«Заряженная» Skoda Octavia RS научилась экономить топливо

Анонсированная Octavia RS iV оснащается бензин-электрическим агрегатом с возможностью подзарядки от внешней сети (plug-in hybrid). Суммарно моторы развивают до 245 л. с. (180 кВт).



И хотя разработчики пока не делятся подробностями, мощность выдает гибридное «сердце» восьмого Volkswagen Golf GTE. Можно предположить, что автомобили будут использовать одну и ту же силовую установку.

Skoda Octavia RS iV вживую предстанет перед поклонниками марки 3 марта на Женевском моторшоу.

Стоит уточнить, что в России «подогретая» «Октавия» не представлена, у нас она просто не востребована, а уж о гибридном авто и говорить нечего. Зато «эрэску» любят в Европе.

Так, в Германии, Швейцарии и Великобритании каждая пятая проданная Octavia носит на радиаторной решетке шильд RS.