Грязные танцы: экстремальный тест-драйв полноприводных Peugeot Traveller и Citroёn SpaceTourer

Беспомощность кроссоверов на настоящем бездорожье доказана не раз. А потому все они соревнуются не в реальных внедорожных дисциплинах, где бал правит не только рама и привод на все колеса, но и жесткие блокировки, лебедки и гигантские грязевые шины, а там, где дорогу слегка припорошило снегом, есть лужи, и — не поверите — немного грязи.

При этом дорожный просвет от 180 до 200 мм считается нормой, и позволяет назвать приподнятые двухобъемники, которые мы раньше называли минивенами, кроссоверами. Но в концерне PSA пошли дальше, показав, на что способны автомобили, призвание которых служить в больших семьях да корпоративных парках и с комфортом развозить пассажиров не только по городу.

Отправляясь на тест полноприводных Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer, мы ну никак не ожидали увидеть их обутыми в грязевые шины BFGoodrich. Ну что ж, за интригу французскому концерну уже стоит поставить «пять». Минивены на внедорожных покрышках выглядят брутально, но доля скепсиса на счет их компетенции на «оффроуде» все еще велика. Что они могу противопоставить раскисшей от предновогодних дождей земле?