от 854 900 рублей, а в базе автомобиль обойдется на 100 000 «целковых» дешевле.

На второй строчке приписался кроссовер Hyundai Creta, уехавший от дилеров в количестве 12 000 авто (+3%). Тройку лидеров замыкает Hyundai Solaris: за него рублем проголосовали 10 100 наших соотечественников.

На четвертом и пятом местах оказались Toyota Camry (8300 автомобилей, +37%) и Volkswagen Polo (6900 машин, +23%) соответственно, сообщает агентство «Автостат». За ними по порядку идут: KIA Sportage (6600 экземпляров, −2%), Volkswagen Tiguan (6500 авто, −4%), Nissan X-Trail (5800 единиц, +25%), Mitsubishi Outlander (5700 штук, +3%) и Nissan Qashqai (5600 кроссоверов, +48%).