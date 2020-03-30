Китайский авторынок столкнулся с новой серьезной проблемой

Заместитель министра промышленности и информатизации КНР г-н Синь Гобинь рассказал представителям местной прессы, что общий показатель работы автомобильных заводов поднялся до 97%, если сравнивать с прошлогодним уровнем. Сотрудники предприятий вернулись на свои рабочие места, подняв посещаемость до 82%.

Но автопром все еще испытывает серьезные проблемы: покупатели не вернулись к дилерам. Так что из-за малого потребительского спроса совсем скоро автомобильные склады переполнятся. Это в свою очередь приведет к тому, что некоторые предприятия начнут сокращать производство. Теперь правительство страны пытается найти решение этой проблемы.

Напомним, что в России ситуация с коронавирусом только начинает набирать обороты. Сейчас приостановили работу уже несколько заводов, в их числе — предприятия Volkswagen, Hyundai, а также «ПСМА Рус», где собирают автомобили Peugeot, Citroёn и Opel.