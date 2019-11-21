В России начали покупать еще больше автомобилей с «автоматом»

Лучше всего в нашей стране расходилась машины с АКП, производимые брендом KIA. Корейцы, по данным агентства «Автостат», закрыли три квартала с продажами в 142 500 экземпляров (85% купленных авто марки). Второе место досталось компании Hyundai (101 700 единиц, 78%). Тройку лидеров замыкает Toyota (69 500 экземпляров, 93%). Четвертым и пятым пунктами следует Volkswagen (57 500 машин, 74%) и Skoda (41 500 штук, 67%) соответственно.

ТОП-3 моделей составляют KIA Rio, Hyundai Solaris и Toyota Camry: доля авто с «автоматом» из Страны утренней свежести превысила 70%, а японский седан покупали с АКП в 100% случаев.

Стоит отметить, что проценты продаж легкового транспорта с автоматической коробкой в нашей стране растут уже четвертый год подряд, перевалив за 50. Добавим, что в своих подсчетах аналитики учитывали автомобили как с классическими гидромеханическими КП, так и с «роботами», и с вариаторами.