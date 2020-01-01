Новинки, которыми удивит российский автопром в 2021 году

Впрочем, справедливости ради, отметим, что формально не было премьеры ни LADA Largus, ни LADA Niva — оба события намечены на начало будущего года. Однако мы точно уверены, что внедорожник изменится только внешне, сохранив старые технику и салон.
А вот Largus порадует не только подправленным «личиком», но и относительно свежим интерьером: «относительно» — потому что переднюю панель вазовцы взяли от Renault Duster, а другими деталями (рулем, сиденьями и т. д.) поделился родственный XRAY.
Едем дальше. Главный долгострой отечественного автопрома — проект Aurus — скоро обретет серийный статус: весной стартует производство седанов Senat! Хотя основные надежды боссы российского премиум-бренда, разумеется, возлагают на кроссовер Komendant. Его хотели показать на Московском автосалоне, но, как известно, выставку отменили…
Технически «Комендант» ничем не отличается от «Сената». Да что там технически! У обеих машин общие интерьер, клиренс и даже большая часть деталей кузова (во всяком случае, до передней стойки машины совершенно идентичны). Все это мы своими глазами увидим через несколько месяцев. Хотя постановка на конвейер опять затянется — аж до 2022 года.
У марки LADA необновленной осталась только Vesta. Но скоро ситуация будет исправлена: рестайлинг не просто готовится полным ходом, а уже несется по финишной прямой — в Ижевске собраны первые десять машин, которые после новогодних каникул отправятся на ходовые испытания. А в серию «фейслифт» пойдет летом.
Чего ждать от посвежевшего флагмана? Оптика сменит галогеновые лампочки на модные светодиоды, притом фарами поделится Renault Logan новейшего, третьего, поколения. В салоне появится большой тачскрин медиасистемы и другие обновки. А вот турбомотора объемом 1,3 литра, о котором так мечтают веставоды, похоже, не будет…
Если через полгода страна оправится от ковида, то выставка «Комтранс», где выставляют главные грузовые новинки, пройдет во вполне привычном «живом» формате. И там, скорее всего, будет презентовано новое поколение газовской «однотонки» — «Соболь NN». А ведь первый прототип этой машины ГАЗ показал публике… в 2012 году!
Между прочим, фотошпионы уже рассекретили «Соболь» нового поколения. Представители Горьковского автозавода не стали отпираться, подвердив: да, снимки были сделаны во время закрытого показа прототипов, когда боссы компании «выбирали оптимальные решения по ряду элементов конструкции». Интересно, кто из них «слил» фото?
Конечно, в новом году нам бы очень хотелось увидеть ещё одну рамную новинку от российской марки — свежий УАЗ «Патриот». Но, похоже, проект поставлен на очень долгую паузу. И это действительно плохая новость! Ведь внедорожник, спроектированный вышеупомянутым питерским Политехом, получился что надо.
Что же. Портал «АвтоВзгляд» поздравляет российских автопроизводителей с Новым годом и желает им новинок — хороших… и очень хороших. Главное, чтобы этих самых новинок было как можно больше, а их постановке на конвейер не мешало отсутствие финансов (как, например, произошло со стартапом Zetta).