Грязные танцы: экстремальный тест-драйв полноприводных Peugeot Traveller и Citroёn SpaceTourer

Беспомощность кроссоверов на настоящем бездорожье доказана не раз. А потому все они соревнуются не в реальных внедорожных дисциплинах, где бал правит не только рама и привод на все колеса, но и жесткие блокировки, лебедки и гигантские грязевые шины, а там, где дорогу слегка припорошило снегом, есть лужи, и — не поверите — немного грязи.
При этом дорожный просвет от 180 до 200 мм считается нормой, и позволяет назвать приподнятые двухобъемники, которые мы раньше называли минивенами, кроссоверами. Но в концерне PSA пошли дальше, показав, на что способны автомобили, призвание которых служить в больших семьях да корпоративных парках и с комфортом развозить пассажиров не только по городу.
Отправляясь на тест полноприводных Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer, мы ну никак не ожидали увидеть их обутыми в грязевые шины BFGoodrich. Ну что ж, за интригу французскому концерну уже стоит поставить «пять». Минивены на внедорожных покрышках выглядят брутально, но доля скепсиса на счет их компетенции на «оффроуде» все еще велика. Что они могу противопоставить раскисшей от предновогодних дождей земле?
С 1980 года производством систем полного привода для Peugeot и Citroen занимается тюнинг-компания Dangel, названная по фамилии ее основателя гонщика и инженера по совместительству Анри Данжеля. В частности, для обеспечения минивенам привода на все четыре колеса была выбрана вискомуфта. Французы уверяют, что это дешевле и надежнее электронно управляемых муфт. И с ними нельзя не согласиться. К слову сказать, полноприводные Traveller и SpaceTourer по цене оказались доступнее немецких аналогов.
Полный привод в минивенах реализован следующим образом: на коробке передач установлен узел отбора мощности, включением которого заведует «шайба», расположенная слева от рулевой колонки. В режиме Eco тяга осуществляется только на переднюю ось. В режиме 4WD при пробуксовке одного или обоих колес передней оси посредством трехсоставного кардана GKN, до 70% крутящего момента от двигателя через вискомуфту передается на заднюю ось.
За счет разницы угловых скоростей входного и выходного вала фрикционные диски трением нагревают силиконовый наполнитель муфты, благодаря чему тот густеет и смыкает фрикцион (это происходит за 0,5—0,8 секунд после начала проскальзывания колес). Вуаля — автомобиль гребет всеми четырьмя колесами, и никакой электроники.
Для полного счастья сюда бы воткнуть заднюю межколесную блокировку. Но даже без нее минивены вполне адекватны на сложных участках бездорожья, и легко преодолевают даже диагональное вывешивание. Впрочем, появление последней производитель не исключает. Как говорится, был бы спрос.
Интересный факт: во Франции Traveller и SpaceTourer делают полноприводными непосредственно на СТО Dangel, то бишь в автосалоне можно купить только монопривод, и уж потом «апгрейдить» его. В России же полноприводную трансмиссию устанавливают на заводе в Калуге прямо на конвейере.
В общем, куда не посмотри, одни плюсы. Бюджетно, надежно, не затратно в обслуживании, которое, к слову, для муфты данного типа и не требуется. Расстроило лишь одно — для 4х4 версий не положен «автомат».
Впрочем, огорчаться сильно не стоит. Во-первых, автоматической коробки передач на полноприводных версиях минивенов нет даже в Европе. А во-вторых, в представительстве уверили, что если будет спрос, то они сделают и предложение. Правда, ажиотажа на подобные автомобили в России, увы, не наблюдается, а экономная Европа обожает «механику». А значит, чего зря горевать по тому, чего нет в природе. Давайте лучше надеяться, что Россия задаст тренд продажами, а там, глядишь, и старушка Европа среагирует.
С появлением полного привода, в зависимости от комплектаций, Traveller и SpaceTourer потяжелели на 80—100 кг. Помимо карданов и муфты инженерам потребовалось перетряхнуть подвеску, установить проставки, увеличивающие дорожный просвет с базовых 175 мм до 200 мм, новый задний стабилизатор поперечной устойчивости и даже увеличить до 80 литров емкость топливного бака. Защиты тоже добавили. По итогу минивены потяжелели, а их центр тяжести стал ниже, что в свою очередь, должно обеспечить им лучшую управляемость.
Впрочем, как раз управляемостью наши герои и не впечатлили. Виной тому огромные внедорожные колеса, которые не дали раскрыться машине на асфальте. Ну что ж, оставим этот параметр за скобками до следующего теста. Зато на бездорожье наличие AT-резины себя полностью оправдало.
Но сперва, о моторе. Двухлитровый 150-сильный турбодизель выдает 370 Нм крутящего момента при 2000 оборотах. Разгон с места не столько впечатляющий, сколько уверенный, что плюс для города — 13,3 секунды до 100 км/ч против 12,7 у передеприводных модификаций.
А вот на трассе обгонять понравилось больше. Под педалью хороший запас тяги, с мыслью о котором не страшно выходить на обгон даже вереницы фур. Ко всему прочему, это самый удачный двигатель PSA и, к тому же, экономичный — во время теста расход не превышал 8 литров на сотню, а на трассе и вовсе стремился упасть ниже 7 литров.
Колея, спуски, подъемы, раскисшие от влаги поля — в эту российскую реальность нам предстояло вписать по своей сути городской автомобиль. Сюрреализм какой-то. Но нет, езда по целине и бездорожью на Traveller/SpaceTourer внушала оптимизм. Глаза и мозг отказывались верить в то, что этот минибас вполне адекватен даже в столь не типичных для него дорожных условиях. С каждым новым кругом мы пытались нащупать его предел. Но он греб, хрустел электронными помощниками, имитируя межколесные блокировки, и ехал, где-то по колее, а где-то прокладывая ее.
Пожалуй, единственный минус — нехватка тяги на низах — в результате приходилось более активно работать педалью газа, но делать это ювелирно и без тренировки не всегда получалось. В эти моменты мы снова жалели об отсутствие в комплектациях «автомата».
На уверенном проселке, где можно было притопить педаль газа в пол, автомобиль тоже оказался приятен. Пухлые колеса и подвеска мягко обрабатывали неровности и откровенные ямы. Там, где «ВАГовские» автобусы давно бы гремели, трясясь неподрессоренными массами и вибрируя рулем, француз выступил достойно, сохраняя спокойствие пассажиров и акустический комфорт.
Хороша и цена. В PSA не обманули, когда обещали дать ценник ниже немецких конкурентов:
Peugeot Traveller Standard 2,0 HDi MT — от 2 699 900 ₽
Peugeot Traveller Long 2,0 HDi MT — от 2 749 900 ₽
Citroёn SpaceTourer M 2,0 HDi MT — от 2 699 900 ₽
Citroёn SpaceTourer XL 2,0 HDiMT — от 2 749 900 ₽
При этом разницы в комплектациях между автомобилями двух марок нет ровным счетом никакой. В представительстве пояснили это тем, что клиенты выбирают бренд, и не стоит их расстраивать отсутствием опций в автомобилях одной марки и наличием их же у другой. Нравится Peugeot, значит, бери Traveller. Хочешь Citroёn: твой выбор — SpaceTourer. И никаких обид.