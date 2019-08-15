Skoda бьет рекорды продаж

Мировые продажи Skoda за это время выросли на 3,1% по сравнению с цифрами годичной давности. При этом спрос на чешские авто сильнее всего вырос в странах Восточной Европы, где продукция марки разошлась тиражом в 4900 экземпляров с положительной динамикой в 18,4%. Популярность бренда взлетела в государствах Балтии (900 авто, +60,1%), Украине (700 машин, +59,5%), Сербии (700 автомобилей, +20,1%) и Боснии (200 единиц, +21,6%).

В России спрос на «чехов» не такой значительный, но на фоне общего падения автопродаж внушает оптимизм: в руки отечественных потребителей было отдано 7307 автомобилей (+10%).

В Западной Европе за Skoda кошельком проголосовали 45 600 покупателей (+12,3%). Здесь крупнейшим рынком для автостроителя остается Германия (18 600 единиц, +16,2%). В Центральной Европе бренд завершил месяц с результатом в 17 500 машин: 8000 авто в Чехии (+12,1%), 5300 — в Польше (+11,3%), 1800 — в Словакии (+16,6%).