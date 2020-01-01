Новинки, которыми удивит российский автопром в 2021 году

Впрочем, справедливости ради, отметим, что формально не было премьеры ни LADA Largus, ни LADA Niva — оба события намечены на начало будущего года. Однако мы точно уверены, что внедорожник изменится только внешне, сохранив старые технику и салон.

А вот Largus порадует не только подправленным «личиком», но и относительно свежим интерьером: «относительно» — потому что переднюю панель вазовцы взяли от Renault Duster, а другими деталями (рулем, сиденьями и т. д.) поделился родственный XRAY.