Самые распространенные кроссоверы и внедорожники в России

Более всего в этом сегменте распространены автомобили отечественной марки LADA. Их количество доросло до 1,2 млн. экземпляров, от всех Sport Utility Vehicle в стране они составили 12%.

Второе место хит-парада досталось «паркетникам» и «вездеходам» компании Toyota с показателем в 1,03 млн. единиц (около 10%). А тройку лидеров замыкает продукция еще одного японского бренда: кроссоверы и внедорожники Nissan катаются по России в количестве 933 000 штук.

На четвертой и пятой строках прописались Chevrolet (699 000 авто) и Mitsubishi (620 000 машин) соответственно. За ними в ТОП-10, по данным агентства «Автостат», следуют Hyundai (601 000 экземпляров), UAZ (598 000 единиц), Renault (492 000 автомобилей), KIA (444 000 штук) и Suzuki (332 000 машин).

Кстати, именно Suzuki, как уже писал портал «АвтоВзгляд», вынашивает планы привезти в Россию еще один новый для нас кроссовер — очень компактный Ignis. Актуальная модель третьего поколения на домашнем рынке приводится в движение 1,2-литровым мотором мощностью 88 л. с., работающим с пятискоростной «механикой» или с вариатором. Автомобиль доступен как в переднеприводном исполнении, так и с распределением крутящего момента на обе оси.