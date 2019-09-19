Китайцы везут в Россию сверхбюджетный седан FAW Besturn B30

«Четырехдверка» FAW Besturn B30, дебютировавшая в Китае аж в 2015 году, построена на одной платформе с Volkswagen Jetta прошлого поколения. Российские спецификации на седан пока что не раскрыты. Зато на него уже повесили прайс в 549 000 рублей.

По габаритам новинка сопоставима с Geely Emgrand 7 стоимостью 750 990 рублей и чуть крупнее LADA Vesta, чья цена начинается от 606 900. И, казалось бы, очевидный факт, что Besturn B30 будет дешевле этих двух довольно бюджетных авто, может оказаться преувеличением, рекламной уловкой.

Сдается, что ценник на нового представителя продуктовой линейки FAW указан с учетом выгоды сразу по двум программам: Trade-in и кредитной. Они суммируются, и, судя по прейскурантам на другие модели марки, могут доходить до 100 000 и 150 000 рублей соответственно.

Стоит добавить, что в Китае FAW Besturn B30 безвариантно оснащен всего одним мотором — 1,6-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 109 л. с. в сочетании с пятиступенчатой «механикой», либо с шестидиапазонной АКП. Авто укомплектовано светодиодной оптикой, медиасистемой с семидюймовым экраном, круиз-контролем, кондиционером и датчиками давления в шинах.