«Заряженная» Skoda Octavia RS научилась экономить топливо

Впервые Skoda Octavia вместе с производительным движком получила приставку RS в названии 20 лет назад. Теперь же бренд готовит к дебюту «горячую» модель с гибридной силовой установкой. Она пойдет в серию, как в кузове лифтбэк, так и в качестве универсала.
Из внешних отличий новинки от «просто Октавии» — черная радиаторная решетка, передний бампер с вставками угольного цвета и внушительными воздухозаборниками, а также задний спойлер.
Завершают спортивный облик легкосплавные колесные диски большого диаметра.
Анонсированная Octavia RS iV оснащается бензин-электрическим агрегатом с возможностью подзарядки от внешней сети (plug-in hybrid). Суммарно моторы развивают до 245 л. с. (180 кВт).
И хотя разработчики пока не делятся подробностями, мощность выдает гибридное «сердце» восьмого Volkswagen Golf GTE. Можно предположить, что автомобили будут использовать одну и ту же силовую установку.
Skoda Octavia RS iV вживую предстанет перед поклонниками марки 3 марта на Женевском моторшоу.
Стоит уточнить, что в России «подогретая» «Октавия» не представлена, у нас она просто не востребована, а уж о гибридном авто и говорить нечего. Зато «эрэску» любят в Европе.
Так, в Германии, Швейцарии и Великобритании каждая пятая проданная Octavia носит на радиаторной решетке шильд RS.