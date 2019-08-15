Skoda бьет рекорды продаж

Фото: Skoda
В прошедшем месяце компания Skoda реализовала по всему миру 102 700 автомобилей, так что июль-2019 стал самым продуктивным периодом за всю историю марки. Сколько чехи продали «легковушек», и какие модели оказались самыми востребованными, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Светлана Ермолаева

Мировые продажи Skoda за это время выросли на 3,1% по сравнению с цифрами годичной давности. При этом спрос на чешские авто сильнее всего вырос в странах Восточной Европы, где продукция марки разошлась тиражом в 4900 экземпляров с положительной динамикой в 18,4%. Популярность бренда взлетела в государствах Балтии (900 авто, +60,1%), Украине (700 машин, +59,5%), Сербии (700 автомобилей, +20,1%) и Боснии (200 единиц, +21,6%).

В России спрос на «чехов» не такой значительный, но на фоне общего падения автопродаж внушает оптимизм: в руки отечественных потребителей было отдано 7307 автомобилей (+10%).

В Западной Европе за Skoda кошельком проголосовали 45 600 покупателей (+12,3%). Здесь крупнейшим рынком для автостроителя остается Германия (18 600 единиц, +16,2%). В Центральной Европе бренд завершил месяц с результатом в 17 500 машин: 8000 авто в Чехии (+12,1%), 5300 — в Польше (+11,3%), 1800 — в Словакии (+16,6%).

На фото: Skoda Octavia

Продажи в Китае провалились на 15,7% (21 100 автомобилей): сложная ситуация с авторынком в Поднебесной дает о себе знать. В Индии компания тоже ушла в минус — 1200 единиц (-14,6%).

Бессменным бестселлером остается Skoda Octavia (28 800 экземпляров, −6.1%). Второе место занимает кроссовер Kodiaq (15 400 штук, +25.2%), а тройку лидеров замыкает некогда покинувшая российский рынок Fabia (15 200 авто, +2.2%). За ней следует Karoq (13 700 автомобилей, +28.2%), чьи продажи в РФ стартуют до конца года. А пятым пунктом идет бюджетный Skoda Rapid (11 100 единиц, −22.2%).

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15 августа 2019
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