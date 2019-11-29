Как будет выглядеть новая Skoda Rapid для России

Между тем, у нас сегодня продается «Рапид», переживший рестайлинг в 2017 году. В арсенале бестселлера имеется 1,6-литровый мотор в двух вариантах форсировки на 90 и 110 л. с. Он сочетается с шестиступенчатой «механикой» или с АКП с аналогичным числом скоростей.

Кроме того, на вооружении «четырехдверки» стоит 125-сильный турбодвижок объемом 1,4 л, работающий вместе с семидиапазонной DSG. Ценник стартует от 797 000 рублей.