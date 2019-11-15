Nissan Almera сменила поколение и получила турбомотор

Новая Nissan Almera хвастает свежим дизайном в привычном корпоративном стиле. Но главное, автомобиль обзавелся литровым движком с наддувом мощностью 100 л. с. Агрегат отличается большой экономичностью с расходом в 4,3 л бензина на 100 км пробега.

«Алмера» свежей генерации щеголяет новыми приборной панелью и монитором информационно-развлекательного комплекса, рулевым колесом иного дизайна и модернизированными креслам, сохранив достаточно пространства для ног задних пассажиров.

Речь идет о Nissan Almera новой генерации, дебютировавшей для тайских покупателей. Российский же рынок потерял эту довольно успешную модель, удачно адаптированную для отечественных дорог. Производство японской бюджетной «четырехдверки» у нас завершилось осенью прошлого года.